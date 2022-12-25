EMPLOYMENT (25-12-2022)

JOBS IN MULTINATIONAL COMPANY
JOBS FOR 12TH, FRESHER GRADUATES AND EXPERIENCE PERSONS CAN APPLY.
SALARY:- 20,000 TO 40,000 PER MONTHS.
CONTACT:- 7006234826
REQUIRED
COMPUTER OPERATOR (3 NO) (F)
QUALIFICATION: MASTERS IN SOCIAL WORK/SOCIOLOGY/MBA
MUST BE EXPERT IN COMPUTERS AND
GOOD COMMUNICATION SKILLS
SEND YOUR RESUME ON FOLLOWING EMAIL
EMAIL:-
SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
CONTACT :
7780881994, 9541652188, 0191-4070090
SHREE AUM
HOSPITAL
REQUIRES
MBBS
MD MEDICINE
MS SURGERY
RETD/FRESH
CONTACT – 96221-00013
REQUIRED
CANDIDATE HAVING KNOWLEDGE OF COMPUTER AND AUTOCAD
IT’S AN OFFICE AS WELL AS FIELD JOB.
ONLY HARD WORKING CANDIDATES
CONTACT US @
9619611666
7006474624
JAMMU-JHELUM INFRA SERVICES
REQUIRED
NEED A WORKER FOR KIRYANA SUPER STORE IN CHANNI HIMMAT FOR FULL TIME. FOOD AND ACCOMODATION (ROOM) WILL BE PROVIDED FOR FREE
SALARY – 10000/- MONTH
CONTACT NO.
7889554335, 7051004695
CARRIER HIRE
FOR HOTEL AND RESTAURANT WORKERS
DESIRIOUS OF GETTING WORK PERMIT AND PERMANENT RESIDENCE OF “CANADA’’ FOR F&B SERVICE PERSONS, LIKE CAPTAINS, MANAGERS AND EXECUTIVE, PARA MEDICAL STAFF AND NURSES.. AGE BETWEEN 18 TO 45
FOR MORE INFORMATION CALL +919796044238
OR EMAIL ON SUDESH_BHASIN06@YAHOO.COM
JOBS ALERT
PNB METLIFE VACANCY FOR EX SERVICEMEN AND CIVILIAN (MALE AND FEMALE)
FULL TIME AND PART TIME JOBS
CONTACT FOR JOBS
SANDEEP SHARMA
7006188624
URGENTLY REQUIRED
COMPUTER OPERATOR – 5 NO.
BDA – 10 NO.
MOBILIZER – 10 NO.
DM- 10 NO.
FRESHER AND EXP. CAN ALSO APPLY.
CONTACT US : 9541899815
URGENTLY REQUIRED
FEMALE TELE CALLERS
(FIXED SALARY + INCENTIVES)
SITTING JOB + PERKS
SALARY BEST IN INDUSTRY
7 STAR AKSA HOSPITALITY
BAHU PLAZA
7780839908, 9149932493
REQUIRED
CARE TAKER (FEMALE)
(FOR NEW BORN BABY)
ATTENDENT (MALE/FEMALE)
FOR ELDERLY PERSONS
FOR HOME CARE
CONTACT IMMEDIATELY :-
MY HEALTH
NURSING CARE SERVICES
CANAL ROAD JAMMU
9999994649, 9419245554
NURSES (M/F)
AVAILABLE
(FOR DAY & NIGHT SHIFTS OR 24X7)
NURSING CARE AT HOME
TENSION FREE FOR UR LOVED ONE
PATIENTS & PARENTS
AKSA HEALTH CARE SERVICES
305, 3RD FLOOR, BAHU PLAZA
9541441394- AYUSHI
REQUIRED
MAY FAIR INTERNATIONAL SCHOOL CHINORE BRANCH URGENTLY REQUIRE M.SC CHEMISTRY TEACHER FOR 11TH & 12TH.
KINDLY CONTACT 9622333664 BEFORE 27TH OF DEC AND CAN SEND THEIR BIO DATA ON WHATSAPP
URGENTLY REQD. TUTORS FOR
4TH, 5TH, 6TH, 7TH, 8TH, 9TH, 10TH, 11TH & 12TH (MED, NON-MED, COMMERCE ARTS)
NEET/IIT – JEE MAIN ADVANCED
BANKING, JKSSB, SSC, NDA, ENGLISH, SPOKEN, IAS & KAS
B.A, B.COM, B.SC, BBA, BCA
* WHATSAPP / CALL – 9149505059
* HOME TUTORS ALSO APPLY
* CLASS ROOMS AVAILABLE FOR TUTORS ON SHARING / COMMISSION BASIS / RENT
ASLO REQD MALE / FEMALE MARKETING EXECUTIVE IN EDUCATION FIELD: 100 NOS
VACANCY ANNOUNCEMENT
1) CIVIL ENGINEER – 2 NOS.
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EXPERIENCE – 2 YEARS
RESPONSIBILITIES- MANAGING, DESIGNING, DEVELOPING, CREATING & MAINTAINING CONSTRUCTION PROJECTS. FILLING OF E-TENDERS, CONDUCTING ONSITE INVESTIGATIONS AND ANALYZING DATA, ACCESSING POTENTIAL RISKS & COSTS.
2) ACCOUNTS ASSISTANT – 1 NO.
B.COM / DIPLOMA IN ACCOUNTS WITH KNOWLEDGE OF WORKING ON TALLY HAVING 2 YEARS EXPERIENCE.
RESPONSIBILITIES – MAINTAINING DIGITAL & PHYSICAL RECORDS RELATED TO GST, INCOME TAX, ESIC, EPFO AND BANKING.
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8 BOUNDARIES BUILDERS PVT. LTD.
H.NO.287, SECTOR-4 ,CHANNI HIMMAT,JAMMU-180015
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REQUIRED
REQUIRED TRAINED DRIVER FOR THREE WHEELER WITH VALID
DRIVING LICENSE
PERSON FROM SIDHRA, NAGROTA, BAJALTA IS PREFERABLE
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CONTACT 6006439423
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WE ARE HIRING IELETS TRAINERS FOR UPCOMING SESSION
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