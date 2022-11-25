EMPLOYMENT (25-11-2022)

REQUIRED STAFF
REQUIRED COMPUTER OPERATOR WELL VERSED IN EXCEL AND SPREADSHEETS, GEM PORTAL…. 1
M/S HANSRAJ & SONS (AGENCIES)
8, RESHAM GHAR COLONY,
NEAR WATER TANK
WALK IN INTERVIEW AFTER 4 PM
CONTACT AT:- 9419189485, 9419193224
REQUIRED
SALES EXECUTIVE FOR MEDICINES
(CIPLA PRODUCTS) :- (3 NO) (M)
ONLY EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFFERED
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CONTACT :- 7780881994, 9541652188, 0191-4070090
EMAIL:- SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
REQUIRED
OFFICE COORDINATOR (3 NO) (F)
COMPUTER OPERATOR (3 NO) (F)
QUALIFICATION :- MASTERS IN SOCIAL WORK/SOCIOLOGY/MBA
MUST HAVE GOOD COMMAND OVER COMPUTER AND GOOD COMMUNICATION SKILLS
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CONTACT : 7780881994, 9541652188, 0191-4070090
WORK FROM HOME
EARN EXTRA INCOME
PART TIME FULL TIME
JOB PERSON, RETIRED, STUDENTS
HOUSEWIFES, BUSINESSMAN,
SHOP KEEPERS, ETC.
GREAT BUSINESS OPPORTUNITIES
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JOB-JOB-JOB
SEATING & SALES JOBS
100% FOR PLACEMENT
* BANK SECTOR
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* AND ANY OTHER SECTOR PLACEMENT
QUALI :- 8,10,12, GRADUATE & ABOVE
INCOME AS PER CO. RULE
BRIGHT AMBITION
ADD: CANAL ROAD NEAR COMMERCE COLLEGE JAMMU
(M) (O) 9055077688, 8899625453
CALL TIME : 10 AM TO 6 PM
URGENTLY REQUIRED STAFF
1. COMPUTER OPERATOR, OFFICE ASSISTANT
2. ELECTRICIAN, DRIVER
3. COUNSELOR, TELECALLER
4. HR COORDINATOR, RECEPTIONIST
5. MARKETING EXECUTIVE, HELPER
6. FEMALE OFFICE GIRL ( BUSY ), SALES GIRL & BOYS
7. SUPERVISOR. STOREINCHARGE. MARKETING MANGER. HR MANAGEMENT. HR RECURRITER.
INTERVIEW DATE 25TH NOV TO 29TH NOV
APPOINTMENT CALL 6006796637, 9086172757.
ALSO SHARE RESUME ON GIVEN NUMBER
URGENT REQUIREMENTS NMS
DUTY POINT:- TOLL PLAZA, 5 STAR HOTEL, HOSPITAL, POWERPLANT,
REQUIRED:- SECURITY SUPERVISOR, HEAD GUARD, SECURITY GUARD
DOCUMENTS:- 8TH,10TH,12TH, BA,
LOCATION:- HYDRABAD, DELHI, BANGLORE, MUMBAI, GUJRAT.
SALARY:- (18500 TO 22000)+PF, ESI, BONS, FOOD + ACCMO.
100% JOB AND NO FEE CHARGES
ADDRESS :- NMS SIDCO CHOWK BARI BRAHMNA
CONTACT NO:- 9796260300, 7298663220
REQUIRED DRIVER
REQUIRE DRIVER FOR RESIDENTIAL DUTY AT GANDHI NAGAR.
THE DRIVER SHOULD HAVE LIGHT MOTOR VEHICLE LICENSE.
WALK IN FOR INTERVIEW WITH DRIVING LICENSE ON DATED:- 26-11-2022 (SATURDAY) 01.00 PM TO 4.00 PM AT TAWI GAS AGENCY PACCA TALAB NEW PLOT JAMMU.
SALARY NEGOTIABLE
PLEASE CONTACT NO: 7889879382
JOB JOB JOB
A GOVT. REGISTERED REQUIRED 240 BOYS / GIRLS FOR YOUNG AND ENERGETIC STAFF. FRESHERS AND EXPERIENCED IN JAMMU OFFICE AND ALL DISTRICTS OF J&K UT.
QUALIFICATION: 10TH, 12TH GRADUATION AND ABOVE
INCOME: 15900 TO 24700 P/M (AS PER CO. RULE)
SO COME ALONG WITH YOUR BIO DATA ETC.
MAX LIFE CARE CENTRE
824/A LAST MORH GANDHI NAGAR, JAMMU
NEAR BATA SHOWROOM
CONTACT: 9906029039, 9796256081
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TWO DRIVERS REQUIRED FOR TATA MOBILES FROM
THATHAR, BANTALAB OR NEAR BY AREAS. COME WITH ONE PHOTOGRAPH.
CONTACT AT : 9622338333 BETWEEN 10 AM TO 5 PM.
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IN JAMMU
FOR BOYS & GIRLS
INCOME: 7000 TO 25000
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QUALIFICATION : 8TH, 10TH, 12TH
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APPLY : IN 3 DAYS
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GANDHI NAGAR JAMMU
7006486152
NOTE: EVERY DISTRICT – 15 VACANCIES
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A WELL TRAINED COMPUTER KNOWING MALE/FEMALE RECEPTIONIST AND A WELL EXPERIENCED CAFÉ VENDER MALE/FEMALE FOR NEWLY OPENING A READING LIBRARY/CAFÉ HUT IN GANDHI NAGAR AREA SALARY AS PER EXPERIENCES
CONTACT 9419183599, 7006908291
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COMPANY REQUIRED SALES TEAM IN JAMMU
MALE & FEMALE
1. SALES EXECUTIVE – 2 NO’S SALARY – 15000 + PETROL
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EXPERIENCED & FRESHER BOTH ARE WELCOME.
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