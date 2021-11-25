EMPLOYMENT (25-11-2021)

URGENT REQUIREMENT
CANAM CONSULTANTS LTD
(OPTIONS ABROAD)
REQUIRES DYNAMIC, COMPUTER OPERATING SKILLS, FEMALES WITH
PLEASING PERSONALITY
1. VISA EXECUTIVES
2. IELTS TRAINERS(FULL TIME)
CONTACT: 9419222584, 7889532931
569/A, GANDHI NAGAR,
ABOVE KUMAR AND KUMAR SPORTS
JAMMU
DIVINE LIGHT ST. MARY’S CONVENT SCHOOL DOMANA
REQUIRED
MATHS TEACHER FOR CLASSES
6TH TO 10TH
PHYSICAL EDUCATION TEACHER
COMPUTER TEACHER
FOR INTERVIEW
CONTACT: 9622360905, 9107038382
JOB ALERT!
(WALK IN INTERVIEW)
5 LABOUR REQUIRED FOR EDIBLE OIL
2 SKILLED LABOUR REQUIRED FOR
EDIBLE OIL FILLING
CONTACT DETAILS:
SANSAR OIL MILLS, PHASE 3RD, GANGYAL JAMMU, JAMMU & KASHMIR 180010
9906222280
REQUIRED:
FEMALE HELP DESK FOR FACTORY IN GANGYAL. FEMALE SUPERVISOR FOR A JEWELLERY SHOWROOM IN CHANNI HIMMAT. MACHINE EMBROIDERY WORKER (WORK IN PATHANKOT).
CONTACT:7006088131
PART TIME & FULL TIME WORK AT HOME
INSTAL SMALL DISPOSAL MAKING UNIT AT HOME AND EARN 25000 TO 50000 PER MONTH. MAKING DONNA, PLATES AND GLASS.
NOTE : RAW MATERIAL PROVIDED BY COMPANY. LOAN FACILITY AVAILABLE HERE
CONT NO. 9541368008
REQUIRED
ONE COMPUTER OPERATOR RESIDING NEAR ABOUT JAMMU CITY HAVING GOOD COMMAND IN ENGLISH AND SHOULD BE OWNING A TWO WHEELER AND ALSO CAPABLE OF DRIVING A CAR AND HE SHOULD CONTACT -9419763965, 9149706411
JOB VACANCY
” REQUIRE HELPER CUM PICK UP / DELIVERY BOY FOR LAUNDRY IN GANDHI NAGAR, JAMMU. DRIVING LICENSE MUST. SALARY 9000+, NEGOTIABLE.
CONTACT – 9906206234
REQUIREMENT
SAHARA JAGRATI MANCH (NGO)
REQUIRES FOLLOWING STAFF.
1) PUBLIC RELATION OFFICER (PRO)
MALE/FEMALE
2) DATA OPERATOR
3) SUPERVISOR
4) ACCOUNTANT
ELIGIBILITY CRITERIA: COMPUTER KNOWLEDGE AS WELL AS GOOD COMMUNICATION SKILLS.
MIN. QUALIFICATION: GRADUATION
WALK-IN FOR INTERVIEW ON 26TH OF NOV. 2021
MOB: 9484114326
JOBS
1. PVT BANK JOBS 50 15+SALARY
2. INDUSTRY JOBS 20 20+SALARY
3. IT JOBS 100 25+SALARY
4. TELLECALLERS & BPO JOBS 100 10+SALARY
5. MKT & SALES JOBS 50 10+SALARY
6. PEON, HELPER, EXE, JOBS 100 8+SALARY
7. DRIVER, MAID, HOTEL JOBS 50 10+SALARY
8. RECEP, CASHIER, ACCOUNTANT 50 10+SALARY
VENUE: SEEMA JOB DOT COM REGD.
H. NO. 142/6 MODEL TOWN GANGYAL, JAMMU
MOB: 7006723093
URGENTLY REQUIRED
1) OFFICE BOY (FULL TIME)
2) COMPUTER OPERATOR (PART TIME)
FOR WEBSITE & APP MAINTENANCE
ADD: REHARI CHUNGI JAMMU
9906187157, 0191-2583256
URGENT REQUIRED
1. COMPUTER OPERATOR – 12-15000+ (4)
2. ACCOUNTANT – (FRESHER) 10,000+
3. SALESMAN – EXP 10-12,000+
4. DUMPER DRIVER – 15,000 + ACCO + FOOD
5. B. PHARMACY – FRESHER 10-12,000+
CONTACT: 9906300427
SHAKTI NAGAR, OPP ITI COLLEGE
NEAR PARSHOTAM RICE MILLS
BADYAL FOUNDATION CHARITABLE TRUST
1) ALL BANKING JOB PRIVATE SECTOR
2) RAXA SECURITY FORCE
3) AIRPORT JOB IN DELHI
4) SURVEY BOY JOBS
5) AUTOMOBILE SHOWROOM JOBS VACANCY
6) DESTRICT PROMOTER JOB
7) BLOCK PROMOTER JOB
8) ALL JOB VACANCY AVAILABLE IN NGO
9) BANKING COURSE AVAILABLE
MOBILE: 9596509200, 6006187030 ADDRESS H.NO 72 DIGIANA PULLY NEAR BY POLICE STATION
MAY FAIR INTERNATIONAL SCHOOL
13, SECTOR, B1, LAXMIPURAM CHINORE,
JAMMU. PH. NO: 9622333664
STAFF REQUIRED
1. P.G.T’S WITH B.ED FOR CLASS 1TH/12TH.
SUB: PHY., CHEM.,BIO, ENG. 1 POST EACH
2. P.G.T’S/ T.G.T’S WITH B.ED FOR CLASS 1ST – 7TH.
SUB: ENG, MATH, SCI, S.SCI. 1 POST EACH
CANDIDATES WITH MIN 2 YEARS
EXPERIENCE CAN APPLY.
ON OR BEFORE 30-11-2021
LIMITED VACANCIES
TOLL PLAZA JOBS – 9500/- + ACCOMODATION.
COMPUTER OPERATOR – 10,000/-
HOTEL RECEPTION M – 8000+FOOD+ACC.
COUNTER BOY – 9000-10,000/-
SECURITY GUARD – 13000/-
FRESHER ACCOUNTANT – NEGOTIABLE
DISHWASHERS – 9000+ ACCOMODATION
HOME HELPER – 8000+FOOD + ACCOMODATION
7780945182
RANI PARK NEAR JAIN SCHOOL
KACHI CHOWNI JAMMU
STAFF REQUIRED
STAFF REQUIRED FOR RETAIL GARMENTS SHOWROOM AT WAVE MALL JAMMU
(1) SHOWROOM MANAGER HAVING EXPERIENCE IN RETAIL INDUSTRY MINIMUM QUALIFICATION GRADUATION – 2 NUMBERS
(2) SALESMAN HAVING EXPERIENCE IN RETAIL – 6 NUMBERS
(3) ACCOUNTANT:- 1 NOS
SHARE YOUR RESUMES AT
BIG.REALTORS07@GMAIL.COM
PHONE NO :- 09988895394
REQUIRED
FULL TIME SERVANT/MAID
FOR HOME AT
NANAK NAGAR.
MUST KNOW COOKING.
CONTACT
9596844103/
9419186758
URGENTLY REQUIRED
SALESMAN FOR REPUTED MOBILE ACCESSORIES AGENCY, FIELD SALES/MARKETING JOB, CANDIDATE WITH RELEVANT EXPERIENCE IN MOBILE ACCESSORIES WILL BE ELIGIBLE
SALARY AS PER COMPANY NORMS
CONTACT-7006512151