EMPLOYMENT (24-12-2022)

JOB VACANCY
PURCHASE MANAGERS/
EXECUTIVES SUPERVISORS
EA TO DIRECTOR
MIN. EXPERIENCE – 2 YEARS, GRADUATE
WORKED IN THE MANUFACTURING
SECTOR – PLUS
LOCATION: – BARI BRAHMANA
EMAIL: HR@PMARKPRODUCTS.COM
PH: +91 7051255133
URGENTLY REQUIRED
1. UNIT HEAD MALE/FEMALE.
2. OPERATOR (BOTTLE BLOWING MACHINE, FILLING AND LABELING MACHINE)
3. BUSINESS ASSOCIATE, MARKETING EXECUTIVE, SALEMAN.
4. SECURITY GUARD.
INTERVIEW MUST BE CONDUCTED
ON 01 JAN TO 05 JAN 2023
GALWAN | ZOJI LA | VITASTA
MINERALS WATER AND ALKALINE WATER
MANUFACTURER BY KESAR INDUSTRIES
PHASE III I.G.C SAMBA
CONTACT
KESARINDUSTRIESJK@GMAIL.COM
SUSHIL SINGH CHARAK
9419181814
GENERAL MANAGER