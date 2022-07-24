EMPLOYMENT (24-07-2022)

REQUIRED
LABORATORY TECHNICIANS FOR LABORATORY NEAR GOVT MEDICAL COLLEGE, JAMMU.
CONTACT :
7006913050
REQUIRED
1. CAS WITH 0-2 YEARS EXPERIENCE
2. ARTICLES WITH ONE OR BOTH GROUPS CA INTER FOR M/S PARDEEP GANDOTRA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS CONTACT AT 13 DC GREEN BELT OPP UNION BANK GANDHI NAGAR JAMMU.
EMAIL: CAPARDEEPGANDOTRA@GMAIL.COM
PH 9419190248
CRESCENT PUBLIC SCHOOL
DISCO ROAD JANIPUR JAMMU
EMAIL:INFOCRESCENTPUBLICSCHOOL@GMAIL.COM
CONTACT : 0191-2535337, 4019424
WALK-IN-INTERVIEW
PRT/TGT (SCIENCE) RELEVANT DEGREE
PRT/TGT (MATHS) RELEVANT DEGREE
COMPUTER TEACHER RELEVANT DEGREE
PTI TEACHER (MALE) RELEVANT DEGREE
VISIT THE SCHOOL OFFICE ON ALL WORKING DAYS FROM 10 AM-2 PM WITH YOUR RESUME AND TWO COLORED PHOTOS
JOB OPENING
*ANYTIME FITNESS CLUB*
(NARWAL, JAMMU)
*SALES EXECUTIVE*
(5:30 AM – 2.00 PM)
(2.00PM – 10:30PM)
SALARY – 8K TO 15K (PLUS INCENTIVE)
EXPERIENCE – 0-2 YR
CONTACT –
8082041444 , 8082241444
JOB
1. PAINTING ARTIST
(WHO CAN MAKE PORTRAITS AND COPY MAKE SAME PAINTINGS) SEND YOU SAMPLE PAINTINGS ON WHATS APP: 6006332528
OR
EMAIL: GLOBAL.ECOM.BRANDS@GMAIL.COM
JOB
1. GRAPHIC DESIGNER
2. OFFICE ADMIN (FEMALE)
SEND YOU CV ON WHATS APP:
6006332528
OR
EMAIL:GLOBAL.ECOM.BRANDS@GMAIL.COM
MISRA NURSERY PUBLIC SCHOOL
STREET NO. 10, RAJPURA MANGOTRIAN
SHAKTI NAGAR, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. FEMALE TEACHERS
ACADEMIC QUALI : GRADUATION
VISIT SCHOOL OFFICE ALONGWITH QUALIFICATION CERTIFICATES BETWEEN 8: AM TO 12: NOON. CONTACT NO. 9419206604
SD/-
PRINCIPAL
NAVEEN SHIKSHA ACADEMY HIGH SCHOOL, NARWAL BALA, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. B.SC. B.ED (MATHS TEACHER)
2. BA B.ED (SST TEACHER)
3. BA B.ED (ENGLISH TEACHER)
CONTACT NO.: 9419146066, 9419644438
JOBS@BANKING!
1.DATA ENTRY/EXCEL OPERATOR(M)
2.SALES PROMOTER(M/F)
12TH/ GRADS HAVING SALES EXP IN BANKING/FINANCE OR OTHER SECTOR CAN APPLY
SALARY: 12K TO 18K +INCENTIVES
CREDIT CARDS SALES FOR BRANCH & RETAIL
NO REGISTRATION FEES!
DREAM MAKERZ #8713000033
FOR OTHER JOBS FOLLOW US ON FB
MODEL RAJA PUBLIC HR SEC. SCHOOL
VIKAS NAGAR, THATHAR PALOURA, JAMMU
TEACHERS REQUIRED
1. B.SC/B.SC B.ED, MEDICAL – 02
2. M. COM/B. COM – 01
3. MA/B.A, B.ED – 01
4. M.SC (MATH)/B.ED – 01
5. BA WITH COMPUTER KNOWLEDGE OF 1 YEAR- 01
APPLY WITHIN 2-5 DAYS ALONGWITH QUALIFICATION CERTIFICATES AND EXPERIENCE, IF ANY. RETIRED TEACHERS CAN ALSO APPLY
( O S MANHAS)
MANAGING DIRECTOR
94191-96150
70064-85954
URGENTLY
REQUIRED
A RADIOLOGIST FOR A
REPUTED DIAGNOSTIC
CENTRE IN JAMMU
PLEASE FEEL FREE TO CALL AT
9906907316, 9682639141
HERE ENDS YOUR JOB HUNTING
URGENTLY REQUIRED
RECEPTIONIST, TELECALLER,
COUNSELLOR
ABN PERSONNEL NETWORK
HALL NO. 115, B-1, NORTH BLOCK,
BAHU PLAZA, JAMMU
PH. 01912478081
EMAIL:ABNPERSONNEL@REDIFFMAIL.COM
STAFF REQUIRED
ORW (FIELD WORKER) 2 POST
(QUALIFICATION 10+2)
ANM (SAMBA) 1 POST
(GNM/BSC NURSING )
WALK IN INTERVIEW WITH COMPLETE BIO DATA ON 25TH JULY TO 26 JULY 2022
J&K SOCIETY FOR THE PROMOTION OF YOUTH & MASSESS
OFFICE ADDRESS.: H.NO.102, SARWAL , MANDIR MORH. OPP RIDHI MEDICOS, JAMMU
PH:9596750390, 9906388111
CARE TAKER
REQUIRED A CARE TAKER FOR A 80 YRS OLD MALE SENIOR CITIZEN IN LOWER ROOP NAGAR AREA.
CONTACT :
9419151876, 7889391933
URGENT STAFF REQUIRED
REQUIRED STAFF WITH EXCELLENT COMMUNICATION SKILL AND COMMAND ON THE SUBJECT
* PRT
* PGT POL SCIENCE
* PGT BIO
* CO-ORDINATOR
* ACTIVITY TEACHER
*DANCE TEACHER
APPLY AT JKMONTESSORIE50@GMAIL.COM
JK MONTESSORIE BRITISH SCHOOL
50-TIRTH-NAGAR TALAB TILLO JAMMU
0191-2554433 & 8082029433
REQUIRED
SALES EXECUTIVE FOR A
DENTAL COMPANY
DIPLOMA IN ELECTRONICS
DIPLOMA IN COMPUTER
CONTACT / WHATSAPP:
9419192734
EMAIL YOUR RESUME :
ASHOK.4@REDIFFMAIL.COM
NOW HIRING
A LEADING INTERNATIONAL BPO IS CONDUCTING INTERVIEWS FOR THE POSITION OF SALES EXECUTIVE FOR AN INBOUND AND OUTBOUND PROCESS. SALARY 20000 TO 35000 PLUS INCENTIVES.
EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH ARE A MUST.
CONTACT: 8899696322
NAVEEN SHIKSHA ACADEMY HIGH SCHOOL, NARWAL BALA, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. B.SC. B.ED (MATHS TEACHER)
2. BA B.ED (SST TEACHER)
3. BA B.ED (ENGLISH TEACHER)
CONTACT NO.: 9419146066, 9419644438
URGENTLY REQUIRE
1) SOFT SKIL/ENGLISH TRAINER- 1
2) MOBILIZER- 1, EXP.-MIN. 1 YEAR
3) WARDEN- 1 (FEMALE ONLY), EXP.- MIN. 1 YEAR.
4) MIS EXECUTIVE- 1, EXP.- MIN. 1 YEAR IN PROGRAM IN DDU-GKY PROGRAM.
5) HOSPITALITY (FOOD AND BEVERAGES) TRAINER-1, EXP.- MIN. 2 YEARS
SALARY – NEGOTIABLE
WALK-IN INTERVIEW- FROM 26-07-22 ONWARDS
BETWEEN 11:00AM TO 5:00PM
ADDRESS- DDU-GKY CENTER, CMH COLLEGE, CHOWADI, SAINIK COLONY, JAMMU.
CONTACT- 8716838008, 9622266380
TEACHERS REQUIRED
URGENTLY
FOR 12TH CLASS ACCOUNTANCY, ARTS, PHYSICS, CHEMISTRY AND MATHEMATICS AT EXCELLENCE COACHING CLASSES AND TUITION CENTRE TRIKUTA LANE AKALPUR ROAD JAMMU.
INTERESTED, PLEASE CALL
9419231268, 7780931655
MAIL: ECCJMU@GMAIL.COM
REQUIRED
ACCOUNTANT FOR PRIVATE FINANCE COMPANY AT TRANSPORT NAGAR, NARWAL, JAMMU.
MOB.: 7889697003
ACCOUNTS STAFF REQUIRED
– INTERNET & TELE ACCOUNTS KNOWING.
– SOFTWARE BILLING KNOWING
– COMPLETE COMPUTER KNOWING
ATTEND INTERVIEWS / WRITTEN TEST
ON 25/7/2022 FROM 2 PM TO 5 PM
J.D. ENTERPRISES
17 JANKI VIHAR, OLD JANIPUR, JAMMU. M) 9419193636
WANTED
SALES EXECUTIVE FOR PACKAGED DRINKING WATER COMPANY
SALARY WILL BE AT PAR INDUSTRIAL STANDARD
CONTACT: 6005810893
EMAIL RESUME@ AMIT_SINGH_RAINA@YAHOO.COM
JOB VACANCY IN SHANKER INDUSTRIES SAMBA
NAME OF POSTS: SUPERVISER : 2 POST MALE.
INTERVIEW DATE AND TIME
DATE 25/07/2022, & 26/07/2022
INTERVIEW TIME 3:00 PM TO 5:00 PM AT I.G.C PHASE-1 SAMBA
INTERESTED CANDIDATES MAY COME ALONG WITH RESUME/CV
FOR MORE DETAILS:-
SHANKER INDUSTRIES
1, SIDCO SAMBA. 9906044364,
EMAIL: SAHIL17SHARMA@GMAIL.COM