EMPLOYMENT (23-10-2022)

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MANAGEMENT
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REQUIRED
A MALE FOR COMPUTER ONLINE WORK
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BOY NEAR FROM TALAB TILLO, BHAGWATI NAGAR, SHAKTI NAGAR, BAKSHI NAGAR & ALSO FROM CITY AREA WILL PREFERRED.
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URGENT REQUIRED
COLLECTION BOY = 2 (COMMITTEE)
QUALIFICATION: 12TH OR ABOVE
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REQUIRED
A CAR DRIVER FOR ROOP NAGAR LOCATION
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STAFF REQUIRED
STAFF REQUIRED FOR GARMENTS SHOWROOM NEAR SAINIK COLONY, NEW REHARI NEAR MERIDIAN HOTEL AND BSF PALOURA. GIRLS AND BOYS BOTH REQUIRED
SALARY 6K TO 8K
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WANTED
1. ACCOUNTANT M/F
(KNOWING TALLY)
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(FROM BARI BRAHMANA/BISHNAH ADJ AREA)
ELTRONICS
SHOP NO. 44-45 A2 SOUTH BLOCK
BAHU PLAZA JAMMU
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REQUIRED- MAID SERVANT
PART TIME OR FULL TIME FOR SMALL FAMILY FOR COOKING, UTENSIL CLEANING, DUSTING & OTHER PETTY WORKS AT SAINIK COLONY JAMMU. ACCOMMODATION AVAILABLE. CONDITIONS APPLY.
SALARY- FULL TIME RS 12000.00
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6 AM TO 10 AM AND 6 PM TO 9 PM
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STAFF REQUIRED
AKASH INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES
STAFF REQUIRED
ELIGIBILITY : B-PHARMA/ M-PHARMA
INTERESTED CANDIDATES MAY APPLY WITH THEIR COMPLETE DOCUMENTS AT
AIPMS.45O@GMAIL.COM OR
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REQUIRED
REQUIRED SALES PERSON
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CONTACT: 9596699858
WANTED
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COLLECTOR FOR
ENGLISH DAILY
NEWSPAPER
“THE LATEST”.
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“JOB VACANCY”
TRANSPORT MANAGER
CANDIDATES HAVING MINIMUM EXPERIENCE OF 4-5 YEARS IN HANDLING OF COMMERCIAL VEHICLES.
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STAFF REQUIREMENT FOR DOCTOR CLINIC AT ROOP NAGAR JAMMU
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QUALIFICATION ABOVE 12TH
CONTACT : 9419331550
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1. SALES EXECUTIVE
(SALARY 14000/-) (QUALIFICATION: GRADUATE)
2. OFFICE BOY
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VISIT WITH RESUME AT :
KASHMIR WATCH HOUSE
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GANDHI NAGAR, JAMMU
CONTACT : 9797466324, 6005135905
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TOURING JOB/CARE TAKER
10+2 FEMALE COMPUTER KNOWING
AGE GROUP – 30 + YRS
RETD/WIDOW PREFERABLY
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9622091258
PILLAR NO. 16, AKHNOOR ROAD, JAMMU