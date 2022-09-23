EMPLOYMENT (23-09-2022)

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AROMA FOUNDATION
PUBLIC SCHOOL
SEC 2, LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
REQUIRED
HINDI TEACHER (F) – 2 NO – B.A / B.ED.
MAID – 1 NO
SALARY NEGOTIABLE
INTERVIEW : 23/09/22 & 24/09/22
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MOBILE : 94191-27441, 7006877850
WANTED STAFF
TEACHERS : BA/ BSC/MSC
WITH OR WITHOUT B.ED
ATTRACTIVE SALARY
CONTACT PRINCIPAL
DASHMESH PUBLIC HIGH SCHOOL
BHOUR CAMP JAMMU
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VISHWA BHARATI HIGHER
SECONDARY SCHOOL
AKALPUR MORH JAMMU
REQUIRES STAFF
MUSIC TEACHER : POST GRADUATE/GRADUATE FROM A UNIVERSITY WITH RELEVANT EXPERIENCE
JUNIOR ENGINEER (CIVIL) : WITH MINIMUM 5 YEARS EXPERIENCE.
APPLY WITHIN 7 DAYS WITH FULL BIO-DATA ALONG WITH PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH.
E-MAIL: VBPSJAMMU@GMAIL.COM
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CONTACT : 0191-2505885, 7051002018, 7051401040
REQUIRED
FEMALE TEACHERS TO TEACH PLAY SCHOOL AND EVENING TUTORIAL FOR 5TH TO 10TH CLASSES ENGLISH AND S.ST. CBSE RING US AT – 7006338701
GROWING STEP PRE SCHOOL NEW PLOT PURAN NAGAR, JAMMU.
URGENTLY REQUIRED
TELE CALLER – 2
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TRIKUTA NAGAR, JAMMU
VACANCY
REQUIRED SALES MANAGER, SALES EXECUTIVES AND COMPUTER OPERATOR FOR JAMMU DIVISION IN THE COMPANY DEALING IN EXTERIOR DECORATIVE LAMINATES. INTERESTED CANDIDATES HAVING REQUISITE EXPERIENCE IN SALES AND MARKETING / COMPUTERS CAN SEND THEIR RESUMES ON WHATSAPP NO. 9596771943 OR E-MAIL AT PVTRADERSJK@GMAIL.COM. SALARY AND TA/DA AS PER THE COMPANY NORMS.
REQUIRED
EX SERVICEMAN FOR A MANAGERIAL POST IN A REPUTED BUSINESS HOUSE. SHOULD BE WELL VERSED WITH COMPUTER.
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SALARY NEGOTIABLE.
INTERESTED MAY CONTACT
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U-MART
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CHAWNI, JAMMU
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JSM IT AND ADVERT SOLUTIONS PVT LTD URGENT REQUIREMENT OF LAB TECHNICIAN, ACCOUNTANT, COMPUTER OPERATORS, ACCOUNTANT, PEON, OFFICE BOY, SUPERVISOR, OFFICE ADMIN, OFFICE ASSISTANTS, TELLE CALLER, DRIVER, LMV, HMV CALL 9055055628 ADDRESS GREATER KAILASH FAWARA CHOWK NEAR PETROL PUMP.