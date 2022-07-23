EMPLOYMENT (23-07-2022)

REQUIRED
LABORATORY TECHNICIANS FOR LABORATORY NEAR GOVT MEDICAL COLLEGE, JAMMU.
CONTACT : 7006913050
JOB OPPORTUNITY
SALES REPRESENTATIVE
(QUALIFICATION CRITERIA – CANDIDATE MUST HAVE MARKETING SALES EXPERIENCE, MUST HAVE 2 WHEELER & COMPUTER KNOWLEDGE)
SALARY: RS 15000 P.M.
JOB LOCATION: GANGYAL
INTERVIEW CALL TIMING: 10 AM – 5PM
CONTACT: 9419200777
REQUIRED
1. CAS WITH 0-2 YEARS EXPERIENCE
2. ARTICLES WITH ONE OR BOTH GROUPS CA INTER FOR M/S PARDEEP GANDOTRA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS CONTACT AT 13 DC GREEN BELT OPP UNION BANK GANDHI NAGAR JAMMU.
EMAIL: CAPARDEEPGANDOTRA@GMAIL.COM
PH 9419190248
URGENTLY REQUIRED
AT BURGER SINGH JAMMU
1. TEAM MEMBER – 2 (MALE)
(` 9500/MONTH)
2. SHIFT MANAGER-2 (MALE)
(` 12000/MONTH)
TERMS CAN BE NEGOTIATED
*NEED THIS ON URGENT BASIS*
PHONE NO – 6006475661
9622957073
DIVINE LIGHT ST. MARY’S
CONVENT SCHOOL DOMANA
FACULTY REQUIRED IN THE FOLLOWING STEAMS
1.PGT SCIENCE
2.PGT ENGLISH
3.PGT SST
4. GENERAL LINE TEACHER.
5. COMPUTER TEACHER
6. COORDINATOR
FOR INTERVIEW CONTACT:
9052116000, 9107038382
REQUIREMENT OF TECHNICAL MANPOWER
FOR MANUFACTURING OF GRILLS, DOORS, GATES, WINDOWS, TECHNICALLY EXPERIENCED PERSONS/MAN POWERS ARE REQUIRED FOR OUR INDUSTRY LOCATED IN I.G.C PHASE II SAMBA.
CONTACT NOS
(I) 9419187718
(II) 7006877244
STAFF REQUIRED
REQUIRED COUNTER BOYS FOR RENOWNED BRAND OUTLET AT BELGIAN WAFFLE CHANNI HIMMAT, JAMMU
CONTACT MANAGER –
JAGPREET SINGH 7051394926
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THEBELGIANWAFFLEJAMMU@GMAIL.COM
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CALL FOR APPOINTMENT
VIKRANT SHARMA – 94191-39792
ITTI SHARMA – 70063-59385
V.S.K HR. SEC. SCHOOL MISHRIWALA
JK INTERNATIONAL SCHOOL
PURKHOO CAMP, JAMMU
REQUIRED TEACHERS
ENGLISH MATH S. ST.
HINDI SCIENCE COMPUTER
QUALIFICATION : MA/M.SC/B. ED
PRINCIPAL- 2 M.ED
MANAGEMENT
MOB. 9622188430, 9906283976