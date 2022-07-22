EMPLOYMENT (22-07-2022)

REQUIRED
LABORATORY TECHNICIANS FOR LABORATORY NEAR GOVT MEDICAL COLLEGE, JAMMU.
CONTACT : 7006913050
V.S.K HR. SEC. SCHOOL MISHRIWALA
JK INTERNATIONAL SCHOOL
PURKHOO CAMP, JAMMU
REQUIRED TEACHERS
ENGLISH MATH S. ST.
HINDI SCIENCE COMPUTER
QUALIFICATION : MA/M.SC/B. ED
PRINCIPAL- 2 M.ED
MANAGEMENT
MOB. 9622188430, 9906283976
JOB OPENING
*ANYTIME FITNESS CLUB*
(NARWAL, JAMMU)
*SALES EXECUTIVE*
(5:30 AM – 2.00 PM)
(2.00PM – 10:30PM)
SALARY – 8K TO 15K (PLUS INCENTIVE)
EXPERIENCE – 0-2 YR
CONTACT – 8082041444 , 8082241444
REQUIRED
JOBS FOR E- VEHICLES SHOWROOM
SALES MANAGER 01
SALES EXECUTIVE 03
ELECTRICIAN 02
SALARY NO BAR FOR RIGHT CANDIDATE
CONTACT AT :-
FRIDAY 22ND JULY 2022 AT 12 NOON
NARWAL BYE PASS NH-1A, NEAR TOYOTA SHOWROOM, JAMMU
M- 7006790351
CRESCENT PUBLIC SCHOOL
DISCO ROAD JANIPUR JAMMU
EMAIL:INFOCRESCENTPUBLICSCHOOL@GMAIL.COM
CONTACT : 0191-2535337, 4019424
WALK-IN-INTERVIEW
PRT/TGT (SCIENCE) RELEVANT DEGREE
PRT/TGT (MATHS) RELEVANT DEGREE
COMPUTER TEACHER RELEVANT DEGREE
PTI TEACHER (MALE) RELEVANT DEGREE
VISIT THE SCHOOL OFFICE ON ALL WORKING DAYS FROM 10 AM-2 PM WITH YOUR RESUME AND TWO COLORED PHOTOS
ARE YOU JOB LESS
WE PROVIDE A GOOD OPPORTUNITY WHICH IS HOME BASED FOR FURTHER DETAILS CALL US ON 9906588544
URGENTLY REQUIRED
SALES REPRESENTATIVE – 4
FOR FMCG PRODUCTS
PREFERENCES WILL BE GIVEN TO EXPERIENCE CANDIDATES FRESHERS CAN ALSO APPLY
TG AGENCIES
25- A MARBLE MARKET MATOO COLONY TRIKUTA NAGAR JAMMU
7006209997-9596711737
URGENTLY REQUIRED
1. RECEPTIONIST, COUNSELLOR.
2. FLOOR EXECUTIVE, SALESMAN, COMPUTER OPERATOR
3. OFFICE ASSISTANT, OFFICE CLERK, BILLING OPERATOR.
4. RESTURANT, STAFF, CHINESSE, FOOD & HOTELS STAFF.
5.INDUSTRY, SUPERVISOR, PACKING BOYS, SECURTY GUARD.
6. DELIVERY BOYS DRIVER, HELPER.
INTERVIEW 2 DAYS…CALL 6006796637
REQUIRE IMMEDIATELY
MARKETING EXECUTIVES =10
MARKETING MANAGER = 2
FOR CHANNEL PARTNER OF INDIA LARGEST B2B PORTAL (INDIAMART INTERMESH LTD )
SALARY -STARTS FROM 12K UP TO 50K
QUALIFICATION – GRADUATION AND EXPERIENCE IN MARKETING
AGE CRITERIA -21-32 YRS
FRESHERS CAN ALSO APPLY
INTERVIEW TIMING MORNING 11AM-5PM TILL SATURDAY
LOCATION – RAINA COLONY, BABLIANA AND BARI BRAHMANA NEAR IIM JAMMU TRANSIT CAMPUS
PLEASE CARRY ORIGINAL AND SCANNED COPIES OF DOCUMENT
CONTACT – 7387773664, 6005892945
RKS GIRLS HIGHER SECONDARY
SCHOOL BISHNAH
REQUIRES TEACHERS
1) PGT BIOLOGY – MSC BOTANY/ZOOLOGY
SALARY – RS 20000
2) TGT SCIENCE- BSC (MEDICAL) WITH B.ED
SALARY – RS 12000
3) TGT MATHS – RS 12000 4)PRT – BSC/ BA WITH BED – SALARY RS -8000.
5) KINDERGARTEN- EXPERIENCE IN PLAYWAY ACTIVITIES – SALARY RS-8000.
CONTACT NO- 9419129807
REQUIRED FEMALE TEACHER’S
FOR SATWARI/CHANNI HIMMAT
* S.ST. & ENGLISH (8TH TO 10TH) – 03
AT CHANNI SALARY RS 9000 (TIME 2.00 TO 5.00 PM)
* PHYSICS/CHEMISTRY (8TH TO 10TH) – 03
AT CHANNI SALARY RS 9000 (TIME 2.00 TO 5.00 PM)
* PHYSICS (11TH & 12TH) (3.30 TO 6.00)
AT SATWARI SALARY RS 10,000+
* CHEMISTRY (11TH & 12TH) (3.30 TO 6.00)
AT SATWARI SALARY RS 10,000+
CONTACT: 7889715827, 7006273423, 7051258640
STAFF REQUIRED
SERVICE ADVISOR – 2 NO’S
CONTACT ALONG WITH RESUME &
1 PHOTOGRAPH @ REGENCY HONDA (AUTH. DEALER OF HMSI PVT. LTD.)
71- REHARI, BC ROAD, NEAR PNB REHARI CHUNGI
MOB:- 8803369879, 0191-2565822
STAFF WANTED (URGENTLY)
FEMALE COOK – 8 YEARS AND ABOVE EXPERIENCE WILLING TO WORK AT ODD TIME – 8TH PASSED.
FEMALE ATTENDENT – 10TH PASSED
24 YEARS AND ABOVE
DRIVER – 10TH PASSED
LMV LICENCE REQUIRED.
LOUIS BRAILLE MEMORIAL SCHOOL FOR SIGHTLESS GIRLS, ROOP NAGAR, JAMMU.
CONTACT NO. 9858933394, 9596877440
SHANGRILLA PUBLIC SCHOOL
SARWAL, JAMMU.
PH : 2572170, 2571802
TEACHER REQUIRED
KINDERGARTEN
QUALIFICATION : GRADUATION
INTERVIEWS : 22/7/22 ONWARDS
TIMING : 9.30 AM TO 1.00 PM
WANTED OFFICE STAFF
COMPUTER OPERATOR 3 PERSONS
(MIN 12 PASS)
ACCOUNT STAFF OR 2 PERSONS
PERSONS WITH BUSY /ACCOUNTS KNOWLEDGE
(CONVEYANCE MUST) (MIN 12 PASS)
SALARY NEGOTIABLE
NEAR BY AREA STAFF PREFERRED
FAIRDEAL MARKETING CO
JAKH ROAD NEAR SHRI RAM PUBLIC SCHOOL
JAMMU 7006350110/7889367286
REQUIRED
DRIVER FOR AUTOMATIC CAR FOR
ROOP NAGAR AREA
MIN. EXP. – 5 YEARS
CONTACT – 9906301664
REQUIRED
1. TUTORS UPTO 10TH (ALL SUBJECTS, CBSE) – M/F
2. TUTORS 11TH & 12TH (PCM)- M/F
3. COUNCILLOR – 2 (F)
9419222011, 7780834391
REQUIRED
REQUIRED AN DATA ENTRY OPERATOR FOR A MANUFACTURING CONCERN SITUATED AT BARI BRAHMANA HAVING EXPERIENCE OF 2 YEARS WITH KNOWLEDGE OF THE BUSY
INTERVIEW ON 23/07/2022
FROM 3.00 P.M TO 5.00 PM.
SALARY NEGOTIABLE.
FARMS FRESH MILK
SIDCO INDUSTRIAL COMPLEX
LANE NO-6, PHASE -II BARI BRAHMANA SAMBA, NEAR PEER BABA
CONTACT- 9796072413 , 9796015532
REQUIRED
REQUIRED AN CASHIER FOR A MANUFACTURING CONCERN SITUATED AT BARI BRAHMANA PREFERENCE WILL BE GIVEN TO RETIRED PERSON.
INTERVIEW ON 23/07/2022 FROM 3.00 PM TO 5.00 PM. SALARY NEGOTIABLE.
NEW KISSAN MILK FOODS
SIDCO INDUSTRIAL COMPLEX LANE NO-6
PHASE -II BARI BRAHMANA, JAMMU
CONTACT- 8492955241 , 9906503461
URGENTLY REQUIRED TEACHERS
V. K SARVODAYA PRY SCHOOL T N SEC-5
AND
V. K SARVODAYA MIDDLE SCHOOL R N NARWAL
S. NO. TEACHERS SECTION SUBJECTS QUALIFICATION NO. OF TR
01. NTT PRE-PRIMARY ALL GRADUATE WITH 03
NURSERY TRAINING
02. PRT PRIMARY ALL B.A, B.ED/DED 03
B.SC B.ED/DED
03. TGT MIDDLE ALL B.SC, M.SC, B.ED 02
B.A, MA, B.ED
FRESH OR EXPERIENCED CANDIDATES APPLY FOR INTERVIEW
INTERVIEW TIME : RAJEEV NAGAR NARWAL (V K SARVODAYA MIDDLE SCHOOL)
TIMING : 11 : AM
DATE : 28/7/22
CONTACT : 9906327067 AND 9858929192
JOB OPPORTUNITY
TELE CALLER (F)
(QUALIFICATION CRITERIA –
CANDIDATE MUST BE GRADUATE, EXPERIENCE IN TELE CALLING, & MS OFFICE KNOWLEDGE)
JOB LOCATION: GANGYAL, JAMMU
INTERVIEW CALL TIMING : 10 AM – 5PM
CONTACT: 9419200777
MAY FAIR HR. SEC. SCHOOL
66, CHAND NAGAR, NEAR
M.C KHALSA COLLEGE, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. M.A, B.ED FOR CLASS 8TH TO 10TH, SUB: S. SCIENCE – 1 POST.
2. M.A/ B.A, B.ED FOR CLASS 4TH TO 7TH SUB: ENGLISH/ HINDI – 2 POSTS.
3. MUSIC/ DANCE/ ART & CRAFT TEACHER – 1 POST EACH.
CANDIDATES WITH SUITABLE EXPERIENCE IN A REPUTED SCHOOL CAN
WHATSAPP THEIR CREDENTIALS ON 9797303361
DR AMBEDKAR CONVENT SCHOOL BANTALAB JAMMU
URGENTLY REQUIRED
* ADMINISTRATOR OFFICER – M.SC/ MA WITH EXPERIENCE.
* URDU TR – MA URDU
* OFFICE CLERK – GRADUATE WITH COMP KNOWLEGE.
* MATHS TR – M.SC MATHS.
* SCIENCE TR – M.SC
* GATE MAN – 1
INTERVIEW ON: 22, 23, 24TH- JULY
7298107471, 8492012304
REQUIRED
WE NEED FOR GIRL GIFT GALARY (JANIPUR)
PH.: 9018991415, 7889677372
REQUIRED
OFFICE COORDINATOR
SALARY RS 10000
GRADUATE WITH GOOD COMMUNICATION AND
COMPUTER SKILLS
CALL: 9070970333