EMPLOYMENT (22-01-2023)

VISHWA BHARATI HIGHER
SECONDARY SCHOOL AKALPUR MORH JAMMU
REQUIRES STAFF
PHOTOCOPIER TECHNICIAN: EXPERT IN HANDLING PHOTOCOPIER
TRANSPORT, ESTATE SUPERVISOR:
GRADUATE WITH RELEVANT EXPERIENCE.
COMPUTER ASSISTANT: BCA
ACCOUNTS ASSISTANT : GRADUATE WITH EXPERIENCE IN RELEVANT FIELD.
APPLY WITHIN 15 DAYS
E-MAIL:VBPSJAMMU@GMAIL.COM
CONTACT : 0191-2505885, 7051002018, 7051401040
PRINCIPAL
JOB OPPORTUNITY
REQUIRED SALES MANAGERS/RELATIONSHIP MANAGER’S FOR A JAMMU BASED REAL ESTATE COMPANY.
SALARY : 15 K TO 20 K (PLUS INCENTIVES)
CONTACT : 7889818128
6005595510
REQUIRED
ASSISTANT HR FOR A SECURITY AGENCY IN JAMMU.
CANDIDATE SHOULD BE FULLY KNOWLEDGE OF COMPUTER, FLUENTLY SPEAKING ENGLISH AND KNOWLEDGE OF DEPOSITING ONLINE COMPLIANCE LIKE ESIC AND PF OF OUR WORKERS.
SALARY – NO BAR FOR THE RIGHT CANDIDATE
8803511283, 8803511290
PLEASE SEND RESUME ON MAIL ID:
CAPTAINUANDH@GMAIL.COM
CAPTAIN SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
ROOP NAGAR, JAMMU.
CONTACT : 8803511283, 8803511290
COMPUTER TEACHER REQUIRED
1) BASIC COMPUTER TEACHER
(HAVING KNOWLEDGE OF DTP)
2) STENOGRAPHY TEACHER
3) TALLY/BUSY GST TEACHER
CONTACT :
AKSHAR/DOEACC COMPUTER CENTRE
OPP. COMMERCE COLLEGE
CANAL ROAD JAMMU
7006742354, 7006509070
VACANCY
1. SALES MANAGER (HVAC/AIR CONDITIONING) -02
2. GEM & TENDERING OPERATIONS -02
3. VRF/VRV TECHNICIANS (AIR CONDITIONING)-02
4. SPLIT/WINDOW AC TECHNICIANS/ELECTRICIANS
(AIR CONDITIONING) -06
5. AC TECHNICIAN HELPERS (AIR CONDITIONING) -06
6. SITE ENGINEER/SUPERVISORS (AIR CONDITIONING)-02
ADDRESS :
GLOBUS POWER SYSTEMS, F67,
SHIV NAGAR-JAMMU
CONTACT : 9697294760/7006633010
E MAIL: GLOBUSPOWERSYSTEM@GMAIL.COM
WE ARE HIRING
GRADUATE/DIPLOMA
MBA QUALIFIED STAFF
REQUIRED
SOOD EYE CENTRE/
DR. AGARWALS EYE HOSPITAL
67/6, TRIKUTA NAGAR, JAMMU
ALL THE POSITION MUST HAVE 1-5 YEAR EXPERIENCE IN HEALTH CARE PREFERABLE.
EMAIL : MARIYA.A@DRAGARWAL.COM
WHATS APP/CALL: 7358107771
STAFF REQUIRED
1. SALES HEAD
(GRADUATE)
2. SALES EXE.
(10+2)
KRISHNA SALES CORP.
RANI BAGH, AIRPORT ROAD, JAMMU
PH: 9419500022, 9596654822
COME WITH RESUME
FAUJI PUBLIC SCHOOL RAYA MORH PATTI
REQUIRES
1. 01 X ADM. JCO (EX-SERVICEMAN)
2. QUALIFICATION : MATRIC OR ABOVE
3. SALARY WITH EPF FACILITY: NEGOTIABLE
4. APPLY WITH BIO-DATA BY 31 JANUARY 2023
5. LOCAL AREA CANDIDATES PREFERABLE
6. CONTACT HOUSE NO. 1, DASHMESH NAGAR
DIGIANA, JAMMU
CELL PHONE 91495-64411, 96222-15546
REQUIRED
REQUIRED STORE MANAGER HAVING GOOD COMMUNICATION SKILLS FOR AMERICAN EAGLE STORE AT WAVE MALL JAMMU ON IMMEDIATE BASIS SALARY AS PER EXPERIENCE
SEND YOUR RESUME AT :- SACRED.LIFESTYLE@GMAIL.COM OR WHATSAPP YOUR DETAILS AT 9810216082
REQUIRED
REQUIRED SALES FREELANCERS FOR FINTECH COMPANY
CONTACT
9149614822
7889777803
7006398158
REQUIRED DRIVER
DRIVER FOR A FAMILY IN GANDHINAGAR. PREFERENCE TO PERSON WHO CAN DRIVE LATEST CARS. SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT 9419196101, 9596611101
REQUIRED
2 DELIVERY BOYS WITH BIKE/SCOOTY
NOTE: LOCAL PREFERRED (JAMMU)
CONTACT IMMEDIATELY
ONLY BETWEEN 10 AM TO 8 PM
PH.: 918082019883
EASYDEL DELIVERY SERVICE
AMANMOVEMENT.ORG
INVITES APPLICATION FOR
CALL RESPONDER AT WOMEN HELPLINE 181
APPLICATIONS INVITED FROM EMPATHETIC FEMALE GRADUATE WITH REASONABLE COMMUNICATION SKILLS & FLUENCY IN ANY LOCAL LANGUAGE. THE APPLICANT SHOULD BE FAMILIAR WITH COMPUTERS. LOCATION- NEW PLOTS JAMMU. INTERESTED CANDIDATES CAN E-MAIL THEIR CVS AT HELP@181JANDK.IN
AMANMOVEMENT.ORG
INVITES APPLICATION FOR
KASHMIRI SPEAKING SUPERVISOR AT WOMEN HELPLINE 181
APPLICATIONS INVITED FROM KASHMIRI SPEAKING FEMALE GRADUATE HAVING EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS & PASSION TO WORK IN SOCIAL SECTOR. THE APPLICANT SHOULD BE PROFICIENT IN COMPUTERS. LOCATION- NEW PLOTS JAMMU. INTERESTED CANDIDATES CAN E-MAIL THEIR CVS AT HELP@181JANDK.IN.
WANTED
1. ACCOUNTANT (WITH KNOWLEDGE OF TALLY)
2. OFFICE ASTT. BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER). FOR OFFICE AT BAHU PLAZA
3 FOS FOR BSNL SERVICES CANDIDATES FROM VIJAYPUR/SAMBA AREA
44A SOUTH BLOCK BAHU PLAZA JAMMU
6005187687 -9419119944
URGENT REQUIREMENT
POST : OFFICE MANAGER – 30 (ONLY FEMALE)
MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE IN ANY MULTINATIONAL COMPANIES
MBA OR MCA
INTERVIEW : TUESDAY ONWARDS
(24 JANUARY 12 PM)
OFFICE : SOFTDREAMS ONLINE EDUCATION PVT LTD.
75A LAST MORH GANDHINAGAR, JAMMU
CONTACT : +91 8492074696