EMPLOYMENT (21-12-2022)

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FOR ALL DISTRICTS OF J&K
1. AREA MGRS SALES
SAL : RS 30 K + INC, EXP MIN 8 YRS
2. TEAM LEADERS SALES
SAL : RS 18 K + INC, EXP. MIN 3 YRS
3. OFFICE EXECUTIVES FEMALES
KNOWLEDGE OF COMP MUST
CONTACT : 8082003652
EMAIL: STARGPSINDIA234@GMAIL.COM
HIRING NOW
SALES EXECUTIVE
QUALIFICATION: GRADUATE
SALARY: RS 16000/- & INCENTIVES
TIMING: 9.30 AM TO 7.30 PM
AREA: JAMMU & KASHMIR/HIMACHAL
CONTACT ON BELOW WHATSAPP NUMBER
7006069803
JOB/JOB/JOB
URGENTLY REQUIRED
SUPERVISOR FOR FACTORY
(FOR OFFICIAL WORKER)
QUALIFICATION: 12TH PASS
SALARY: RS 11,000
TIMING: 9.30 TO 7.30 PM
LOCATION: BARI BRAHMANA
(PREFERABLY NEAR BARI BRAHMANA & ADJOINING AREA)
CONTACT ON PREFERABLY WHATSAPP NO: 8492898386
URGENTLY REQUIRED
SANITARY SALES MAN (15K-20K)
HARDWARE SALES MAN (15K-20K)
TILES SALES MAN(15K-20K)
CHEF FOR KITCHEN (15K-20K)
STORE INCHARGE (15K-20K)
ARACOT CONSTRUCTION
J&K BIGGEST TILES, SANITARY, HARDWARE & KITCHEN APPLIANCE SHOWROOM,
ADDRESS: NH 44 SARORE, ADDA BARI BRAHMANA JAMMU
CONTACT NO 8716036714
REQUIRED
PEON
SALARY: RS 8000
TIMING: 9.30 AM TO 5.30 PM
ADDRESS: TRANSPORT NAGAR NARWAL
PH: 9419130853
URGENTLY REQUIRED FOR VERIFICATION PROCESS
TELECALLERS FOR JAMMU OFFICE
2 NO (FEMALES) KASHMIRI SPEAKING
FIELD EXECUTIVE FOR DISTRICTS RAJOURI, POONCH, UDHAMPUR, REASI, DODA, KISHTWAR, SAMBA, BASOHLI, SUNDERBANI, NOWSHERA, BILLAWAR, SURANKOTE, JAMMU
CONTACT :- 9797706625, 7780954908
URGENTLY REQUIRED
(100 POST – PRIVATE JOB)
1. OFFICE IN-CHARGE, TELLECALLER RECEPTIONIST M/F
2. COMPUTER OPERATOR, ACCOUNTANT. SUPERVISOR
3. DRIVER, OFFICE ASSISTANT STORE MANAGER
4. TEACHER SCHOOL & TUTORIAL- M/F COORDINATOR
5. HOTELS & RESTAURANTS STAFF, SECURITY GUARD, SALESMAN.
(8TH 10TH 12TH & GRADUATE CAN ALSO APPLY)
INTERVIEW. WEDNESDAY TO FRIDAY
CALL 6006796637
JOB VACANCY
SUPERVISOR
MIN. EXPERIENCE – 2 YEARS
GRADUATE
WORKED IN PRODUCTION & DISPATCH
IN THE MANUFACTURING SECTOR – PLUS
LOCATION: – BARI BRAHMANA
EMAIL: HR@PMARK.CO.IN
PH: +91 7051255133
STAFF REQUIRED
FOR AT HOME PATIENT CARE
SKILLED NURSES (M/F)
PATIENT ATTENDANTS (M/F)
FOR DAY & NIGHT OR 24X7
BEST PACKAGE IN JAMMU
9541441394- AYUSHI
AKSA HEALTHCARE SERVICES
305, 3RD FLOOR, BAHU PLZA
URGENTLY REQUIRED
30 VISUALIZER FOR HOME INTERIOR (30K-35K)
FEMALE RECEPTIONIST ((15K-20K)
GENERAL MANAGER (MBA) (30K-35K)
AREA SALES MANAGER (MBA) (20K-25K)
ARACOT CONSTRUCTION
J&K BIGGEST TILES, SANITARY, HARDWARE & KITCHEN APPLIANCE SHOWROOM,
ADDRESS: NH 44 SARORE, ADDA BARI BRAHMANA JAMMU
CONTACT NO 8716036714
NURSES (M/F)
AVAILABLE
( FOR DAY & NIGHT SHIFTS OR 24X7)
NURSING CARE AT HOME
TENSION FREE FOR OUR LOVED ONES
PATIENTS & PARENTS.
AKSA HEALTHCARE SERVICES
305, 3RD FLOOR, BAHU PLAZA
9541441394- AYUSHI
REQUIRED
SALES EXECUTIVES
SALARY : BASIC RS 10000 PM
PLUS INCENTIVES & TA
QUALIFICATION: GRADUATE WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS
WHATSAPP CV
SADRO HEALTHCARE
19AD GANDHI NAGAR JAMMU
9906006644