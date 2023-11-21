EMPLOYMENT (21-11-2023)

REQUIRED
OFFICE STAFF 15
DATA ENTRY 15
OFFICE BOY 20
CONTACT US AT 7006120072
SEND YOUR CV AT
SANJEEVANIHEADHUNTURZ@GMAIL.COM
REQUIRED
(1) HOME DRIVER SALARY -15000
(2) HOME FEMALE HELPER
SALARY 8000
ADDRESS
NEAR BEE ENN HOSPITAL TALAB TILLO JAMMU
MOB. 9419143817
WE ARE HIRING
SHRIRAM GENERAL INSURANCE CO. LTD
(IRDAI REG NO. 137)
JOB: MKT. EXECUTIVE & ASSISTANT MANAGER
QUALIFICATION- GRADUATE/MBA
(PREF. SALES & MKT)
LOCATION – UDHAMPUR, RAMBAN, REASI & DODA
PREFERENCE WILL BE GIVEN TO GENERAL
INSURANCE INDUSTRY EXPERIENCED CANDIDATES
INTERVIEW DATE : 21.11.2023 AND 23.11.2023
FROM 11.00 AM TO 04:00 PM
AT HALL NO. 215 A-2 2ND FLOOR SOUTH BLOCK BAHU PLAZA, JAMMU
CONTACT NO. 94191-97072, 9149735929
MAIL ID – BALJEETSINGH.KATAL@SHRIRAMGI.COM
EVERGREEN HR. SEC. SCHOOL
LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
TEACHERS REQUIRED
FOR TEACHING PRE-PRIMARY CLASSES =2
FOR TEACHING PRIMARY CLASSES=2
FOR TEACHING MIDDLE CLASSES=2
COME WITH DOCUMENTS FOR INTERVIEW FROM 9 AM TO 2 PM.
UNIT OF K.C. HOTELS PVT. LTD
WE ARE HIRING
RIGHT CANDIDATES WITH AN ATTITUDE TO DELIVER WITH PASSION AND HAPPINESS AND WITH A LONG-TERM CAREER GOAL, MAY APPLY FOR THE FOLLOWING POSITIONS.
1. DUTY MANAGER 2. ASSISTANT FRONT OFFICE MANAGER
3. SECURITY OFFICER 4. STEWARDS, SR. STEWARDS
5. PRESSMAN 6. ACCOUNT ASSISTANT
7. ROOM BOYS 8. HOUSEMAN
9. KSTS
ATTRACTIVE REMUNERATION PACKAGES AWAITING THE RIGHT CANDIDATE. APPLICANTS WITH RELEVANT QUALIFICATION AND EXPERIENCE MAY SEND THEIR UPDATED RESUMES TO HRMGR@KCHOTELS.IN OR CONTACT ON 9469370051.
CANDIDATES HAVING EXPERIENCE IN RESPECTIVE FIELDS SHALL BE PREFERRED.
REQUIRED
COLLECTION TEAM LEADER -1
EXPERIENCE MUST,FRESHERS
NEED NOT APPLY
BIKE,LAPTOP MUST.
SALARY – NEGOTIABLE
(DEPENDING ON EXPERIENCE)
CONTACT – 9596812474
URGENTLY REQUIRED
1. ACCOUNTANT
2. COMPUTER OPERATOR
3. SECURITY GUARD
QUALIFICATION: FOR SR. NO. 1 & 2: GRADUATION, KNOWLEDGE OF COMPUTER, SOCIAL MEDIA & CONTENT WRITING & KNOWLEDGE OF ACCOUNTS FOR THE POST OF ACCOUNTANT. SALARY NEGOTIABLE.
KINDLY EMAIL YOUR RESUME OR HAND OVER IN THE OFFICE OF SHRI LAKSHMI NARAYAN MANDIR MANAGEMENT TRUST GANDHI NAGAR, JAMMU BY 27TH NOV. 2023.
CONTACT NO.: 0191-2453451, 9419208983
EMAIL: MANDIR.SHRILAKSHMINARAYANJI@GMAIL.COM
STAFF REQUIRED
ADMINISTRATOR – M.SC/B.SC/MBA WITH EXPERIENCE
MATHS TR. – M.SC MATHS
PHYSICS TR. – M.SC PHYSICS
CHEMISTRY TR. – M.SC CHEMISTRY
NURSERY TR. – EXPERIENCED
DR. AMBEDKAR CONVENT SCHOOL BANTALAB, JAMMU
DATE: 21, 22, 23 NOV – 2023
PH. NO.: 7298107471, 8492012304
URGENT
REQUIRED MALE NURSING ATTENDANT FULL TIME FOR MALE PATIENT 82 YRS.
CONTACT: 9419137610
GREATER KAILASH
REQUIRED
REQUIRED STAFF FOR
DELIVERY BOY AND REQUIRED MANAGER FOR DAIRY PRODUCTS.
CONT. NO.: 9419107987
COMMERCIAL DRIVERS REQUIRED
*HEAVY VEH TRUCK 6 NO*
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*(HEAVY LICENCE MUST)*
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VILLAGE SONGLI JAKH ROAD
JAMMU 9149598322
VACANCY
MANAGER :- WE ARE SEARCHING FOR AN EXPERIENCED AND TALENTED MANAGER TO JOIN OUR COMPANY. YOU’LL BE RESPONSIBLE FOR GUIDING AND SUPPORTING TEAMS DIRECTLY UNDER YOUR SUPERVISION. OUR MANAGER MUST BE A MASTERFUL COMMUNICATOR, ORGANIZER, AND CHARISMATIC TEAM PLAYER.
CONTACT :- MOB. 7006501922
REQUIRED
WE ARE LOOKING FOR THE SERVICES OF AN ACCOUNTANT WHO CAN HANDLE ACCOUNTS OF A OIL CARRIAGE FIRM INDEPENDENTLY IN BUSY MODE. SHOULD HAVE THE KNOWLEDGE OF GST. PLEASE UPLOAD YOUR RESUME ON WHATSAPP. NO. 9419206565
URGENT REQUIREMENTS
LAPINOZ PIZZA
KITCHEN STAFF
ND DELIVERY BOY
CONTACT NO.:
9780961800, 9086360781