EMPLOYMENT (21-11-2022)

REQUIRED STAFF
REQUIRED COMPUTER OPERATOR WELL VERSED IN EXCEL AND SPREADSHEETS, GEM PORTAL…. 1
M/S HANSRAJ & SONS (AGENCIES)
8, RESHAM GHAR COLONY,
NEAR WATER TANK
WALK IN INTERVIEW AFTER 4 PM
CONTACT AT:- 9419189485, 9419193224
URGENTLY REQUIRED
1) STORE MANAGER –EXP
2) SALES EXECUTIVE- FRESHER/EXP.
3) FLOOR MANAGER- EXP.
4) ACCOUNT MANAGER– EXP.
5) SALES MANAGER–EXP.
6) RECEPTIONIST/TELECALLER–FRESHER/EXP
7) SEO.. .EXP.
8) SOFTWARE DEVELOPER..EXP.
9) SUPPORT ENGINEER/BDM
10) BANKING JOBS..FRESHER/EXP
CONTACT
669 SECTOR-C, SAINIK COLONY NEAR SIGNATURE TOWERS CHOWDHI ROAD JAMMU
MOBILE NO. 9796733175, 9682601135
EMAIL ID :- BSBRAVESEC@GMAIL.COM
JOB JOB JOB
IN JAMMU
FOR BOYS & GIRLS
INCOME : 7000 TO 25000
(HOSTEL FREE)
QUALIFICATION : 8TH, 10TH, 12TH
GRADUATE & ABOVE
APPLY :- IN 3 DAYS
FOR MORE DETAILS, CONTACT
GANDHI NAGAR, JAMMU
7006486152
NOTE : EVERY DISTRICT = 15 VACANCIES
REQUIRE
OFFICE ASSISTANT
SALES EXECUTIVE
ASST MANAGER
PEON. ( MALE)
PRODUCT ASSISTANT
DATE -21 & 22 NOV, TIME- 11 AM TO 5 PM
VENUE – LEISURE TRAVELS
RESIDENCY ROAD, JAMMU
PH- 9906212304
E- RAJIV.LEISURETRAVEL@GMAIL.COM
JOB JOB JOB
A GOVT REGISTERED HEALTH COMPANY IS LOOKING FOR YOUNG AND ENERGETIC STAFF FRESHERS AND EXPERIENCED FOR DIFFERENT POSTS IN JAMMU AND KASHMIR UT.
POSTS : FRONT OFFICE STAFF, ASST. MANAGERS BDM AND ASM.
QUALIFICATION : 10TH, 12TH AND GRADUATION ABOVE
INCOME : 14900 TO 26800/AS PER COMPANY RULES
MAX LIFE CARE CENTRE
824-A LAST MORH GANDHI NAGAR JAMMU
OPPOSITE VIP BAGS SHOW ROOMS
CONTACT NO : 9906029039, 9796256081
FREE ACCOMODATION
REQUIRED
EXPERIENCED STAFF
1. COOK
2. DISHWASHER
3. ROOM BOYS
4. SWEEPER
FOR HOTEL JAMMU INTERNATIONAL GURUDWARA SUNDER SINGH ROAD NEAR RAGHUNATH BAZAR.
MOB.: 9419112592, 700644620
JOB JOB JOB
COMPANY REQUIRED SALE’S TEAM IN JAMMU.
1. SALE EXECUTIVE – 3 NO’S, SALARY: 10000+ PETROL + INCENTIVE.
2. DOOR TO DOOR SALE – 5 NO’S, SALARY – 10000+ DAILY INCENTIVE, STAY COMPANY SIDE FOR OUT SIDER.
3. DELIVERY BOY – 7000+ PETROL
ONLY EXPERIENCED PERSON REQUIRED.
CALL NOW: 9906155071, 9888364000
ADDRESS: 400/A, GANDHI NAGAR, JAMMU
SHEMROCK BUSY BEES
INDIA’S NO. 1 PLAY SCHOOL CHAIN
REQUIRES
1) CO-ORDINATOR (HM) – 1
2) NURSERY TEACHERS – 4
NOTE: TEACHERS SHOULD HAVE RELAVENT QUALIFICATION, TEMPERAMENT AND EXPERIENCE.
SEND YOUR CV ON
BUSYBEES@SHEMROCK.COM
PHONE NO.: 9419135465, 7006436750
URGENTLY REQUIRED
1.OFFICE ADMIN OFFICE INCHARGE, TELLYCALLER M/F.
2.COMPUTER OPERATOR, ACCOUNTANT, STORE KEEPER EXP.
3. DRIVER, CAR WASHING BOYS, PACKING BOYS.
4. SALESMAN, FLOOR EXECUTIVE, BILLING OPERATOR.
5.SECURTY GUARD.COOK.HOTELS & RESTURANT STAFF.
INTERVIEW MUST BE CONDUCTED
ON 21 NOV TO 22 NOV
CONTACT 9086172757
HR RECRUITER.
HEAD OFFICE JAMMU
REQUIRED
IMMEDIATELY REQUIRED BOUTIQUE COORDINATOR (FEMALE) WALK-IN INTERVIEWS AT 272/3, CHANNI HIMMAT JAMMU.
JOB DESCRIPTION:
1. MANAGING THE OPERATIONS OF THE BOUTIQUE.
2. HANDLING CUSTOMER QUERIES AND COMPLAINTS.
3. ENSURING THAT THE BOUTIQUE IS WELL-STOCKED AT ALL TIMES.
4. SUPERVISING THE ACTIVITIES OF THE SALES STAFF.
CALL 8082165909 / 8493838383
REQUIRE
DRIVER FOR PERSONAL VEHICLE WITH VALID DRIVING LICENCE.
LOCATION : SHOP NO. 9/C, WARE HOUSE, JAMMU
PH. NO.: 7006657040, 7889517923,
9906331945
REQUIRE
MAID FOR HOUSEHOLD WORKS.
WORKING TIME :
9.00 AM TO 6.00 PM
LOCATION : SARWAL
PH. NO.: 7006050859, 7006657040