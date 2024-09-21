EMPLOYMENT (21-09-2024)

REQUIRED COOK
FOR PG AT JANIPUR
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REQUIRED
ACCOUNTANT
WITH KNOWLEDGE OF
BUSY, EXCEL AND GST.
OFFICE LOCATION: JAMMU
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REQUIREMENT
REQUIRED SALESMAN FOR CONSTRUCTION EQUIPMENT MACHINERY
* 01 NO FOR RAJOURI & POONCH AREA
* 01 NO FOR DODA BADHERWAH AREA
* 01 NO FOR KASHMIR AREA
CANDIDATE MUST HAVE MINIMUM 5 YEAR EXPERINCE IN SALES JOB AND MUST HAVE HIS OWN TWO WHEELER
SALARY 12000 TO 15000
PLUS INCENITVES EXTRA
PLUS TA & DA WILL WE GIVEN EXTRA
SEND CV AT 9086130666
CHOUDHARYMOTORSINFO@GMAIL.COM
ADDRESS: CHOUDHARY MOTORS , ADDA SARORE , BARI BRAHAMANA , SAMBA, 181133.
STAFF REQUIRED
RECEPTIONIST 1
STORE KEEPER 2
ROOM BOY 6
MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE
SHIV MANDIR SANT SEWA ASHRAM CHARITABLE TRUST
SHIV MARKET RAILWAY STATION JAMMU
INTERVIEW 11 AM SUNDAY 22-09-2024
WITH EXPERIENCE CERTIFICATE
1 PASSPORT SIZE PHOTO AND ID PROOF
PH NO. 01913574442
REQUIRED
A GOOD DRIVER FOR BOLERO AND INNOVA CAR
LOCATION- SAINIK COLONY
SALARY-14000
TIMING: 9:00 AM TO 9:00 PM
CONTACT DETAILS: 9086749664
ACCOUNTANT REQUIRED
AT SATWARI
MUST KNOW – USE OF BUSY SOFTWARE
GOOD SALARY
CONTACT : 9419202642
REQUIRED FEMALE
PHYSIOTHERAPIST ASSISTANT IN MY CLINIC TALAB TILLO GOLE PULI AT DR. PRIYANKA PHYSIOTHERAPY NATIONAL COMPLEX REQ. BELOW
BPT
WELL TRAINED
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT NO. 9419836691
VACANCY
1.SALES/PROJECT ENGINEER WITH EXPERIENCE IN AIR CONDITIONING PROJECTS
2. OFFICE HELPER
SALARY NEGOTIABLE
PRECISION SYSTEMS, SHAKTI NAGAR, JAMMU
CONTACT 7780971145
WORK FROM HOME/ LIMITED SEATS
INTERVIEW GOING ON 1ST TIME IN J&K
1. WORK FROM HOME FOR IT SECTOR (M/F) SALARY 15 K TO 25 K
2. WORK FROM HOME COPY PASTE ON APP (SALARY 12 K TO 30 K)
DOCUMENTS: 10TH TO ABOVE
LOCATION: JAMMU, VIJAYPUR, SAMBA, HIRANAGAR, KATHUA
NOTE: 9 MONTH CONTRACT ONLY SECURITY CHARGES
(AFTER CONTRACT CHARGES ARE REFUNDABLE)
ADDRESS: NMS SIDCO CHOWK BARI BRAHMNA
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TAWI DIAGNOSTIC AND IMAGING CENTRE
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22-09-2024 SUNDAY @ 12 NOON
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MARKETING B.SC MLT / M.SC MLT / MBA 01
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