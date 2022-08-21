EMPLOYMENT (21-08-2022)

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1.SALES PROMOTER(M/F)
SITTING & RETAILING
12TH/ GRADS HAVING SALES EXP IN BANKING/FINANCE OR OTHER SECTOR CAN APPLY
FIXED SALARY: 14K TO 18K +INC.
CREDIT CARDS SALES
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DREAM MAKERZ #8713000033
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HSCFORTUNE
PRIVATE LIMITED AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF TATATISCON* JAMMU
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*BUSINESS MANAGERS:*
QUALIFICATION:- CIVIL ENGINEER WITH MBA HAVING 5 TO 7 YEARS
EXPERIENCE IN SALES AND MARKETING. PREFERENCE WILL BE GIVEN TO CANDIDATES HAVING TMT REBARS SELLING EXPERIENCE.
COMPUTER KNOWLEDGE & OWN CONVEYANCE IS MUST FOR THE ABOVE MENTIONED POST.
*SALARY NEGOTIABLE*
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME TO BELOW MENTION
E-MAIL I’D. *HTC_HE@YAHOO.COM*
REQUIRED
REQUIRED SALESMEN/SALES EXECUTIVES FOR PACKAGED DRINKING WATER/MINERAL WATER. EXPERIENCE : MINIMUM 1 YEAR IN MARKETING OF PACKAGED DRINKING WATER/MINERAL WATER
CANDIDATE CAN APPLY FROM JAMMU, CITY, TALAB TILLO BOHRI, JEWEL, GANDHI NAGAR, SHASTRI NAGAR, BUS STAND, CANAL ROAD ETC.
CONTACT NO.
7006009860
REQUIRED
CHEF & HELPER FOR KATHI ROLL RESTAURANT IN JAMMU.
CONTACT: 9906430580, 7006375709
MISRA NURSERY PUBLIC SCHOOL
STREET NO. 10, RAJPURA MANGOTRIAN
SHAKTI NAGAR, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. FEMALE TEACHERS
ACADEMIC QUALI: GRADUATION
VISIT SCHOOL OFFICE ALONGWITH QUALIFICATION CERTIFICATES BETWEEN 8 AM TO 12 NOON.
CONTACT NO: 9419206604
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PRINCIPAL
REQUIRED
MEDICAL REPRESENTATIVE (MR) :- 3 NO.
MUST HAVE GOOD PERSONALITY AND GOOD COMMUNICATION SKILLS
ATTRACTIVE SALARY
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CONTACT : 6005417210, 7780881994, 01912955381
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SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL. COM
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AT KATRA JAMMU
ELECTRICAL/MECHANICAL TECHNICIAN STAFF FOR MAINTENANCE – ITI
SECURITY GUARD (GRADUATE/ 12TH/10TH-COMPUTER KNOWLEDGE MUST)
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+91 9850844426/8283876016
NOW HIRING
A LEADING INTERNATIONAL BPO IS CONDUCTING INTERVIEWS FOR THE POSITION OF SALES EXECUTIVE FOR AN INBOUND AND OUTBOUND PROCESS. SALARY 20000 TO 35000 PLUS INCENTIVES.
EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH ARE A MUST.
CONTACT: 8899696322
REQUIRED
REQUIRED FULL-TIME MALE COOK IN JAMMU FOR SMALL FAMILY.
CONTACT 9419795597
REQUIRED
(1) TEAM LEADER
(2) SALES OFFICER
FOR FMCG COMPANY
MINIMUM 5 TO 6 YEARS EXPERIENCE
ADDRESS :
422C WAREHOUSE
CONTACT: 9906002068, 8899124545
REQUIRED TEACHERS
1. BA/B.SC B.ED
FOR TEACHING UPTO MIDDLE CLASSES.
2. N.T.T FOR KINDERGARTEN
CONTACT OFFICE :
NEW ERA ENVIRONMENTAL HIGH SCHOOL CIRCULAR ROAD, JAMMU
WHATSAPP RESUME ON : 9419263533
(RESIDENTS OF OLD CITY AREA PREFERRED)
SCHOOL TRANSPORT NOT AVAILABLE
CASHIER REQUIRED
* PRIOR EXPERIENCE OF WORKING AS A CASHIER
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* MUST BE FAMILIAR WITH BUSY SOFTWARE, COMPUTER SKILLS (MS EXCEL)
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TEACHERS REQUIRED
FEMALE / MALE TEACHERS REQUIRED FOR HOME TUITIONS FOR ALL CLASSES…
INTERESTED TEACHERS CAN CONTACT AT :-
7006735125, 7889881487
STAFF VACANCY
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9419186298/ CANEERAJRS@GMAIL.COM
LOCATION: BAHU PLAZA
WE ARE HIRING !!
HUGE OPENING FOR TELECALLING IN JAMMU
FULL TIME CALL CENTER JOB
MALE / FEMALE BOTH WELCOME
DIRECTLY JOINING ON COMPANY PAYROLL
FRESHER & EXPERIENCE CAN BOTH ARE WELCOME
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WORKING HOUR – 9:30 AM TO 6:30 PM
QUALIFICATION MINIMUM HSC PASSED
WALKING – ENSER COMMUNICATION PVT LTD. LANE-17, GREATER KAILASH, OPP TO CENTRAL BANK OF INDIA JAMMU.
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VIDEOGRAPHER/REPORTER
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WHATSAPP: 8491070082, EMAIL: CAREER@NDF.ORG.IN
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GRADUATE/B.TECH CAN APPLY. PROFICIENT IN MS OFFICE, DATA ANALYSIS.
WALK IN INTERVIEW ON 23.08.2022 AT 10.30 AM AT
NATIONAL DEVELOPMENT FOUNDATION,
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CALL : 9149472155,
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PHYSICS, CHEMISTRY, MATH, BIO, COMMERCE AND ARTS AT REHARI CHUNGI, JAMMU
CONTACT NO.: 9796201010, 7006223763
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SALESMAN FOR TILES SHOP, SHOULD BE EXPERIENCED.
PH. 7889851114
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MARKETING MANAGER FEMALE & FEMALE COUNSELOR FOR IMMIGRATION OFFICE.
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(LAST MORH, GANDHI NAGAR, JAMMU)
CALL: 9086282435, 01913544132, 9622016172
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MARKETING MANAGER FEMALE: 10K + INCENTIVES
TEACHERS REQUIRED
FEMALE / MALE TEACHERS REQUIRED FOR HOME TUITIONS FOR ALL CLASSES…
INTERESTED TEACHERS CAN CONTACT AT :-
7006735125, 7889881487
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SALES TEAM LEADER 2 MALE
EXPERIENCE – 3 TO 4 YRS IN TEAM HANDLING (FMCG)
EDUCATION : GRADUATES IN ANY DISCIPLINE
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1.RELATIONSHIP MANAGER -12 POST FEMALE
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