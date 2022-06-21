EMPLOYMENT (21-06-2022)

REQUIRED STAFF
REQUIRED MANAGER WELL VERSED IN EXCEL AND SPREADSHEETS, FILLING OF GST RETURNS, GEM PORTAL… 1 NO.
SALES PERSONAL FOR RETAIL/ WHOLESALE …. 2 NO.
M/S HANSRAJ & SONS (AGENCIES)
8, RESHAM GHAR COLONY, NEAR WATER TANK
WALK IN INTERVIEW AFTER 4 PM
CONTACT AT: 9419189485,
9419193224
URGENTLY
REQUIRED
@ GREATER KAILASH, JAMMU.
LMV COMM SUPPLY, DRIVER (1)
DATA ENTRY OPERATOR (1)
STORE KEEPER (1)
HELPER (1)
SALARY: NEGOTIABLE
CONTACT NO. 9815049299
(CANDIDATES WITHIN FROM 5KM AREA
URGENTLY REQUIRED
COMPUTER TEACHER
EXPERIENCED MALE/ FEMALE
QUALIFICATION: BCA/ MCA/ SALARY: NEGOTIABLE.
BHARTIYA LOK SANGEET KALA SANSTHAN (REGD)
ADDRESS: 197 – DURGA BHAWAN, OPP PEER BABA, DISCO ROAD, JANIPUR, JAMMU
M.NO: +91-9419117933, 9796249130, 7006456344 (10 AM TO 6 PM)
FOR APPLY SEND YOUR’S RESUME ON OUR MAIL ID: BLSKJAMMU78@GMAIL.COM
REQUIRED
DEVGON PHARMACEUTICALS
JAMMU BASED AYURVEDIC COMPANY
NEED ASM FOR PUNJAB
MEDICAL REPRESENTATIVE FOR LUDHIANA, KANGRA, MANDI & HAMIRPUR
BEST SALARY PACKAGE WITH HRA, TA, DA & INCENTIVES
EMAIL: DEVGONRESUMES@GMAIL.COM
CONTACT NO: 9469293786
INDIA’S PREMIER FINANCIAL DISTRIBUTOR COMPANY REQUIRES
1. RELATIONSHIP MANAGER – SALARY – 10 TO 12 K (FEMALE ONLY)
WORK IN COMFORTABLE AC OFFICE YOUNG DYNAMIC & ENTHUSIASTIC CANDIDATES.
AGE : 20 TO 30 YEARS
ELIGIBILITY – 10 + 2 /GRAD.
WALK IN INTERVIEW ON DATED 22, 23, 24TH JUNE
TIMING : 12 TO 5 PM.
CONTACT : 7889476382, 6006420360
VACANCY
R.K DOCUMENT CENTRE
AT HIGH COURT ROAD, JANIPUR, JAMMU
BOYS/GIRLS ARE REQUIRED
FOR COMPUTER
TYPING/OPERATOR
7006252726/ 9596795593
AKSHAY
REQUIRED
DEVGON PHARMACEUTICALS
JAMMU BASED AYURVEDIC COMPANY
NEED ONE FEMALE B.A.M.S DOCTOR & ONE FEMALE STAFF FOR OFFICE WORK (MINIMUM QUALIFICATION GRADUATE WITH COMPUTER KNOWLEDGE). WALK IN FOR INTERVIEW FROM 11 AM TO 4 PM.
OPP. SCIENCE COLLEGE, NEAR GURU RAVI DASS JI MANDIR
CONTACT NO.: 9469293786
NUCLEUS CENTRE OF
EXCELLENCE JAMMU CENTRE
REQUIRES
EXPERIENCED PHYSICS
LECTURER FOR TEACHING
11TH AND 12TH, NEET, JEE
SALARY 30K TO 40K
CALL AT 9796046468, 7006506673
320-A SHASTRI NAGAR JAMMU
REQUIRED DRIVER
FOR SUV CAR
LOCAL PREFERRED
INTERVIEW TIME
9 AM TO 11 AM
AT CHANNI HIMMAT
9419834877
REQUIRED
ONE EXPERIENCED *DRIVER*
WE PROVIDE FREE ACCOMMODATION
& FREE ALL FOOD MEALS (BREAKFAST,
LUNCH & DINNER)
*ACCOUNTANT* FOR OFFICE WITH FREE ACCOMMODATION & ALL FOOD MEALS.
AT
HONEY MONEY FISH COMPANY
KANJI HOUSE FISH MARKET JAMMU
M:- 9419110195, 8492010195
STAFF REQUIRED
“FOR HOME PATIENT CARE”
1. PATIENT CARE NURSES (M/F)
(ANM, GNM, MMPHW, FMPHW, ETC)
2. ELDERLY CARE ATTENDANTS (M/F)
(EXPERIENCED OR FRESHER)
3. PATIENT CARE ATTENDANTS (M/F)
(EXPERIENCED OR FRESHER)
SHIFTS : DAY/NIGHT/24X7
(SALARY : 8000/- PM TO 10000/- PM)
BHARTI HEALTHCARE SERVICES
293-A, NEAR DOGRA SCHOOL, SHASTRI NAGAR, JAMMU
9541890195 (MRS. SUNAINA)
REQUIRED
URGENTLY
FITTER’S – 8 NO’S (MALE ONLY)
MACHINE : 5 NO’S (MALE ONLY)
OPERATOR
CALL : 6005304479
REQUIRED
HELPER/ASSISTANT
DRIVING MUST
SARWAL CHOWK
SALARY 10,000 / MONTH
TIME: 8 AM TO 7 PM
CONTACT: 9419134998
WANTED DRIVER
NEED EXPERIENCED DRIVER
SALARY NEGOTIABLE
MUST HAVE VALID LICENCE
CONTACT: 9419124218