EMPLOYMENT (20-09-2024)

REQUIRED
SALES STAFF/BARISTA CUM COOK FOR A CAFE IN SHALAMAR ROAD, JAMMU
GOOD COMMUNICATION SKILLS.
PREFERENCE TO EXPERIENCED CANDIDATES.
SALARY – 10,000.
TIMINGS – 10AM TO 9.30PM
CONTACT – 7006125862, 9541311234
REQUIRED
EXPERIENCED PROFESSIONAL TALLY/BUSY OPERATOR HAVING COMPLETE KNOWLEDGE OF ACCOUNTS, BANK STATEMENTS RECONCILIATION.
NEAR HOTEL RITZ MANOR, CHANNI HIMMAT JAMMU.
TIMINGS – 10:00 AM – 7:00 PM
NOTE:- NOT FOR FRESHERS
CONTACT: 6006118511
REQUIRED
(A FEMALE FOR OFFICE WORK)
ALL ON LAPTOP FOR HANDLING BUSINESS APPS.
FRESHERS ARE ALSO WELCOME. SALARY 15-25K
TIMING BETWEEN: 10 AM TO 7 PM
CONTACT:- 7780966087
LOCATION:- AVR CAR TRADE, SECTOR-B, NATIONAL HIGHWAY OPPOSITE ANAND ELECTRICAL, SAINIK COLONY JAMMU
WANTED STAFF
B. PHARMA
AT
SHRI NANAK MEDICAL INSTITUTE
OF HEALTH SCIENCES JAMMU
CAMPUS : SHAHPUR BRAHMANA
TEHSIL BISHNAH DISTT JAMMU
PH. 9697010063, 7006117143
REQUIRED
DRIVER (HAVING VALID LICENSE)
TIMINGS : 9 AM TO 7 PM
LOCATION :- GANDHI NAGAR/
SHASTRI NAGAR
CONTACT :
7780855895/9906074199
REQUIRED
REQUIRED A PERSON WITH COMPLETE KNOWLEDGE OF E TENDERING IN CIVIL & BRIDGE WORKS ON DAILY BASIS
NOTE: TWO HOURS WORK PER DAY
CONTACT: 9086749664
MODEL RAJA PUBLIC
HR SEC SCHOOL
SUBASH NAGAR/PALOURA JAMMU
TEACHER REQUIRED
1. NURSERY TRAINED -1
2. MA SOCIOLOGY/HISTORY/GEOGRAPHY -1
3. GENERAL LINE TEACHER BA/ B.ED-1
4. COMPUTER KNOWING -1
APPLY WITHIN 5 DAYS ALONG WITH QUALIFIED CERTIFICATE OFFLINE
(O S MANHAS) MD
CONTACT NO 94191-96150,7006485954
REQUIRED
REQUIRED GIRL FOR MANAGING BOUTIQUE IN CHANNI HIMMAT. MUST HAVE EXPERIENCE WORKING IN A BOUTIQUE.
TIMING – 11 AM TO 7 PM
PH. 9622333092
URGENT REQUIRED
FRESHER GRADUATES FOR BAJAJ EMI FINANCE, SALARY -13500 INCENTIVE
MOB : 7889755233
LOCATION- BISHNAH
HIRING
SALES EXECUTIVES AND RUNNER FOR A MANUFACTURING PLANT BASED IN BARI BRAHMANA JAMMU. INTERESTED PERSONS LIVING NEARBY (BARI BRAHMANA) MAY SEND RESUME ON THE FOLLOWING NUMBERS- 9796031200/9796223454
ALHADIN CONSTRUCTION
BATHINDI
VACANCY
S. NO. POST NAME NO OF POST
1. PROJECT CORDINATOR 1
2. MIS COORDINATOR 1
3. TENDER EXPERT 1
4. ADMIN 1
5. ACCOUNTANT 2
6. MATERIAL COORDINATOR 1
7. SITE ENGINEER 2
8. OFFICE BOY 1
EXPERIENCE 3 YEAR (1-7)
CONTACT NO. 9149605823/9315144312
EMAIL ID:- KYADAVSANJEEV@GMAIL.COM