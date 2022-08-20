EMPLOYMENT (20-08-2022)

ABN PERSONNEL NETWORK
HERE ENDS YOUR JOB HUNTING
URGENTLY REQUIRED
DATA ENTRY OPERATOR WITH TYPING SPEED 50-60 IN HINDI/ENGLISH
MIN. QUALIFICATION GRADUATION/ STENOGRAPHER
ABN PERSONNEL NETWORK
HALL NO. 115, B-1, NORTH BLOCK, BAHU PLAZA, JAMMU.
PH: 01912478081
EMAIL: ABNPERSONNEL@REDIFFMAIL.COM
REQUIRED
REQUIRED SALESMEN/SALES EXECUTIVES FOR PACKAGED DRINKING WATER/MINERAL WATER. EXPERIENCE : MINIMUM 1 YEAR IN MARKETING OF PACKAGED DRINKING WATER/MINERAL WATER
CANDIDATE CAN APPLY FROM JAMMU, CITY, TALAB TILLO BOHRI, JEWEL, GANDHI NAGAR, SHASTRI NAGAR, BUS STAND, CANAL ROAD ETC.
CONTACT NO. 7006009860
REQUIRE
MALE / FEMALE COMPUTER OPERATOR FOR LEADING NON-BANKING FINANCIAL COMPANY
(DEALING IN SHARE MARKET). SEND US YOUR CV ALONG WITH LATEST PHOTO
SALARY: 10000 + INCENTIVES
EXPERIENCE: 1-3YRS
ADDRESS: RELIGARE BROKING LTD. SECTOR 1, TRIKUTA NAGAR, JAMMU (NEAR PNB)
FOR WALK-IN
CONTACT : 9906339912 / 9906251856
STAFF REQUIRED
SALES EXECUTIVE
TELE CALLER (FEMALE)
MUST HAVE EXPERIENCE IN AUTOMOBILE SECTOR AND MUST BE GRADUATE.
SALARY NEGOTIABLE
DEVIKA AUTOMOBILES
GREATER KAILASH JAMMU NEAR AMANDEEP HOSPITAL
PIN 180011 PHONE NO:
9086085859, 9622146439
JOB JOB JOB
REQUIRED SALE’S TEAM
IN JAMMU MALE – 5, FEMALE – 5
DOOR TO DOOR & RETAIL MARKETING
EXPERIENCED : PERSONS REQUIRED
SALARY : 15000 + INCENTIVES
FRESHER ALSO APPLY
CALL NOW : 9906155071
ADDRESS : 400/A, GANDHI NAGAR, JAMMU
REQUIRED
URGENTLY REQUIRED 2 PERSONS HAVING EXPERIENCE IN PLYWOOD AND HARDWARE LINE. WORK EXPERIENCE AND BASIC TECHNICAL KNOWLEDGE ABOUT THE RELATED PRODUCTS. SALARY NEGOTIABLE (DEPENDING ON THE CALIBRE) LOCATION: BYE PASS NEAR WAVE MALL.
EMAIL: RGRAHULGUPTA@GMAIL.COM
MOBILE: 9086089191
VACANCY
SALES MANAGER – 2
OFFICE ASSISTANT – 2
SALES EXECUTIVE -4
PEON – 3
DATE – 20 & 22 AUG 2022 ,
TIME – 11:30 AM TO 4PM
VENUE – LEISURE TRAVELS
RESIDENCY ROAD, JAMMU J&K ,
M- 9906212304
E- RAJIV.LEISURETRAVEL@OUTLOOK.COM
TEACHERS REQUIRED
REQUIRED TEACHERS FOR A TUITION CENTRE IN COMPUTER, SCIENCE SUBJECT OF CLASS 10TH, 11TH AND CLASS 12TH ON FULL TIME AND PART TIME BASIS AT TALAB TILLO JAMMU.
CONTACT NO: 9419183680, 9086083680
DRIVER AVAILABLE
MY NAME IS KULWANT SINGH AND I AM WELL TRAINED CAR DRIVER.IF ANYONE IS LOOKING FOR PERSONAL CAR DRIVER THEN HE OR SHE CAN CONTACT ME ON THIS PH NO.8715997077
REQUIRED
CHEF & HELPER FOR KATHI ROLL RESTAURANT IN JAMMU.
CONTACT: 9906430580, 7006375709
REQUIRED
HOME TUTORS
MATHS (M/F) 10 NOS
BIOLOGY (M/F) 10 NOS
PHYSICS (M/F) 10 NOS
ACCOUNTS (M/F) 10 NOS
CHEMISTRY (M/F) 10 NOS
(AREA: CHANNI, SIDHRA, GANDHI NAGAR, TRIKUTA NAGAR, BHAGWATI NAGAR, TALAB TILLO, BANTALAB, JANIPUR, BARI BRAHMANA, AKHNOOR, BATHINDI)
CALL: 9797654420
REQUIRED
ACCOUNTANT (F/M)
FOR REPUTED FIRM
MUST BE FAMILIER WITH
BUSY SOFTWARE
SALARY NEGOTIABLE
PH: 6239105029, 7006035379
MISRA NURSERY PUBLIC SCHOOL
STREET NO. 10, RAJPURA MANGOTRIAN
SHAKTI NAGAR, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. FEMALE TEACHERS
ACADEMIC QUALI: GRADUATION
VISIT SCHOOL OFFICE ALONGWITH QUALIFICATION CERTIFICATES BETWEEN 8 AM TO 12 NOON.
CONTACT NO: 9419206604
SD/-
PRINCIPAL