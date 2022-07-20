EMPLOYMENT (20-07-2022)

JOB VACANCY
REQUIREMENT OF FULL TIME ACCOUNTANT (BUSY)
MINIMUM EXPERIENCE- 2 YEARS
MAIL YOUR CV ON SWASTIKEV@GMAIL.COM
CONTACT: 9070105000
JOB OPENING
*ANYTIME FITNESS CLUB*
(NARWAL, JAMMU)
*SALES EXECUTIVE*
(5:30 AM – 2.00 PM)
(2.00PM – 10:30PM)
SALARY – 8K TO 15K (PLUS INCENTIVE)
EXPERIENCE – 0-2 YR
CONTACT –
8082041444 , 8082241444
WANTED
A COMPUTER OPERATOR WHO CAN DO BILLING
AND HAS AN EXPERIENCE OF TALLY ERP.9
TIMINGS:- FULL DAY (10:00 AM TO 7:00 PM)
SALARY- 15,000/-
CONTACT: 9858661100
EXPERIENCE: MINIMUM 2 YEARS IN TALLY ERP.9
(SPECIFIC)
NOTE:
1. THE CANDIDATE MUST BE FROM JAMMU MUNICIPAL AREA ONLY.
2. MUST HAVE THEIR OWN VEHICLE.
REQUIRED STAFF
S. NO. NAME OF THE POST QUALIFICATION
1. SCIENCE TEACHER MSC/B.SC+ B.ED
2. MATH TEACHER MSC MATH + B.ED
3. ENGLISH TEACHER M.A ENGLISH
4. SALARY NEGOTIABLE
DATE OF INTERVIEW : 22-07-2022
TIME : 8 AM TO 1 PM
DIRECTOR
PRAGMATIC INSTITUTE OF EDU.
KRISHNA NAGAR, MIRAN SAHIB R S PURA
CONTACT NO. 9419190547, 7889896780
REQUIRED, REQUIRED
FEMALE RECEPTIONIST 50 NOS
HOME TUTOR 100 M/F
FEMALE TELECALLER 10 NOS
FEMALE COUNSELOR 10 NOS
REQUIRED FACULTY PHY, CHEM,
BIO, MATH, ENG, COMM.
MOB. 7889747922
UNIQUE PUBLIC SR. SEC. SCHOOL
GADI GARH OPP. KARAN BAGH, JAMMU
AFFILIATED WITH CBSE, AFFILIATION NO. 730110
REQUIRED STAFF
1. PGT-ENGLISH, BIOLOGY & PHYSICAL EDUCATION
2. PRE-PRIMARY TEACHERS
3. MUSIC AND DANCE TEACHER
CONTACT : 8082018188, 9596476488
VACANCY
REQUIRED PET BLOWING OPERATOR
EXPERIENCE : 2 YEARS
SALARY : 14000
ADDRESS :
SAHIL PLASTIC INDUSTRIES
PHASE 3RD GANGYAL JAMMU
CONTACT : 9906222280
DIVINE LIGHT ST. MARY’S CONVENT
SCHOOL DOMANA
FACULTY REQUIRED IN THE
FOLLOWING STEAMS
1.PGT SCIENCE
2.PGT ENGLISH
3.PGT SST
4. GENERAL LINE TEACHER.
5. COMPUTER TEACHER
FOR INTERVIEW CONTACT:
9622360905, 9107038382
REQUIRED COMPUTER OPERATOR
A MALE/FEMALE CANDIDATE HAVING KNOWLEDGE OF COMPUTER, MS OFFICE, PHOTOSHOP, ONLINE FORM FILLING.
AT
COPY STATION BAKSHI NAGAR
(NEAR VISHAL MART)
CONTACT :
7780894247
REQUIREMENT
JOB LOCATION JAMMU KATRA
SALESMAN HOTEL AND
HOUSEKEEPING HOTEL
SUPERVISOR EXPERIENCE 1 YEAR
NO: 9898023672
8899927977
STAFF REQUIRED FOR A HOTEL
FRONT OFFICE FEMALE 2 NOS
ROOM BOYS 4 NOS
WAITER 2 NOS DISHWASHER
HOUSE MAN COOK 2 NOS
CARPENTER
FREELANCE ARCHITECT AND
INTERIOR DESIGNER.
ABHISHEK SHARMA
9906088444
REQUIRED
01.COMPUTER OPERATOR: 01.
02. RECEPTIONIST: 01.
MUST HAVE PLEASING PERSONALITY AND GOOD COMMUNICATION SKILLS
03. LIASIONING OFFICER: MUST HAVE KNOWLEGE IN DEALING WITH GOVT./ PVT. SECTOR.
04. COUNSELLOR : 01.
MUST HAVE GOOD COMMUNICATION SKILLS.
CONTACT AT: SGRD CENTRE FOR EXCELLENCE STUDIES. PLOT 350, LANE NO. 08, EKTA VIHAR, KUNJWANI, JAMMU.
CONTACT NO. 09906266984
WANTED
WANTED COMPUTER
OPERATOR (MALE)
INTERVIEW SCHEDULE 20TH TO 22ND. TIMING 9.00 AM TO 6.00 PM BANSI TRADER.
MOBILE NO: 9419128357
H.NO. 304, A SHASTRI NAGAR JAMMU
WE ARE HIRING !!
HUGE OPENING FOR TELECALING IN JAMMU
FULL TIME CALL CENTER JOB
MALE / FEMALE BOTH WELCOME
DIRECTLY JOINING ON COMPANY PAYROLL
FRESHER & EXPERIENCE CAN BOTH ARE WELCOME
SALARY STARTED 7000 TO 10000 RS
ATTRACTIVE INCENTIVES – 2000 – 15000 RS ( EVERY MONTH )
WORKING HOUR – 9:30 AM TO 6:30 PM
QUALIFICATION MINIMUM HSC PASSED
WALKING – ENSER COMMUNICATION PVT LTD. LANE NO-17 , GREATER KAILASH , OPP TO CENTRAL BANK OF INDIA JAMMU.
INTERVIEW TIMINGS – 9:30 AM TO 6:30 PM ( MONDAY TO SATURDAY) MOBILE NO – 7006176140/ 9769206275
WANTED
ENGLISH TEACHER TO TEACH PRIMAY CLASSES.
INTERVIEW ON 23-07-2022 SATURDAY FROM 11:00 AM TO 1:00 PM AT THE OFFICE OF THE PRINCIPAL.
JAGRITI BALWADI SANGAM HIGH SCHOOL OPP. DEWAN MANDIR, KACHI CHAWNI, JAMMU.
PH.NO. 9596740756
REQUIRED
1. COMPUTER OPERATOR BOY
2. PART TIME ACCOUNTANT
3. CHEQUE COLLETION BOY
WORK TIME 10 AM TO 8 PM AT WARE HOUSE & MARBLE MARKET.
CONTACT: 9205087754, 9419187754
368 SHASTRI NAGAR NEAR DURGA PALACE JAMMU
REQUIRED
SALESMAN – 2. SALARY – 10000
BILLING BOY – 2 – 9500
PEON – 1 – 8500
SEND BIO DATA
AKGOLD780@GMAIL.COM
VACANCY
CIVIL ENGINEER (B.TECH) FRESHER,
ARCHITECT (B.ARCH) FRESHER
LOCATION: JAMMU PROVINCE
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND RESUME TO MR ANKIT GUPTA ON WHATS APP NUMBER: 9796200819, 7889768147
URGENTLY REQUIRED TEACHERS
FOR PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY, MATH
11TH & 12TH CLASSES
ACADEMY ADD :
DIVINE CAREER CLASSES,
2ND FLOOR, OPP. ASTHA NURSING HOME NEAR STATE TIMES, AMPHALLA
CONTACT: 7006459957, 9622323166
URGENT REQD.
NAIL TECHNICIAN, RECEPTIONIST.
GOOD SALARY PLUS
INCENTIVES.
PHONE NO. 9622127582
SARVODHYA PUBLIC SCHOOL POUNI CHAK JAMMU
TEACHING STAFF REQUIRED
1. BIOLOGY (FOR 11TH ,12TH CLASSES)
2. ENGLISH (FOR 11TH,12TH CLASSES
3. SOCIAL STUDIES (HIGHER CLASSES)
4. CO-ORDINATOR
MINIMUM 3 YEAR EXPERIENCE
10:30A.M TO 12:30 P.M
WALKIN INTERVIEW 20/07/2022 TO 22/07/2022
CONTACT. 8491064222,6005910309
SARVODAYAPUBLICSCHOOL2014@GMAIL.COM
SALES REPRESENTATIVE WANTED – 1
YOUNG & DYNAMIC MALE/FEMALE REQUIRED FOR PROMOTING FIRE FIGHTING PRODUCTS OF ONE OF THE FINEST COMPANY OF USA FOR THE STATE OF J&K, PUNJAB & HIMACHAL PRADESH.
EXPECTED SALARY, PREVIOUS EXPERIENCE MUST BE INDICATED & MUST BE GOOD IN ENGLISH.
(PLEASE WHATSAPP ON 8178665893 OR MAIL YOUR RESUME ALONGWITH LATEST PHOTOGRAPH)
TO BIRTCO@GMAIL.COM