EMPLOYMENT (20-04-2021)

SUNRISE PUBLIC SCHOOL
(INSTITUTE OF EDUCATION)
CHANNI HIMMAT JAMMU
REQUIRES
TEACHERS- 5 (EXP) NURSERY TO 5TH
TELECALLERS – 5 FULL/PART TIME (EXP)
COMPUTER OPERATOR -1 PART TIME (EXP)
APPLY THOSE WHO REALLY INTERESTED AND NEED OF A JOB. SALARY AS PER EXP.
RAJESHSETINDIA@GMAIL.COM
9419100331
WANTED DISTRIBUTORS
DISTRICT WISE FOR J&K
FOR: GLOBAL HEALTH PRODUCTS
LIKE SANITIZER, PHENYLE, FLUSH CARE, SENEETH ESSENCE LIQUID SOAP
ALL PURPOSE CLEANER
M/S GANPATI ENTERPRISES
NEAR PETROL PUMP
GREATER KAILASH
JAMMU
PH. 9872317860, 9419193995
REQUIRED
REQUIRED SALES CUM MARKETING EXECUTIVE FOR SOLAR PRODUCTS HAVING BASIC KNOWLEDGE OF FIELD. SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT – 8630986667
URGENTLY REQUIRED
TEACHERS FOR CBSC SCHOOL (VIJAYPUR)
1. ENGLISH TEACHER (2NO) 14K TO 17K
2. HINDI/ SST TEACHER (2NO) 14K TO 17K
3. SOFT SKILLS TRAINER (2NO) 15K
MOBILIZER / PLACEMENT COORDINATOR (4NO) 15K
4. COMPUTER OPERATOR (5NO) 8K
5. WORK FROM HOME GRADUATES (10NO) 20K TO 30K
MOB. 7051531025 GANDHI NAGAR
JOB @ BANKING SECTOR
SALARY : 15K/M
QUALIFICATION: GRADUATION
AGE BAR: 20-26 YEARS
LOCATIONS: JAMMU- 8 NOS., SAMBA – 3NOS., AKHNOOR, REASI, RAMBAN, R S PURA, KATRA, NAGROTA, POONCH.
QUICKERJOBINDIA2020@GMAIL.COM
7006223526, 8899408151
WWW.QUICKERJOB.IN
URGENT REQUIREMENTS INDUSTRY
1. GENERAL MANAGER EXP, H.R, ELECTRICIAN EXP.
2. STORE SUPERVISORS DISPATCH & PACKING SUPERVISOR.
3. RECEPTIONIST, TELLE CALLER, COUNCILLOR, HELPER.
ADDRESS :- SIDCO CHOWK BARI BRAHMNA
CONTACT NO:- 9622365951,
7298663220, 9796260300
URGENT REQUIREMENT
STORE KEEPER: 15,000+
COMPUTER OPERATOR: 15,000+
DIPLOMA MECHANICAL: 12,000+ BONUS (FRESHER)
B.SC. CHEMISTRY (12,000+)
MACHINE OPERATOR: 14,000+
LOGISTIC MANAGER: 18,000+
DATA MANAGER: 15,000+
TRUCK DRIVER: 6700+ TRIP CHARGE
ACCOUNTANT: 18,000+
HR MANAGER: 25,000+ (M/F)
FEMALE MANAGER: 15,000+
CONTACT: 8717095271, 9906300427
OPP. ITI COLG. SHAKTI NAGAR
GRAND PROSPECT INTERNATIONAL COMM. PVT. LTD. (VIVO)
URGENT REQUIREMENT
1. GRAPHIC DESIGNER: GRADUATE IN ANY STREAM HAVING KNOWLEDGE OF CORAL DRAW, PHOTOSHOP, MS EXCEL, WORD, POWER POINT.
EXPERIENCE:- MINIMUM 1 YEAR
SALARY :- UPTO 18 GROSS + INCENTIVE
VENUE:1ST FLOOR, SURYA TOWER, BAHU PLAZA.
DATE: 20TH TO 24TH APR 2021,
TIME: 10:00 AM – 6:00PM,
CONTACT NO.:0191-2479342
VACANCY
CHANNEL MANAGER(M/F) -1
SALES EXECUTIVE (M/F) – 4
RECEPTIONIST (F) – 1
CANDIDATES WITH EXPERIENCE WILL BE PREFERRED. FRESHERS CAN ALSO APPLY FROM 11 AM – 4PM WITH RESUME AT :
29/1, LANE 3, NANAK NAGAR, JAMMU
MOB.: 9149487383