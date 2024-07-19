EMPLOYMENT (19-7-2024)

SHIV PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
(ENGLISH MEDIUM)
RECOGNISED BY J&K GOVT & AFFILIATED TO BOSE, JAMMU
SARI RAKWALAN, GHOU MANHASAN ROAD, JAMMU
M: 9419108539, 9797410087
STAFF REQUIRED
1) M.SC CHEMISTRY = 2 POSTS
2) LECT BIOLOGY = 2 POSTS
3) SPORTS TEACHER= 1 POST
4) B.SC B. ED = 3 POSTS
5) COMPUTER TEACHER= 2 POSTS
6) MUSIC TEACHER = 2 POSTS
PAY NEGOTIABLE
CHALK AND CRAYONS
PRE-SCHOOL
TEACHERS REQUIRED
CANDIDATE SHOULD HAVE
* EXPERIENCE REQUIRED
* FLUENCY IN ENGLISH
349-A SHASTRI NAGAR
JAMMU
7006142521
WALK IN INTERVIEW
POST FOR FEMALE
RECEPTIONIST
SMART, GRADUATE, PROFICIENT IN ENGLISH, HAVING GOOD COMMUNICATION SKILLS, AT LEAST 2 TO 5 YEAR EXPERIENCE. SEND COMPLETE RESUME ON
SR.SCHOOL.RESUME@GMAIL.COM
ATTRACTIVE SALARY
CONTACT : 9906353726
ADDRESS : SR. SEC. SCHOOL, KATHUA
WANTED
8 GHANTE KAAM KARNE WALI CHAHIYE (9AM TO 5PM).COOKING+ SAAF SAAFAI(CLEANING) + GHAR KA SAARA KAAM AT SAINIK COLONY JAMMU.
GOOD SALARY.
SAMPARK KARE (CONTACT) +919419797164.
JOB JOB JOB
WORK FROM HOME
SOCIAL MEDIA ANALYST
(LIKE, SHARE, COMMENT)
ONLINE FORM FILLING PROJECT
URGENT REQUIREMENT
COMPUTER OPERATOR 10K
ACCOUNTANT 12K-15K
SECURITY GUARD 10K-12K
SALES AND MARKETING10K-20K
TANDOORI CHEF 20K-22K
ANYONE CAN APPLY
9797053803,8082067827
LITTLE ROSE ACADEMY
HIGH SCHOOL
MODEL TOWN, DIGIANA/GANGYAL
VACANCIES
1. MATHS/SCIENCE TEACHER – 02 ( B.SC , B.ED)
2.GENERAL LINE TEACHER -02 (GRADUATE WITH B.ED
3. ASSISTANT CONSULTANT- 01(GRADUATE)
FOR APPOINTMENT CONTACT: 9018145313, 9149645395
WANTED
A DRIVER FOR RESIDENT VEHICLES AT PATTA PALOURA JAMMU.
STARTING SALARY @ RS 15000/- PM.
CONTACT: J.P. SINGH
(M) 9419190626
REQUIRED
REQUIRED A BOY FOR THE SHOP WHO IS INTERESTED TO WORK AT KISHTWAR CITY
(SCOOTY KNOWING)
CONTACT: 9419245554
URGENTLY REQUIRED
1. TELLY CALLER, RECEPTIONIST COUNSELLOR
2. ACCOUNTANT, COMPUTER OPERATOR
3. DRIVER, FLOOR EXECUTIVE, SALES MANAGER
4. STAFF NURSE, MEDICAL ASSISTANT, SALESMAN
5. BIKE RIDERS, WORK FROM HOME ADVISOR, SUPERVISOR.
6. SECURITY GUARD, HELPER, PEON, PACKING BOYS.
8TH 10TH 12TH GRADUATE APPLY
INTERVIEW FRIDAY TO SATURDAY
CALL 7051004842
EMAIL IJEMS.TS1226@GMAIL.COM
REQUIRED
RECEPTIONIST/COUNSELORS, MARKETING EXECUTIVES
(PHARMA & EDUCATIONAL), CAMERAMAN FOR NEWS WEB PORTAL, REPORTER FOR NEWS PORTAL,
FEMALE LIASIONING OFFICER
CONTACT: 9541332458, 8494646450
EMAIL: HBS58WIN808@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED!!
01 SALES EXECUTIVE REQUIRED
FOR STATIONERY ITEMS
QUAL: 12TH PASS / GRADUATE
EXPERIENCE – 01 – 05 YEARS IN SALES
ADDRESS:- OPPOSITE GUPTA DECORATORS, GOLE PULLI, TALAB TILLO, JAMMU
SALARY – (12-15K FIXED+TA)
P.NO: 9858981249 / 8899558235