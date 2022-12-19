EMPLOYMENT (19-12-2022)

JOBS @ RM/DM
PROFILES AT DIFFERENT DISTRICT WISE LOCATION OF J&K.
ALSO OTHER PROFILES: @ AM, SO, CRP, BDR ETC.
SALARY: 25K-40K/M.
QUALIFICATION: GRADUATION.
AGE : 28 BELOW.
QUICKERJOBINDIA2020@GMAIL.COM
8899408151, 7006223526
URGENTLY REQUIRED
FOR AT HOME PATIENT CARE
SKILLED NURSES & ATTENDANTS
MALES AND FEMALES
NIGHT /24X7 SHIFTS
BEST PACKAGE IN THE CITY
CONTACT: 8715866444
MEDIVISTA HEALTH CARE
5, RED CROSS BHAWAN
KACHI CHAWNI JAMMU
TRENDSETTERS SINCE 2015
REQUIRED
NANOTECH SOFTWARE & NETWORKING SOL.
GANDHI NAGAR, JAMMU
1. OFFICE ASSISTANT/RECEPTION
2. COMPUTER HARDWARE & NETWORKING ENGINEER
3. SALES/MARKETING PERSON
SALARY + COMMISSION (FROM 5 TO 12000/)
CONTACT : 9796077797
EMAIL:- NANOTECHHELPDESK@GMAIL.COM
REQUIRED
1. FIELD/OUT REACH WORKER 10000/-+TA
2. ANM/GNM 9000/- +TA
APPLY WITH COMPLETE BIO DATA WALK IN INTERVIEW ON
20TH DEC. 2022
JKSPYM CENTER
H NO. 102, SARWAL MANDIR MORH, JAMMU
CONTACT : 9906388111/9596750390
JOB OFFER
CANDIDATE WITH ANM/GNM QUALIFICATION – FEMALE
FOR A REPUTED DOCTOR’S CLINIC IN GANDHI NAGAR
CONTACT: 8587962237
JSM IT AND ADVERT SOLUTIONS PVT LTD
URGENT REQUIREMENT OF COMPUTER OPERATORS FRESHER/EXP SALARY 10000K TO 14000, ACCOUNTANT EXP/ FRESHER SALARY 12000K TO 25000K, OFFICE ADMIN FRESHER/ EXP SALARY 10000K TO 15000K, BSC EXP/ FRESHER SALARY 10000K TO 15000 CALL 9055055628 ADDRESS GREATER KAILASH FAWARA CHOWK NEAR PETROL PUMP.
JOB VACANCY
SALES EXECUTIVE
(EXPERIENCE MUST)
(SALARY : RS. 15000 PM)
JOB LOCATION: KUNJWANI, JAMMU
INTERVIEW CALL
TIMING: 10 AM – 5 PM
CONTACT : 8899700777
URGENTLY REQUIRED
1. BILLING OPERATOR. OFFICE INCHARGE. TELLECALLER.
2. RETAILS STORES. SALES MANGER. RELATIONSHIP MANAGER.
3. RECEPTIONIST. COUNSELLOR. COMPUTER OPERATOR.
4. DRIVER. SECURTY GUARD SALESMAN.
5. HOTELS & RESTAURANTS STAFF.COOK WAITERS. ROOM BOYS
INTERVIEW CALL MONDAY TO TUESDAY
PH 9086193986 100% PLACEMENT
JOB OPPORTUNITY
A REGD. MEDICAL COMPANY REQUIRES 43 BOYS/GIRLS FOR OFFICIAL AND NON-OFFICIAL STAFF IN JAMMU AND KASHMIR UT.
QUALIFICATION: 10TH, 12TH, GRAD. & ABOVE.
INCOME : 14400 TO 22600 (P/M) (AS PER CO. RULE)
INTERESTED CANDIDATES CAN COME
ALONG WITH THEIR BIODATA AT
MLCC, 824-A, LAST MORH,
GANDHI NAGAR, JAMMU.
NOTE: FRESHERS CAN ALSO APPLY.
CONTACT: 9906029039, 9796256081
NEED COMPUTER OPERATOR
FOR CYBER CAFE
OPP GGM SCIENCE COLLEGE CANAL ROAD, JAMMU
KNOWLEDGE: ONLINE
FORMS/ DTP WORK ETC.
CONTACT NO: 9541469143/ 7006030143
STAFF REQUIRED FOR RESTAURANT
* WAITRESS & WAITER: 3
* CHEF ASSISTANT IN CHINESE CUISINE
* HELPER: ALL WORK TO DO
EXPERIENCE: MIN 2 YEARS
QUALIFICATION: 10+2
SALARY NO BAR FOR RIGHT CANDIDATE
CALL 8082163776
ABHAY GUPTA (MANAGER)
URGENTLY REQUIRED
1. ELECTRICAL ENGINEER – (EXP.)
2. MECHANICAL ENGINEER – (EXP.)
3. ACCOUNT MANAGER – (EXP.)
4. CONTENT WRITER – F/M
5. IELTS TRAINER – (EXP.)
6. FEMALE COORDINATOR – (EXP.)
7. DRIVER WITH HV LICENSE
8. SALES EXECUTIVE – EXP. / FRESHER.
AT BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICE H.NO. 669-C, SAINIK COLONY, JAMMU NEAT SIGNATURE TOWER CHOWADHI ROAD, JAMMU.
MOBILE NO: 9682601135, 9796733175
EMAIL ID: BSBRAVESEC@GMAIL.COM
REQUIRED
OFFICE ASSISTANT
SALARY : RS 10,000 PM
QUALIFICATION: GRADUATE, EXPERT IN MS OFFICE & GOOD COMMUNICATION SKILLS
WHATSAPP RESUME
SADRO HEALTHCARE
19-AD, GANDHI NAGAR, JAMMU
M: 9906006644