EMPLOYMENT (19-10-2021)

REQUIRED
A VIDEO EDITOR FOR A NEWS CHANNEL
KINDLY MAIL YOUR RESUMES TO
RAHULDOGRA@DAILYEXCELSIOR.COM
JOB OPPORTUNITIES
JOB OPPORTUNITIES OF THE HOSPITALITY SECTOR IN EUROPE, UAE & MALDIVES. WORK VISA GRANTED PLUS HANDSOME SALARIES AND GROWTH OPPORTUNITIES.
MINIMUM ELIGIBILITY- ANYONE BELOW THE AGE OF 55 AND WITH DECENT ENGLISH SKILLS.
CONTACT:- 8800604800;
9311972333
NEELKAMAL HIGH SCHOOL,
THATHAR BANTALAB
STAFF REQUIRED
*TGT :-MATHS, SCIENCE, ENGLISH , HINDI , SOCIAL SCIENCE.
* URDU TEACHER FOR PRIMARY CLASSES.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT NO. 9149545956 , 7006648361.
* SUBMIT YOUR RESUME BEFORE 30TH OF OCTOBER IN SCHOOL OFFICE FROM 10AM TO 1PM.
JOB OPPORTUNITY
SALES REPRESENTATIVE
(QUALIFICATION CRITERIA – CANDIDATE MUST HAVE 2 YEARS SALES EXPERIENCE,
MUST HAVE 2 WHEELER & COMPUTER KNOWLEDGE)
JOB LOCATION: JAMMU
SALARY : RS 14000 P.M.
INTERVIEW CALL TIMING : 10 AM – 5PM
CONTACT: 9419200777
URGENT VACANCY
POSITION – CASHIER FOR RESTAURANT
VACANCIES- 2
EXPERIENCED CANDIDATES ONLY. ONLY MALE CANDIDATES
CALL ON 9311972333, 8800604800
ABN PERSONNEL NETWORK
HERE ENDS YOUR JOB HUNTING
GET RELEVANT JOB RECOMMENDATIONS (FOR OUTSOURCE STATE & CENTRAL GOVT./PVT.
URGENT REQUIREMENTS:-
ACCOUNT EXECUTIVE:
B.COM/M.COM (EXP: 2 TO 7 YRS.)
OFFICE: HALL N. 115, B-1, NORTH BLOCK, BAHU PLAZA, JAMMU-180004, TELE-0191-2478081.
EMAIL: ABN_NETWORK@REDIFFMAIL.COM
ABNPERSONNEL@REDIFFMAIL.COM
NURSES (M/F)
AVAILABLE
(FOR 24X7, DAY SHIFT OR NIGHT SHIFT)
“NURSING CARE AT HOME”
TENSION FREE FOR YOUR OLD AGE
“PARENTS & PATIENTS”
BHARTI NURSING CARE (REGD.)
307-A, SHASTRI NAGAR, JAMMU
HARSH MAHAJAN: 9906017701
JAI CHANDI MAA
COMPUTER OPERATOR – 1
SALARY : 8K – 10 K
CASHIER (8) (M/F) SALARY : 10 K
RECEPTIONIST – 1 (F) SALARY : 10 K
PACKING BOYS DAY SHIFT AND NIGHT SHIFT
SALARY : 12000
TALLY CALLERS – 1 (F) SALARY : 7000
PH. NO: 9797675901
ADD: SANJAY NAGAR, JAMMU
URGENT REQUIREMENTS INDUSTRY
1. ACCOUNTANT, SUPERVISIOR, GENERAL MANAGER, COMPUTER OPERTOR, RECEPTIONIST,
2. OFFICE ASSISTANT, TELLE CELLER FOR INTERNATIONAL BPO, OFFICE ADMIN,COMPUTER TEACHER,
3. BSC , MSC, QC , QA, SECURITY GUARD ,
ADDRESS :- SIDCO CHOWK BARI BRAHMNA
CONTACT NO:-9622365951, 7298663220,9796260300
REQUIRED
SALES EXECUTIVE REQUIRED – 4 NO.
COMPUTER PROFESSIONAL – 3 NO.
WALK IN INTERVIEW ON 19-10-2021 TO 22-10-2021.
ADDRESS : 11 A EXTENSION GANDHI NAGAR – 7298572860, 9055502461
MINIMUM QUALIFICATION GRADUATION
TWO WHEELER MUST FOR SALES EXECUTIVE.
WANTED
WANTED A FUL TIME ACCOUNTANT WITH 3-5 YEARS OF EXPERIENCE,
SALARY NEGOTIABLE.
PLEASE CONTACT
SHANKER GENERAL STORE
9797372448
REQUIRED
FIRSTCRY INTELLITOTS PRESCHOOL REQUIRES ONE FEMALE COUNSELLOR. THE COUNSELLOR IS REQUIRED WITH 3 TO 5 YEARS OF EXPERIENCE HAVING PREREQUISITE EDUCATION. SALARY WILL BE NEGOTIABLE. PLEASE SEND YOU CURRICULUM VITAE AT FIRSTCRYPRESCHOOLJAMMU@GMAIL.COM.
FOR MORE DETAILS
CONTACT ON 88999-33699.
REQUIRED (M)
DATA ENTRY OPERATOR &
HAVING BASIC KNOWLEDGE OF
ACCOUNTS KNOWING BUSY
(FULL TIME)
EXP. BETWEEN: (6MONTHS TO 1 YR)
CONTACT: 9419246006
CANAL ROAD (NEAR MAHAJAN SWEETS SHOP) GLOBAL AGENCIES
REQUIRED
5- CIVIL ENGINEERS HIGHWAY
4- PHARMACIST/B.PHARMACY/D.PHARMACY
1- SITE SUPERVISOR
1- QUALITY CONTROL
2- GUNMAN
4- DUMPER DRIVERS
7051201111
REQUIRED STAFF
REQUIRED EXPERIENCED PERSON FOR RETAIL MEDICAL SHOP WITH EXPERIENCE IN MARG SOFTWARE
M/S DR. HANSRAJ PHARMACY
8, RESHAM GHAR COLONY, NEAR WATER TANK
WALK IN INTERVIEW 4 – 5PM
CONTACT AT:- 9419193224, 9419189485
Editorial
Making Jammu and Kashmir ‘Power Surplus’
Teachers’ higher studies but with permission