EMPLOYMENT (18-12-2022)

JOBS
JOB’S IN MULTINATIONAL COMPANY GRADUATES & FRESHERS CAN APPLY. SALARY RS 30,000 TO 50,000/- PER MONTH
CONTACT : HAPPY SHARMA
7423000003
REQUIRED
URGENTLY REQUIRED TEAM LEADERS AND SALES EXECUTIVES FOR PERSONAL LOAN, BUSINESS LOAN, CAR LOAN AT JAMMU, UDHAMPUR, R.S.PURA, AKHNOOR, SAMBA AND KATHUA.
FIXED SALARY WITH LUCRATIVE INCENTIVES.
FRESHERS PREFERRED (TWO WHEELER MUST)
GRADUATE/UNDERGRADUATES WALK IN WITH RESUME OR MAIL TO SDFC_PUNEET@YAHOO.COM
S.D FINANCIAL CONSULTANTS
(FRANCHISEE OF HDFC BANK LTD.)
1ST FLOOR, K.C. PLAZA, RESIDENCY ROAD, JAMMU
PH: 9419197314, 9419173549
NAND PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
DOGRA NAGAR, LOWER ROOP NAGAR JAMMU
PH 7889812215
TEACHERS REQUIRES
S. NO. POST VACANCY
1. TRAINED GRADUATE 05
TEACHERS
(PREFERENCE GIVEN TO
LOCAL CANDIDATES)
INTERESTED CANDIDATES MAY APPLY WITH THEIR FULL BIO DATA W.E.F 19TH OF DEC TO 22ND OF DEC. B/W 10:00 AM TO 1:00 PM IN SCHOOL OFFICE.
PRINCIPAL
URGENTLY REQUIRED
FEMALE CANDIDATES
1. TELECALLER 20
2. OFFICE COORDINATOR 1
3. MARKETING EXECUTIVE 22
4. BACKUP DATA ENTRY 2
QUALIFICATION 12TH AND ONWARD
WALK IN INTERVIEW ON 18,19, 20TH
11 AM TO 3 PM
126 A GANDHINAGAR JAMMU
7006491414
NORTH QUEST TECHNOLOGY PVT LTD
REQUIRED
NANOTECH SOFTWARE & NETWORKING SOL.
GANDHI NAGAR, JAMMU
1. OFFICE ASSISTANT/RECEPTION
2. COMPUTER HARDWARE & NETWORKING ENGINEER
3. SALES/MARKETING PERSON
SALARY + COMMISSION (FROM 5 TO 12000/)
CONTACT : 9796077797
EMAIL:- NANOTECHHELPDESK@GMAIL.COM
REQUIRED
URGENT HIRING FOR SALES EXECUTIVES. GET A CHANCE TO EARN UPTO RS 25000 PER MONTH . INTERESTED PEOPLE CAN CONTACT ON GIVEN NUMBERS FOR THE SELECTION AND THEREBY GIVEN ON THE JOB TRAINING .
NOTE – ANDROID PHONE AND 2 WHEELER IS MANDATORY.
CONTACT –
AJAY – 78897 77803
DEVINDER – 91496 14822
REQUIRED SALESMAN :
* ONE YEAR MARKET EXPERIENCE
* CONTAINING ANY TWO WHEELER
(HAVING TWO WHEELER)
* SALARY : RS 16,000/-
CONTACT NO.
(1) 9419138778
(2) 7006836223
URGENTLY REQUIRED
FEMALE TELE CALLERS
(FIXED SALARY + INCENTIVES)
SITTING JOB + PERKS
SALARY BEST IN INDUSTRY
7 STAR AKSA HOSPITALITY
BAHU PLAZA
7780839908, 9149932493
JOB AVAILABLE
@ VLCC INSTITUTE
FOR FEMALE SALES MANAGER
MUST BE OUTGOING, CONFIDENT, WELL VERSED IN ENGLISH/HINDI ; HAVE GOOD COMMUNICATION SKILLS & COMPUTER PROFICIENCY.
LOCATION: TRIKUTA NAGAR
CONTACT: 7006187670
REQUIRED SALESMAN
N.S. JEWELLERS
DHAKKI SARAJAN JAMMU CITY
ELIGIBILITY : EDUCATION MINIMUM – 10+2, HAVING OWN VEHICLE, 2-3 YEARS EXPERIENCE IN SALESMANSHIP. CANDIDATE FROM THE JAMMU CITY AREA WILL BE PREFERRED
JOB PROFILE : CANDIDATE IS REQUIRED TO TRAVEL IN J&K.
INTERESTED CANDIDATES CAN
DIRECTLY CONTACT TO
MR. HEMANT SURI
94191-83214, 78898-14799
LECTURERS REQUIRED
FOR
J.E. (CIVIL) AND
J.E. (MECHANICAL)
COACHING
CONTACT : 9796736420
FOR INTERVIEWS
NEED COMPUTER OPERATOR
FOR CYBER CAFE
OPP GGM SCIENCE COLLEGE CANAL ROAD, JAMMU
KNOWLEDGE: ONLINE
FORMS/ DTP WORK ETC.
CONTACT NO: 9541469143/ 7006030143
WANTED
WANTED AN OFFICE BOY HAVING KNOWLEDGE OF COMPUTER AND SCOOTY WITH VALID LICENCES AT SUBHASH NAGAR
TIMING 10 TO 5
SALARY:-6000/-
MOB-9086026972