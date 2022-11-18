EMPLOYMENT (18-11-2022)

REQUIRED DATA ENTRY
OPERATOR AND SUPERVISOR
AEON INFRATEL PVT. LTD., A LEADING CONSTRUCTION COMPANY REQUIRES A DATA ENTRY OPERATOR HAVING RELEVANT EXPERIENCE IN ACCOUNTS AND A SITE SUPERVISOR FOR ITS JAMMU OFFICE.
CONTACT : 7780857715
MAIL RESUME AT
AEON INFRATEL@GMAIL.COM
REQUIRED
FULL TIME MAID
AT SAINIK COLONY, JAMMU.
MOB NO. 7006441048
REQUIRED STAFF
REQUIRED COMPUTER OPERATOR WELL VERSED IN EXCEL AND SPREADSHEETS, GEM PORTAL…. 1
M/S HANSRAJ & SONS (AGENCIES)
8, RESHAM GHAR COLONY,
NEAR WATER TANK
WALK IN INTERVIEW AFTER 4 PM
CONTACT AT:-
9419189485, 9419193224
JOB VACANCY IN SHANKER INDUSTRIES SAMBA
NAME OF POSTS
1. ACCOUNTANT :- 2 POST FEMALE.
INTERVIEW DATE AND TIME
DATE 17/11/2022, 18/11/2022, AND 21/11/2022
INTERVIEW TIME 3:00 PM TO 5:00 PM AT I.G.C PHASE-1 SAMBA
INTERESTED CANDIDATES MAY COME ALONG WITH RESUME/CV
FOR MORE DETAILS:-
SHANKER INDUSTRIES -1, SIDCO SAMBA
9906044364,
EMAIL: SAHIL17SHARMA@GMAIL.COM
MUNI KAMAL PUBLIC HIGH SCHOOL
(OPP. PNB BANK GANGYAL)
STAFF REQUIRED
1) ENGLISH /HINDI / S.ST TR (TO TEACH 6TH TO 10TH CLASSES) -03
2) ENGLISH / HINDI / MATHS TR (TO TEACH 2ND TO 5TH CLASSES) – 02
3) NURSERY TRAINED TR. – 01
4. GENERAL LINE TR. – 01
5) SPORTS TR – 01
EXPERIENCED TEACHER SHALL BE PREFERRED SUBMIT YOUR RESUME WITHIN WEEKS TIME IN THE SCHOOL OFFICE
M.NO: 9149657614, 7006557965
PRINCIPAL
URGENTLY VACANCY
1. ESTATE MANAGER (ARMY / BSF BACKGROUND)
2. CHIEF SECURITY OFFICER (CERTIFIED IN FIRE AND SAFETY)
FOR A HERITAGE RESORT PROPERTY IN JAMMU CITY.
CALL ON 8800604800;9311972333
REQUIRED
PARTY DECORATIONS SHOP IN RAJOURI REQUIRED A PERSON WHO KNOWS HOW TO WORK AS A DECORATION SALARY 20000 FREE ACCOMMODATION FREE MEAL VENUE RAJOURI CONTACT 7051075418/9149918711
REQUIRED
WE NEED FOLLOWING STAFF FOR OUR MANUFACTURING UNIT AT SIDCO BARI BRAHMANA JAMMU
1) SALES EXECUTIVE – 1 NO’S
2) PICK UP MAHINDRA BOLERO (DRIVER) – 1 NO’S
WHATSAPP YOUR RESUME
MOBILE NO.: 9796031200
OR
MAIL AT :
RAGHAV.1993NANDA@GMAIL.COM
NURSES (M/F)
AVAILABLE
(FOR 24X7, DAY SHIFT OR NIGHT SHIFT)
“NURSING CARE AT HOME”
TENSION FREE FOR YOUR OLD AGE
“PARENTS & PATIENTS”
BHARTI HEALTHCARE SERVICES
293-A SHASTRI NAGAR, JAMMU
7006832169 – HARSH MAHAJAN
NO. 1 IN SERVICES SINCE FROM 2016
REQUIRED
1. SECRETARY/PROJECT ASSISTANT (F)
2. DISTRICT COORDINATORS (M/F)
(FOR TWO GOVERNMENT PROJECTS)
QUALIFICATION: 12TH WITH EXPERIENCE OR GRADUATE/PG FRESHER
DESIRED: GOOD LOOKING & SOFT SPOKEN
BASIC SALARY+TA+MOBILE BILL+ INCENTIVE
CONTACT: 9070704949
TIME: 10.30 AM TO 01.00 PM ON (FRI & SAT)
VENUE: 277/EXT. JANIPUR COLONY
PART TIME JOB
AN INTERNATIONAL ORGANISATIONS NOW IN YOUR CITY.
FOR MORE DETAILS CALL US ON 9906455387
URGENTLY REQUIRED STAFF
1. ADMIN FEMALE (QUAL. GRADUATION) COUNSELLOR
2. CAR WASHING BOYS, HOSPITALITY SECTOR M/F
3. TELECALLER, SALES EXECUTIVE
4. FEMALE OFFICE COORDINATOR, OFFICE ASSISTANT
5. DRIVER, STORE KEEPER COMPUTER OPERATOR ACCOUNTANT
6 TEACHER PRIMARY CLASS & UPTO 10TH12TH CLASS
ELIGIBILITY 10TH 12TH & GRADUATE
INTERVIEW FRIDAY TO SATURDAY
APPOINTMENT CALL 6006796637
REQUIRED DATA ENTRY
OPERATOR AND SUPERVISOR
AEON INFRATEL PVT. LTD., A LEADING CONSTRUCTION COMPANY REQUIRES A DATA ENTRY OPERATOR HAVING RELEVANT EXPERIENCE IN ACCOUNTS AND A SITE SUPERVISOR FOR ITS JAMMU OFFICE.
CONTACT : 7780857715
MAIL RESUME AT
AEON INFRATEL@GMAIL.COM
DRIVER REQUIRED
DRIVER REQUIRED FOR CAR
FROM BAKSHI NAGAR
ON NR BY AREA
CONTACT:- 9622338333
WORK FROM HOME
EARN EXTRA INCOME
PART TIME FULL TIME
JOB, PERSON, HOUSEWIVES, STUDENTS, RETIRED, BUSINESS, SHOPKEEPRS, ETC.
GREAT BUSINESS OPPORTUNITY
SONALI
6005951406
DIRECT INTERVIEW
COUNSELLOR – 4 NO
ELIGIBILITY – GRADUATION, MBA, PG WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS.
MINIMUM EXP. 2 YEARS IN EDUCATION LINE.
SALARY:- MINIMUM 12000+
CONTACT US:- 9541899815
DRIVER REQUIRED
DRIVER REQUIRED FOR CAR
FROM BAKSHI NAGAR
ON NR BY AREA
CONTACT:- 9622338333