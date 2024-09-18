EMPLOYMENT (18-09-2024)

ALHADIN CONSTRUCTION
BATHINDI
VACANCY
S. NO. POST NAME NO OF POST
1. PROJECT CORDINATOR 1
2. MIS COORDINATOR 1
3. TENDER EXPERT 1
4. ADMIN 1
5. ACCOUNTANT 2
6. MATERIAL COORDINATOR 1
7. SITE ENGINEER 2
8. OFFICE BOY 1
EXPERIENCE 3 YEAR (1-7)
CONTACT NO. 9149605823/9315144312
EMAIL ID:- KYADAVSANJEEV@GMAIL.COM
*HIRING FEMALE STAFF-FOR OFFICE JOB*
* WE ARE LOOKING FOR FEMALE CANDIDATES FOR THE POST OF TRAINEE H. R. DEPARTMENT FOR OFFICE JOB IN SAINIK COLONY*
THE STARTING SALARY WILL BE INR 9000/-
FOR INTERVIEWS PLEASE CONTACT
* + 91-8825055960*
REQUIRED
* K G TEACHER
* PRIMARY TEACHER
WALK IN INTERVIEW
ON
21 SEP 2024, 1 PM ONWARDS
9419197259
SPRINGDALES HR. SEC. SCHOOL
KRISHNA NAGAR, JAMMU
REQUIRED RECEPTIONIST
JAMMU DEFENCE ACADEMY
BISHNAH
MOBILE NO. 7006045832
REQUIREMENT – FEMALE
GOOD COMMUNICATION SKILLS
PREVIOUS EXPERIENCE
COMPUTER KNOWLEDGE
SALARY- NEGOTIABLE
PREFERABLY- LOCAL AREA
WANTED STAFF
B. PHARMA
AT
SHRI NANAK MEDICAL INSTITUTE
OF HEALTH SCIENCES JAMMU
CAMPUS : SHAHPUR BRAHMANA
TEHSIL BISHNAH DISTT JAMMU
PH. 9697010063, 7006117143
EVERGREEN HR. SEC. SCHOOL
LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
TEACHERS REQUIRED
GEN-LINE TEACHERS
FOR TEACHING PRIMARY CLASSES = 2
FOR TEACHING MIDDLE CLASSES = 2
COME WITH RESUME AND PHOTO COPIES OF DOCUMENTS FOR
INTERVIEW IN THE SCHOOL
FROM 8 AM TO 2 PM.
JOB VACANCY
VISA COUNSELLOR – MUST BE EXPERIENCED
PREFERENCE: FEMALE ONLY (EXCELLENT COMMAND ON ENGLISH)
SALARY NO BAR FOR DESERVING CANDIDATE
LANDMARK IMMIGRATION JAMMU
ADDRESS – GANDHI NAGAR JAMMU
7780806399, 7006866614
RECEPTIONIST REQUIRED
A FEMALE CANDIDATE REQUIRED FOR FRONT DESK RECEPTIONIST JOB AT TRANSFORM FITNESS GYM, CHANNI HIMMAT, JAMMU.
INTERESTED CANDIDATE PLEASE
CALL OR WHATSAPP ON
7006630072 / 9469487503
VACANCY AVAILABLE
A CIVIL ENGINEER WITH AT LEAST 5 YEARS EXPERIENCE REQUIRED FOR A CONSTRUCTION COMPANY AT JAMMU.
CONTACT 9419191971
WE ARE HIRING
FEMALE CANDIDATES FOR
CANARA HSBC
QUALIFICATION- 10TH/12TH, GRADUATE, RETIRED WOMEN’S, HOUSEWIVES, FRESHERS, PVT TEACHERS
SALARY -12000 TO 30000
WHAT’S APP RESUME- 7780924401, 9419349809
REQUIREMENT
1. OFFICE EXECUTIVE (3)
ELIGIBILITY: GRADUATE OR POST GRADUATE
EXCELLENT KNOWLEDGE IN MS OFFICE. SALARY: 10K – 15K
2. ACCOUNTANT (2)
EXPERIENCE IN BUSY SOFTWARE SALARY: 15K+
3. SALES EXECUTIVE (2)
ELIGIBILITY: MIN. B. SC. AGRICULTURE SALARY: 10K – 15K
WALK-IN FOR INTERVIEW AT: THE JK FARMERS COOP. LTD. HOUSE 17, SECTOR 7, TRIKUTA NAGAR, JAMMU – 180012
TIMINGS: 11: 00 AM TO 4: 00 PM,
CONTACT – 7006272853
VACANCY
SALESMAN : MALE CANDIDATE REQUIRED FOR FURNISHING SHOWROOM. PERSON SHOULD BE HARDWORKING.
SALARY – 9500+ INCENTIVE
CONTACT :BETWEEN 2 PM- 4 PM
THE FURNISHING MALL
GULAB SINGH MARG