EMPLOYMENT (18-09-2022)

JOBS@BANKING!
1. SALES PROMOTER(M/F)
LOCS:JMU, AKHNOOR & JOURIAN
SITTING & RETAILING
12TH/ GRADS HAVING SALES EXP IN BANKING/FINANCE OR OTHER SECTOR CAN APPLY
FIXED SALARY: 13K TO 18K +INC.
CREDIT CARDS SALES
NO REGISTRATION FEES!
DREAM MAKERZ #8713000033
FOR OTHER JOBS FOLLOW US ON FB
REQUIRED
REQUIRED STAFF FOR OFFICE AT CHANNI HIMMAT. OFFICE BOY 01 SHOULD HAVE TWO WHEELER AND LICENCE. COMPUTER ASSISTANT SHOULD HAVE THE KNOWLEDGE OF COMPUTER LIKE WORD AND EXCEL.
RESUME CAN BE E-MAILED TO : DAILYNEEDSJAMMU@GMAIL.COM
CONTACT: 9419880925, 9419143453
REQUIRED
BRAINPRENEURS-CDC IS HIRING
JOB PROFILE: PHYSIOTHERAPY.
TIME: 9:30 AM TO 6.00 PM.
SALARY: NEGOTIABLE
EXP: 1 TO 2 YRS
KEY REQUIREMENTS:
TEAM PLAYER.
FLEXIBLE
WILLING TO WORK WITH KIDS HAVING SPECIAL NEEDS.
CONTACT: 9596899755.
(10:AM TO 6:00PM.)
SWAMI VIVEKANANDA MEDICAL MISSION
CHARITABLE HOSPITAL VED MANDIR, AMBPHALLA, JAMMU – 180005
DOCTORS REQUIRED
I) SERVICES OF TWO M.B.B.S DOCTORS ARE REQUIRED IN THE HOSPITAL. THOSE INTERESTED MAY APPLY WITH IN 7 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION.
II) SALARY AND INCENTIVES ARE NEGOTIABLE
DR ROMESH GUPTA
ADMINISTRATOR
WANTED
A PERSON HAVING GOOD KNOWLEDGE OF EXCEL AND SAP FOR A MULTINATIONAL COMPANY, SALARY WILL BE NEGOTIABLE.
PLS CONTACT AND DROP YOUR RESUMES AT… S.P. TRADERS PREM VILLA CANAL ROAD JAMMU.
CONTACT PERSON
MR H.M SODHI
9419105625, 9469213081, 9419146776
EITHER YOU MAIL IT…
ROHITDUTT1976@GMAIL.COM
MAY FAIR HR. SEC SCHOOL
66, CHAND NAGAR,
NEAR MC KHALSA COLLEGE, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. M.A/ B.A, B.ED FOR CLASS 4TH TO 7TH,
SUB: HINDI/ ENGLISH – 2 POSTS.
2. DRIVER REQUIRED FOR SCHOOL BUS
1 POST
CANDIDATES WITH EXPERIENCE MIN.
2 YEARS IN A SCHOOL CAN WHATSAPP THEIR CREDENTIALS ON 9797303361
TEACHERS/P.E.T REQUIRED
LORD SHIVA D.B. HIGH SCHOOL
GHO-MANHASAN JAMMU
REQUIRES TEACHERS FOR MATHS & S.ST, GENERAL LINE, SPORTS/ P.E.T, DRIVERS. GOOD SALARY. WALK IN FOR INTERVIEW ALONG WITH CERTIFICATES BETWEEN 8.30 TO 3 P.M
M.NO 7006920321, 7006101044
VACANCY
* SALES EXECUTIVES (MALE)
(MIN. GRADUATE, HAVING SKILLS OF SELLING AND MARKETING, 2W KNOWING D/L REQUIRED)
*SERVICE ADVISORS (MALE)
(HAVING WORKED IN SERVICE INDUSTRY, GOOD COMMUNICATION SKILLS)
CONTACT :-
ROYAL ENFIELD, NEW PLOT, JAMMU
#9419352123, 7006532662
SALES@RELIANCEMOTORSJAMMU.COM
MAY FAIR HR. SEC. SCHOOL
66, CHAND NAGAR, NEAR M.C. KHALSA COLLEGE, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. M.A/ B.A B.ED FOR – 2 POSTS
CLASS 4TH TO 7TH
SUB: HINDI/ENGLISH
2. DRIVER REQUIRED FOR – 1 POST
SCHOOL BUS
CANDIDATES WITH EXPERIENCE MIN. 2 YEARS IN A SCHOOL CAN WHATSAPP THEIR CREDENTIALS ON 9797303361
REQUIRED
FEMALE CANDIDATE FOR DATA OPERATOR CUM TELE CALLER
FOR INTERVIEW CONTACT MOB.: 9906002068, 8899124545
URGENTLY REQUIRED
1) EXPERIENCED & QUALIFIED FACULTY FOR THE FOLLOWING SUBJECTS:-
BUSINESS MATHS, ECONOMICS, ENTREPRENEURSHIP, BUSINESS MANAGEMENT, ENGLISH, IP/CS FOR CLASSES 11TH/12TH AND BCOM/BBA STUDENTS
2) OFFICE RECEPTIONIST & AN OFFICE BOY
ONLY WHATSAPP YOUR CREDENTIALS @7006095270
WANTED
1) A CONTENT
WRITER
2) WEBSITE AND
SOCIAL MEDIA
HANDLER
FOR A NEWS RELATED WEBSITE
KINDLY MAIL YOUR RESUME WITH REQUIRED EMAIL SUBJECT LINE TO
RAHULDOGRA@DAILYEXCELSIOR.COM
REQUIRED
SALESMAN OR SALESGIRL FOR A KASHMIR HANDICRAFT SHOWROOM.
SALARY NEGOTIABLE
FRESHERS OR EXPERIENCED BOTH CAN APPLY
CONTACT NUMBER :
91032 57712
REQUIRED
ENGLISH TRAINER—–FEMALES ONLY
MUST BE FLUENT IN ENGLISH
(FRESHERS MAY ALSO APPLY)
HANDSOME SALARY
CONTACT:
9419222584, 7889532931
569/A, GANDHI NAGAR, ABOVE KUMAR AND KUMAR SPORTS, JAMMU
GLOMUNDANE SERVICES OPC PVT LTD
JOB OPENING FOR MARKETING EXECUTIVE
EXPERIENCE REQUIRED MINIMUM 5 YEARS
SALARY DEPENDS ON LAST CTC
WALK IN INTERVIEW
167A GROUND FLOOR NEAR SHIV MANDIR GANDHINAGAR JAMMU
6005410661
JOB VACANCY
1.RECEPTIONIST M/F AT THE SWISS LAUNDRY, GANDHI NAGAR 10 AM TO 3 PM.
2. SUPERVISOR/ COORDINATOR M/F AT NEW PLOT, SARWAL.
WALK.IN.INTERVIEW BETWEEN 10.00 AM TO 12.00 PM TOMORROW MONDAY AT THE SIWSS LAUNDRY SHOP, NEAR GOLE MARKET, BACK SIDE OF SAWARN THEATER, ADJOINING BAKER RUSS CAFE HOUSE, GANDHI NAGAR, JAMMU
MOB. 9055522211
REQUIRED
COMPUTER OPERATOR (3 NO) (F)
FOR OFFICE
MUST HAVE GOOD COMMAND OVER COMPUTER AND GOOD COMMUNICATION SKILLS.
QUALIFICATION: GRADUATE/ POST-GRADUATE
SEND YOUR RESUME ON FOLLOWING EMAIL
CONTACT: 6005417210, 7780881994
EMAIL: SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
REQUIRED
LADY-HELPER UPTO 45 YRS
FOR CLINIC/TOURS PAY. 8000/-
WITH MEALS & ACCOMODATION. APPLY TO
DR. R.L. GUPTA
H.NO. 1809-F NEAR DOGRA
HR. SEC. SCHOOL SHASTRI NAGAR, JAMMU-4, J&K
MOB.: 094191-10869
REQUIRED
REQUIRED FEMALE CHEMISTRY TEACHER TO TEACH FEMALE 12TH STANDARD STUDENT AT HOME AT RATNAL ADDA, SARORE.
QUALIFICATION:- M.SC. IN CHEMISTRY
SALARY NO BAR.
CONTACT NO.:- 7780845232.
TRIKUTA DEEP HIGH SCHOOL
OLD JANIPUR
TEACHER REQUIRED
GRADUATE, POST GRADUATE, MATHS TEACHER (FEMALE), M.SC. (QUALIFICATION), SCIENCE TEACHER (MALE/FEMALE)
M.SC. (QUALIFICATION)
CONTACT NUMBER: 9419918396
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CARE TAKER
“LOOKING FOR A 12/ 24 HOUR CARE TAKER/ COMPANION FOR AN ELDERLY LADY. LOCATION TALAB TILLOO, JAMMU. FEMALE CARE TAKERS ONLY. HANDSOME SALARY IN 5 DIGITS WILL BE PROVIDED MONTHLY. INTERESTED PERSONS MAY CONTACT AT 9958093118”
NOW HIRING
A LEADING INTERNATIONAL BPO IS CONDUCTING INTERVIEWS FOR THE POSITION OF SALES EXECUTIVE FOR AN INBOUND AND OUTBOUND PROCESS. SALARY 20000 TO 35000 PLUS INCENTIVES.
EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH ARE A MUST.
CONTACT: 8899696322
REQUIRED
REQUIRED ASSAYING MASTER IN HALL MARKING LABORATORY SITUATED AT LAKHDATA BAZAR JAMMU.
QUALIFICATION B.SC. CHEMISTRY
CONTACT MOB NO. 9419188211, 7006107631
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SALESMAN FOR
* SA BROTHERS*
* BASIC SALARY – 7000
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T&C APPLIED
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EXPERIENCE -MIN 2 YEARS IN KITCHEN WARE AND HOME WARE COLLECTION OR RELATED INDUSTRY.
CANDIDATES WITH TWO WHEELER WILL BE PREFERRED
INTERESTED CANDIDATE PLEASE CALL OR WHATSAPP TO ME- 9697520001
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SEEKING COMPETENT PERSON KNOWING COMPUTER WORK WITH SUPERVISORY ROLE FOR OVERSEEING STONE CRUSHER BUSINESS.
OFFICE LOCATION – RAIPUR SATWARI.
CONTACT – 9419190484, 9419109143, 01912477999
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CORPORATION OF INDIA
REQUIRED LIC ADVISORS/AGENTS ON FIXED STIPPEND + COMMISSION. UNLIMITED INCOME. ALSO INTEREST FREE LOAN FOR BIKE, CAR, HOUSE, ETC. WORK PART TIME OR FULL TIME AS PER YOUR CHOICE.
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CONTACT : PARDEEP KHAJURIA (DEVELOPMENT OFFICER)
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MARKETING BOY REQUIRED FOR SHOP IN SAMBA.
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CONTACT : 9419200360, 7006239515
REQUIRED ON URGENT BASIC
1) SECURITY GUARDS NOS 10, JOB LOCATION:- JAMMU/BARI BRAHMNA, SALARY : 9000-12500, DUTY:- 12HRS, MINIMUM 10TH FRESHER AND EXPERIENCED BOTH ELIGIBLE.
2) SALES EXECUTIVE NO 1, GRADUATE AND MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE FROM SECURITY LINE. OWN CONVINCE MUST.
CONTACT:- 9906192772/8491001790
OFFICE:- STRIKING LION SECURITY
GANGYAL JAMMU
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MANAGER FOR PETROL PUMP LOCATED IN VIJAYPUR. MUST HAVE EXPERIENCE IN THE SAME FIELD. CANDIDATE MUST BE ABOVE 30 YEARS.
CONTACT : 7006208548