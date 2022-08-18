EMPLOYMENT (18-08-2022)

PRINCIPAL REQUIRED
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A LEADING PREMIUM MOTORCYCLE DEALERSHIP IS LOOKING FOR SMART, ENTHUSIASTIC, ENERGETIC SALES EXECUTIVES. IF YOU ARE PASSIONATE ABOUT RIDING MOTORCYCLES, YOU CAN APPLY FOR THE POSITION. THOSE INTERESTED MAY EMAIL THEIR RESUMES TO BIGWING@REGENCYAUTOS.IN OR CALL 9796000549
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DOMESTIC HELPER/ MAID REQUIRED FROM 9 AM TO 7 PM AT REHARI COLONY FOR COOKING & OTHER HOUSEHOLD WORKS.
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URGENTLY REQUIRED 2 PERSONS HAVING EXPERIENCE IN PLYWOOD AND HARDWARE LINE. WORK EXPERIENCE AND BASIC TECHNICAL KNOWLEDGE ABOUT THE RELATED PRODUCTS. SALARY NEGOTIABLE (DEPENDING ON THE CALIBRE) LOCATION: BYE PASS NEAR WAVE MALL.
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JUPIITER MOTORS
REQUIRED SALES MANAGER GIRL FOR ERICKSHAW SELLING
CANDIDATE SHOULD BE MBA/GRADUATE WITH EXCELLENT COMMUNICATION SKILL AND PLEASING PERSONALITY. SHOULD BE CAPABLE OF RENDERING WORLD CLASS SERVICE TO THE CUSTOMER.
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REQUIRED
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NEED A SALES/SERVICE SUPERVISOR AT OUR ROYAL ENFIELD REASI STUDIO
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SKILLS – MUST KNOW HOW TO WORK ON COMPUTER, VOCAL SKILLS, KNOWLEDGE OF RE BIKES
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(GULSHAN SINGH)
SINCE 1969
A.S.N. HR. SEC. SCHOOL
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(NEAR POLICE LINE COLONY) JAMMU
IMMEDIATELY REQUIRED
1. M.SC (MATH); B.ED – 01 (SALARY 6000/-) (PART TIME)
2. OFFICE RECEPTIONIST – 03 (SALARY 5000/-) (MALE ONLY)
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(QUALIFICATION – GRADUATION
OR PERSUING GRADUATION)
CONTACT : 9419194773, 9906118090
URGENTLY REQUIRED
FULL TIME DRIVERS HAVING SKILL OF DRIVING AUTOMATIC GEAR VEHICLES WITH VALID DRIVING LICENCE.
SALARY: NEGOTIABLE
E-MAIL: DRHRSHARMA009@GMAIL.COM
MOB.: 9419143495