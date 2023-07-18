EMPLOYMENT (18-07-2023)

SHIV PUBLIC HR. SEC. SCHOOL SARI RAKWALAN
GHOU MANHASAN ROAD JAMMU
MOBILE : 9419108539, 9797410087
STAFF REQUIRED
1. M.SC MATHEMATICS – 2 POSTS
2. B.SC. B.ED – 6 POSTS
3. M.A HINDI – 2 POSTS
4. COMPUTER TEACHER – 2 POSTS
5. MUSIC TEACHER – 2 POSTS
6. NTT STAFF – 2 POSTS
7. M.A ENGLISH – 4 POSTS
PRINCIPAL – MRS. MEHAK MANHAS
VACANCY
SALESMAN: A MALE CANDIDATE REQUIRED FOR FURNISHING SHOWROOM. PERSON SHOULD BE HARD WORKING.
CONTACT BETWEEN 2 PM- 5 PM
THE FURNISHING MALL GULAB SINGH MARG JAMMU
REQUIRED
BILLING OPERATOR
IN BUSY SOFTWARE FULL TIME
ONE YEAR EXPERIENCE
JAMMU LOCAL BOY ONLY
MOB: 7780954811
CONTACT TIMING FROM:
2 PM TO 5 PM
SHOP ADD. NARWAL NEAR ARMY SUNJWAN GATE
URGENTLY REQUIRED STAFF
FOR PACKAGING INDUSTRY IN BARI BRAHMNA
LABOUR = 5
FOR MORE DETAILS
CONTACT : 7006615511
URGENTLY REQUIRED
TEAM MEMBER FOR KFC – MALE & FEMALE BOTH CAN APPLY, QUALIFICATION 8TH/10TH/ 12TH – FRESHER/EXP. BOTH SALARY – 12500/-
SALES EXECUTIVE / MANAGER FOR AUTOMOBILE. CANDIDATE SHOULD HAVE 1 TO 8 YEARS OF EXP. IN AUTOMOBILES
SALARY 15K TO 30K.
9086085474,
HR7COLOURS2011@GMAIL.COM
TRUCK DRIVER REQUIRED
REQUIRED TRUCK DRIVERS FOR ALL INDIA ROUTE PERMIT FOR OWN MATERIAL TRANSPORTATION.
KK ENTERPRISES
LANE NO. 22, 3RD PHASE
INDUSTRIAL AREA, GANGYAL
9816578737, 7006918043
REQUIRED
PETROL PUMP JOB FOR SCHEDULE CASTE & SCHEDULE TRIBES
BOYS & GIRL.
CONTACT NUMBER 7006441048
JOB OPPORTUNITY
REQUIRED MALE / FEMALE CANDIDATES FOR OFFICE WORK
SALARY NO BAR (DEPENDING ON YOUR SKILLS)
ONLY SERIOUS CANDIDATES CAN APPLY
GOOD COMMUNICATION SKILLS REQUIRED
ONLY SERIOUS CANDIDATES CAN APPLY
FOR TRINITY VAASTU OFFICE
231/ A GOLE MARKET, GANDHI NAGAR,
JAMMU 180004
M / 9999051719, 9419190432
MAIL YOUR RESUME AT: INFO@TRINITYVAASTU.COM
REQUIRED
FEMALE IELTS TRAINER, VISA COUNSELOR SPEARHEAD INTERNATIONAL 48 D/C GANDHI NAGAR.
SALARY 15K-25K
SEND YOUR CV: SPEARHEADJAMMU@GMAIL.COM
REQUIRED STAFF
OFFICE BOY- 1
SALES BOY- 1
SALES GIRL -1
PREFFERABLY FROM CHANNI HIMMAT OR NEARBY
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT :
9419112183, 9018978600
REQUIRED
A MANAGER REQUIRED FOR VICTORIA CAR STREET PREOWEND CAR SHOWROOM AT SAINIK COLONY OPP ROYAL ENFIELD SHOWROOM SALARY NO BAR FOR SUITABLE CANDIDATE
CONTACT MR. VICKY 9419369926
REQURIES
RKS GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, BISHNAH
DRIVERS FOR SCHOOL BUSES
INTERESTED PERSONS MAY PLEASE APPLY WITH A VALID DRIVING LICENSE
CONTACT : 9419129807
SALARY : RS. 11,000
SALES EXECUTIVES FOR RAJOURI POONCH
WE ARE MANUFACTURER OF PVC PIPES AT JAMMU, REQUIRE SALES EXECUIVES TO PROCURE ORDERS FROM MARKET OF RAJOURI POONCH AREA.
EXPERIENCED CANDIDATES IN THE SIMILAR LINE (HARDWARE) MAY WHATSAPP RESUME. SALARY RS. 25000/- PM (NEGOTIABLE)
MOBILE NO: 9796031200
REQUIRED
REQUIRED DRIVER IN TRIKUTA NAGAR, SALARY 16000 ROOM FOR STAY ALSO AVAILABLE.
CONTACT : SUNIL
9906033333
EVERGREEN HR. SEC. SCHOOL
(ENGLISH MEDIUM RECOGNISED BY J&K GOVT) LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
M- 9596658993
TEACHERS REQUIRED
FOR TEACHING PHYSICS TO
11TH & 12TH CLASS =1
FOR TEACHING UPTO 8TH CLASS=2
COME WITH PHOTO COPIES OF DOCUMENTS & RESUME FOR INTERVIEW FROM
9 AM TO 2 PM
JOB OPPORTUNITY
REQUIRED 29 BOYS / GIRLS FOR OFFICIAL & NON-OFFICIAL STAFF IN A MEDICAL COMPANY IN J&K UT
QUALIFICATION : 10TH, 12TH, GRADUATION & ABOVE
INCOME : 10,400 TO 18600 (P/M)
(AS PER CO. RULES)
NOTE : FRESHERS CAN ALSO APPLY
INTERESTED CANDIDATES CAN VISIT OUR OFFICE WITH BIODATA AT 824-A, LAST MORH, GANDHI NAGAR OPPOSITE VIP BAG SHOWROOM
CONTACT :
9796256081, 9906029039
REQUIRED
1) CHEF (DIPLOMA IN HM)
2) COOK
3) SERVICE MANAGER
INTERVIEW ON 19/07/2023, 11 AM TO 1 PM
MARIEGOLD BANQUET AND RESORTS
(200 MTR AHEAD OF PAHALWANS FOOD MALL (ON OPP. SIDE)
BARI BRAHAMANA, JAMMU
CONTACT : 9682106761, 9419199416