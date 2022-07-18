EMPLOYMENT (18-07-2022)

TINY TOTS PUBLIC HIGH SCHOOL
KUNJWANI TALAB JAMMU
(RECOGNISED BY J&K GOVT/AFFILIATED TO J&K STATE BOARD OF SCHOOL EDUCATION)
STAFF REQUIRED
S. ST- BA. B.ED/M.A B. ED
MATHS- B.SC B.ED (NON MED)
SCI. – B.SC B.ED
HINDI- B.A B. ED/M.A HINDI
PRIMARY- NTT/D. ED
FOR ENQUIRY PLEASE CONTACT AT SCHOOL OFFICE BETWEEN 9 AM TO 1 PM DURING ALL WORKING DAYS.
PRINCIPAL
REQUIRED
5, IT EXPERTS FOR OFFICE OPERATIONS
ONLY MBA BBA BCA OR EXPERIENCED CAN APPLY
SALARY NEGOTIABLE
INTERVIEW
11AM TO 2PM
126A GANDHI NAGAR, JAMMU
7006652087
URGENTLY REQUIRED
1. SALES MAN. FLOOR EXECUTIVE. M/F
2. COMPUTER OPERATOR. ACCOUNTANT. M/F EXPERIENCE.
3. HOTELS & RESTAURANTS STAFF 10 BOYS.
4. TEACHER STAFF 8TH TO 12TH CLASS SCHOOL & TUTORIAL
5. TELLY CALLER. RECEPTIONIST. COUNSELLOR.
6. SECURITY GUARD HELPER PEON CARETAKER. PACKING BOYS.
INTERVIEW 18-7-2022 TO 20-7-2022
APPOINTMENT CALL : HR COORDINATOR 6006796637
PART TIME JOB
A UK BASED ORGANISATION IS NOW IN YOUR CITY FOR DETAILS CALL US ON 9906588544
VACANCY
ROOM BOY / WAITER – 02
KITCHEN HELPER /
DISHWASHER – 01
HOTEL RAGHUNATH,
HARI MARKET, JAMMU
7006064080 , 9419133412
LIMITED VACANCIES
SECURITY GUARD M/F- 10000/- + PF
PACKING LABOUR – 12000/-
MARKETING M/F – 15000/-
SERVANT M/F – 8000/-
DRIVER M – 10000/-
EX-SERVICEMAN – 12000/- – 17000/-
WAITERS – 8000/- + ACCOMODATION
CONTACT : 7780945182
RANI PARK NEAR JAIN SCHOOL KACHI CHAWNI, JAMMU
URGENTLY REQUIRED
COMPUTER OPERATOR
HAVING BASIC COMPUTER KNOWLEDGE ALONG WITH GOOD TYPING SKILLS TO WORK IN ADVOCATE OFFICE.
SALARY NEGOTIABLE AS PER EDUCATIONAL QUALIFICATION.
CONTACT NUMBERS:-
8492905253, 9419105253
JOB OPENING
*ANYTIME FITNESS CLUB*
(NARWAL, JAMMU)
*SALES EXECUTIVE*
(5:30 AM – 2.00 PM)
(2.00PM – 10:30PM)
SALARY – 8K TO 15K (PLUS INCENTIVE)
EXPERIENCE – 0-2 YR
CONTACT –
8082041444 , 8082241444
VACANCY
OFFICE -1
KNOWLEDGE OF TALLY,
OWN CONVEYANCE MUST.
SALARY NEGOTIABLE.
LOCATION : NARWAL JAMMU
CONTACT NO. 9419242222
URGENT
REQUIRED
FEMALE TELECALLER
FIXED SALARY PLUS INCENTIVE
(SITTING JOB)
MYRAA HOSPITALITY GROUP
BEHIND V. MART JANIPUR
9906041292, 6006902822
REQUIRED TRAINER
COMPUTER
AUTO CAD
ADDRESS -TRIKUTA NAGAR JAMMU
CONTACT – 9596000399
E MAIL-RADHIKESAWHNEY@GMAIL.COM.
WANTED
1. HELPER/ATTENDANT
2. ACCOUNTANT
FOR PETROL PUMP AT GANDHI NAGAR JAMMU
HANDSOME SALARY
CONTACT:- 9419758318,7006681901
WATSAPP:- 9419758318
URGENTLY REQUIRED
(I) ADMIN/OPERATIONAL JOB (NO. 10)
(II) COMPUTER OPERATOR – NO. 10
(III) EDITOR- NO. 1 (EXP)
(IV) JOURNALIST NO. 1 (EXP)
(V) CAMERAMAN NO. 1 (EXP)
(VI) INDOOR SALE’S (BOYS/GIRL’S) NO. 10
(VII) RECEPTIONIST/COUNSELLOR/TELECALLER’S- 10
(VIII) GUARDS/DRIVER NO. 10
(IX) COOK/CHEF- NO. 10
CONTACT
BRAVE SECURITY/PLACEMENT SERVICE
ADDRESS : H NO. 669 SECTOR-C SAINIK COLONY JAMMU
EMAIL ID- BSBRAVESEC@GMAIL.COM
MOBILE NO. 9796733175, 9682601135
REQUIRED FOR A LEADING TELECOM SERVICE PROVIDER COMPANY
REQUIRED MALE / FEMALE CANDIDATE FOR MIS HAVING MINIMUM 2 YEAR COMPUTER KNOWLEDGE ALONG WITH FULL FLEDGE KNOWLEDGE OF MS OFFICE (ESPECIALLY MS EXCEL).
REQUIRED PROJECT MANAGER WITH MINIMUM 5 YEARS OF EXPERIENCE IN TOWER / TELECOMMUNICATION.
REQUIRED DRIVER FOR LMV
SALARY:- NEGOTIABLE
FURTHER DETAILS CONTACT :
7780838763
JSM IT AND ADVERT SOLUTIONS PVT.LTD URGENT REQUIREMENT.
SUPERVISOR, PAYMENT COLLECTION, SALES MAN SHOWROOM, DRIVER, ACCOUNTANT, COMPUTER OPERATORS, SERVICE ADVISOR, SALE COUNSULTANT, COMPUTER OPERATORS,OFFICE ADMIN, TEACHERS,8TH, 10TH, 12TH, GRADUATE,SUPERVISOR, HELPER, ACCOUNTANT, COMPUTER OPERATORS, CALL 9055055628,9682684813 ADDRESS GREATER KAILASH FAWARA CHOWK NEAR PETROL PUMP
INDIRA PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
SHANT NAGAR JANIPUR (0191-2531158)
URGENTLY REQUIRED
1. ENGLISH TEACHER FOR SECONDARY CLASSES (EXPERIENCED PREFFERED)
2. OFFICE BOY (MALE) – QUALI – 10TH OR EQUIL. (NEAR BY PREFFERED)
CONTACT IMMEDIATELY WITH YOUR BIODATA BETWEEN 9 AM TO 12 PM
PRINCIPAL
9149446366, 7780947705