EMPLOYMENT (17-12-2023)

JOB VACANCY
OFFICE COORDINATOR (FEMALE) 2
(HAVING COMPUTER KNOWLEDGE)
HR ADMIN (FEMALE)(HAVING COMPUTER KNOWLEDGE) 2
ACCOUNTANT (KNOWLEDGE OF BUSY/GST/ GEM) 2
SALE MANAGER 2
FIELD OFFICER FOR SECURITY (ZPS) 2
CCTV TECHNICIAN 2
NETWORKING ENG. 2
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WHATSAPP OR CALL: 9419110751, 7006322571
NUCLEON INFOTECH COMPUTERS
ADD: 421-A GANDHI NAGAR, JAMMU- 180004
URGENTLY REQUIRED
SALES REPRESENTATIVE FOR MARKETING AUTO PARTS (BEARINGS) OF A REPUTED COMPANY IN THE UT OF J&K. THE CANDIDATE SHOULD HAVE 2-3 YEAR OF EXPERIENCE IN THE FIELD.
DISTRIBUTOR :
MOB.: 9419127596, 9906900666
VACANCY
1. MANAGER SALES (HVAC/AIR CONDITIONING) – 02
2. VRF/VRV TECHNICIANS (AIR CONDITIONING) – 02
3. SPLIT/WINDOW AC TECHNICIANS
(AIR CONDITIONING) – 06
4. LIAISON OFFICER (FOR GOVT. DEPARTMENTS) – 02
5. SITE ENGINEER/SUPERVISORS – 02
NOTE : PREFERENCE WILL BE GIVEN TO THE
EXPERIENCED IN SAME FIELD.
ADDRESS: GLOBUS POWER SYSTEMS, F67, SHIVA NAGAR, JAMMU
CONTACT : 9697294760 / 7006633010
E MAIL : GLOBUSPOWERSYSTEM@GMAIL.COM
REQUIRED
DUKE CLOTHING STORE IS HIRING SALES PERSON FOR OUR JAMMU’S RAGHUNATH BAZAR LOCATION! QUALIFICATION10+2
CONTACT
9086045064
REQUIRED ACCOUNTANT
MALE OR FEMALE
LOCATION NANAK NAGAR
( SUNDAY INTERVIEW TIMING)
11.00 AM TO 5.00 PM
CONTACT : 9622722000
9419215159
9103443355
REQUIRED SALESMAN
FOR
MARKETING OF READY
MIX CONCRETE (RMC)
(SALARY 20000- 30000 PM)
AND TM DRIVERS (SALARY 18000- 20000 PM.)
IN JAMMU. ACCOMMODATION, FOOD WILL BE GIVEN BY COMPANY.
9418969691, 9816728855, DKAPOOR_1917@YAHOO.CO.IN
INDIRA PUBLIC HR SEC SCHOOL JANIPUR
URGENTLY REQUIRED
1, LECTURER IN ARTS (PART TIME) (EXPERIENCED PREFFERED)
CONTACT IMMEDIATELY WITH RESUME BETWEEN 9 AM TO 12 PM SHARPLY.
EMAIL:- INDIRAPUBLICSCHOOL@YAHOO.COM
PRINCIPAL
7889919654, 9149446366
COOK REQUIRED
AT
GURGAON WHO CAN PREPARE TRADITIONAL JAMMU FOOD LIKE RAJMA CHAWAL, KALADI ETC.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT NO : +91 836-8532122
STAFF REQUIRED
1) FEMALE COORDINATOR/TELECALLER WITH PAST EXPERIENCE OF ATLEAST
1 YEAR (MINIMUM GRADUATE/COMPUTER SKILLS)
2) MALE CANDIDATE FOR MARKETING IN SOLAR FIELD (ATLEAST 6 MONTHS EXPERIENCE)
SID TECHNIZER PVT LTD GANDHI NAGAR
CONTACT – 9419236077
EMAIL- SIDTECHNIZER@GMAIL.COM
MISRA NURSERY
PUBLIC SCHOOL
STREET NO. 10, RAJPURA MANGOTRIAN
SHAKTI NAGAR, JAMMU
STAFF REQUIRED :
1. FEMALE TEACHERS.
ACADEMIC QUALI: GRADUATION
VISIT SCHOOL OFFICE ALONGWITH QUALIFICATION CERTIFICATES BETWEEN 8 AM TO 12 NOON.
CONTACT NO. 9419206604
SD/-
PRINCIPAL
JOB OPPORTUNITY
FEMALE STAFF REQUIRED FOR ACCOUNTS MANAGEMENT , DATA ANALYSIS, BILLING AND DAILY REPORTING.
SHOULD HAVE VERY GOOD KNOWLEDGE OF BUSY ACCOUNTING SOFTWARE AND MICROSOFT EXCEL
TIMING : 10 AM TO 7 PM
SALARY NEGOTIABLE
FORWARD RESUME TO SAVY73079@GMAIL.COM
CONTACT – 7307973990
SALESMAN REQUIRED
FOR MARKETING OF FMCG PRODUCT (JAMMU REGION)
MINIMUM EXPERIENCE
2-3 YEARS
SALARY: 17-20K + INCENTIVE
PH: +91-9871719319
JAMMU YATRI BHAWAN TRUST
REQUIRED
FOLLOWING STAFF AT B.C. ROAD, HEAD OFFICE COMPLEX, JAMMU
COOK HELPER
DISHWASHER SUPERVISOR
QUALIFICATION 10+2 STANDARD, MINIMUM FIVE YEAR JOB EXPERIENCE. INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR COMPLETE RESUME SO AS TO REACH BY 20TH DECEMBER, 2023 POSITIVELY ON OUR EMAIL ADDRESS AT JAMMU_YATRI_BHAWAN@REDIFFMAIL.COM.
FOR ENQUIRY MAY CONTACT 94191-93645,
95969-55663, 99063-97638
GENERAL SECRETARY
URGENTLY REQUIRED:
*(FEMALE ACCOUNTANT)* HAVING RELEVANT EXPERIENCE.
*SOUND KNOWLEDGE OF BUSY/(FEEDING OF SALE/ PURCHASE BILLS)
MS EXCEL/ GST DATA FEEDING (*FRESHERS CAN ALSO APPLY*) .
*CONTACT AND SEND YOUR RESUME ALONG WITH YOUR LATEST PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH AT
*9419196399* AND EMAIL AT *ADVOCATE.BHANDARI@GMAIL.COM* OR *(WALK-IN-INTERVIEW)*
*NETAR BHANDARI & ASSOCIATES*
DHAKKI SARAJAN
PEERMITHA JAMMU – 180001
REQUIRED
SALES BOYS -4
SALES GIRLS -2
PART TIME -4
(BOYS/GIRLS)
FOR GARMENT SHOWROOM
SHALAMAR ROAD, JAMMU.
CONT: 9419383838
REQUIRED
ACCOMMODATION 1/2/3/BHK INDEPENDENT HOUSE HALL SHOPS FLATS GODOWN AT GANDHI NGR NANAK NGR CHANNI HIMMAT SHASTRI NGR SAINIK COLONY ETC
6005862134 / 9419234946
STAFF REQUIRED
SALES EXECUTIVE – FEMALE
QUALIFICATION : 10+2 / GRADUATE WITH COMPUTER KNOWLEDGE
DRIVING LICENCE MUST
COME WITH YOUR CV FOR WALK IN INTERVIEW FROM 12.00 NOON TO 3.00 PM, ON 18TH, 19TH & 20TH DECEMBER, 2023.
VENUE :
NSF BAJAJ, SATWARI, JAMMU
(AUTHORIZED DEALERS : BAJAJ AUTO LTD.)
NEAR AMUL MILK SUPPLY PLANT
URGENT REQUIRED
WE ARE LOOKING FOR EXPERIENCED STAFF.
1. MALE/FEMALE- ARCHITECT
HAVING KNOWLEDGE OF AUTO CAD 3D MAX
2. MALE – CIVIL ENGINEER
3. MALE – SITE SUPERVISOR
MUST HAVE BIKE/SCOOTY
4. MALE/FEMALE – ACCOUNTANT
SITE WILL BE NEAR RING ROAD, KOT-BHALWAL
INTERESTED CANDIDATES SEND THEIR CV AT
ARUSHCHIBBER@GMAIL.COM
9833922195/7051471435
VACANCY – VACANCY
OKAYA EV SCOOTERS
REQUIRES
SALES MEN – 4
OFFICE BOY – 2
CONTACT : 7006119152, 9419260647
K S ENTERPRISES
PILLAR NO. 17
JAMMU-AKHNOOR ROAD, JAMMU
JOB OPPORTUNITY
MALE STAFF REQUIRED FOR DISTRIBUTOR SALES EXECUTIVE FOR MARKET VISIT TO DEALERS, GOVERNMENT DEPARTMENTS, HOTELS AND PRIVATE ENTITIES.
SHOULD HAVE GOOD SKILLS OF PUBLIC RELATIONS, MICROSOFT EXCEL, GEM PORTAL AND SALES
TIMING : 10 AM TO 8 PM
SALARY NEGOTIABLE
CONVEYANCE EXTRA
FORWARD RESUME TO SAVY73079@GMAIL.COM
CONTACT – 7307973990
REQUIRED
DRIVER
PREFERABLY EX- SERVICEMAN,
FOR SCHOOL EECO VAN
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT NOS
9419188933, 9419183224
REQUIRED
REQUIRED FEMALE STAFF
URGENTLY FOR PET SHOP
SALARY NEGOTIABLE
LOCATION: NANAK NAGAR
CONTACT: 6006582588