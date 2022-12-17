EMPLOYMENT (17-12-2022)

FOR INDIAMART CHANNEL PARTNER IN JAMMU
REQUIRED SALES CANDIDATE
ELIGIBILITY
QUALIFICATION : MIN. GRADUATION
AGE- 21-32 YEARS
EXPERIENCE IN SALES /INSURANCE IS PREFERABLE
SALARY : 18K + INCENTIVES
OWN TWO WHEELER CONVEYANCE IS MUST
ONLY MALE CANDIDATES REQUIRED
CONTACT : 7387773664, 6005892945
ADDRESS- BARI BRAHMANA JAMMU
URGENTLY REQUIRED
1) FEMALE TELECALLERS (FIXED SALARY + INCENTIVES) (SITTING JOB + PERKS)
2) SALES EXECUTIVE
(MARKETING & SALES)
BIKE/TWO WHEELER MUST
SALARY BEST IN INDUSTRY
7 STAR AKSA HOSPITALITY
BAHU PLAZA
M) 7780839908, 9149932493
JOB VACANCY
STAFF REQUIRED IN THE MOST REPUTED GYM
IN TOWN
SALES EXECUTIVE – 4
TELECALLERS – 2
GENERAL TRAINERS – 4
HOUSEKEEPING – 2
(SALARY NO BAR FOR RIGHT CANDIDATE)
SHIFT TIMINGS – 6.00 AM TO 2.30 PM & 2.00 TO 10.30 PM
ANYTIME FITNESS
NARWAL, JAMMU
PH – 80822 41444
NARWAL.JAMMU@ANYTIMEFITNESS.IN
REQUIRED
1. ASSISTANT HR FOR A SECURITY AGENCY IN JAMMU. CANDIDATE SHOULD BE FULLY KNOWLEDGE OF COMPUTER, FLUENTLY SPEAKING ENGLISH AND KNOWLEDGE OF DEPOSITING ONLINE COMPLIANCE LIKE ESIC AND PF OF OUR WORKERS.
SALARY- NO BAR FOR THE RIGHT CANDIDATE
CONTACT : 8803511283, 8803511290
PLEASE SEND RESUME ON MAIL ID
CAPTAINUANDH@GMAIL.COM
(PREFERENCE TO FEMALE CANDIDATES)
CAPTAIN SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
ROOP NAGAR, JAMMU.
8803511283, 8803511290
URGENTLY REQUIRED
FEMALE RECEPTIONIST … 02
TECHNICIAN FOR HOME COLLECTION …3
BIKE/TWO WHEELER MUST
SALARY BEST IN INDUSTRY
SAINIK COLONY JAMMU
CONTACT: 7006467831
URGENTLY REQUIRED STAFF FOR EUROKIDS SCHOOL
CO-ORDINATOR/PRINCIPAL…01
TEACHERS…03
RECEPTIONIST… 01
DRIVERS… 02
PREM NAGAR MIRAN SAHIB JAMMU
CONTACT: 7006467831
URGENTLY REQUIRED
* COMPUTER OPERATOR GRADUATION WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS.
* BDA – BUSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE.
* MOBILIZER (MALE & FEMALE ALSO APPLY)
ELIGIBILITY: 12TH PASS+ COMPUTER KNOWING
FRESHER AND EXP CAN ALSO APPLY
CONTACT US: 9541899815
JOB VACANCY
NEEDS AN EXPERIENCED SALES REPRESENTATIVE FOR LUBRICANTS.
ADDRESS PLOT NO 93 YARD NO 6 TRANSPORT NAGAR NARWAL JAMMU 9149435710.
SALARY 15K-18K INCENTIVE EXTRA
M/S LUBE HOUSE
PLOT NO. 93, YARD NO.6, TRANSPORT NAGAR NARWAL, JAMMU.
AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF VALVOLINE CUMMINS PVT. LTD- CEAT PVT.LTD.
RAGHU VAID- 7006246299-9419128210
REQUIRED
SALES EXECUTIVE
JAMMU/AKHNOOR AREA
EXPERIENCE 3 YEARS
SALARY NEGOTIABLE
FOR UMA CEMENT INDUSTRIES
IID BATTAL BALLIAN UDHAMPUR (J&K)
M: 99060-78478
E-MAIL
RAVINDER.KOTWAL0057@GMAIL.COM