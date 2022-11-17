EMPLOYMENT (17-11-2022)

REQUIRED
SALES EXECUTIVE FOR MEDICINES
(CIPLA PRODUCTS) :- (3 NO.)
ONLY EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFFERED
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CONTACT : 6005417210, 7780881994
EMAIL:- SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
GOYAL AND COMPANY
PARTICULARS NOS
ACCOUNTANT 2
HAVING PROPER KNOWLEDGE OF GST, TALLY AND TDS RELATED WORK WITH MINIMUM 5 YEAR EXPERIENCE
SALARY IS GIVEN AS PER MARKET STANDARD
WALK IN INTERVIEW FROM THURSDAY TO SATURDAY
CALL TIMING :- 11 A.M TO 1 P.M
INTERVIEW TIMING :- 3 P.M TO 5 P.M
OPPOSITE DIGIANA ASHRAM NATIONAL HIGHWAY ROAD, JAMMU-180010
PH NO. 9055500600
REQUIRED
OFFICE COORDINATOR (3 NO) (F)
COMPUTER OPERATOR (3 NO.) (F)
QUALIFICATION : MASTERS IN SOCIAL WORK/SOCIOLOGY/MBA
MUST HAVE GOOD COMMAND OVER COMPUTER AND GOOD COMMUNICATION SKILLS
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EMAIL :- SWARANSHPHARMACEUTICALS @GMAIL.COM
CONTACT :- 6005417210, 9541652188, 0191-4070090
REQUIRED URGENTLY
REQUIRED AN EXPERIENCED ACCOUNTS/COMPUTER
KNOWING PERSONNEL. RETIRED HAND/ B.COM PREFERRED.
INTERESTED MAY APPLY WITHIN 3 DAYS FROM PUBLICATION WITH
CV/PHOTOGRAPH AND OTHER RELEVANT DETAILS.
SALARY : NEGOTIABLE BASED ON QUALIFICATION AND EXPERIENCE.
TO…. REGIONAL DIRECTOR, AIILSG, JAMBU LOCHAN HALL
JAMMU. MOB. 9419012567.
JOB VACANCY
GIVE WINGS TO YOUR CAREER
WORKING FOR A LEADING FURNITURE SUPPLIER AS
MARKETING EXECUTIVE
JOB LOCATION: KUNJWANI, JAMMU
INTERVIEW CALL TIMING: 10 AM – 5 PM
CONTACT: 9419200777
REQUIRED OFFICE BOY AT SAINIK COLONEY JAMMU.
OFFICE TIMING –
9.30 AM TO 6.30PM.
(SUNDAY WILL BE OFF)
SALARY RS 8000
CONTACT DETAIL 7298512182
REQUIRED
01) CCTV TECHNICIAN – 02
02) OFFICE ASSISTANT – 02
CTI
7889893254
YOGA
INSTRUCTOR
REQUIRED
AT
BARI BRAHMNA
CONTACT – 96221-00013
FEMALE WILL BE PREFERED
REQUIRED
REQUIRED A MILK PROCUREMENT MANAGER FOR JAMMU AND AKHNOOR AREA. CANDIDATE MUST HAVE BACKGROUND WITH DAIRY INDUSTRY AND KNOWLEDGE OF MILK PROCUREMENT.
SALARY NEGOTIABLE
INTERVIEW- 18/11/2022 FROM 2 PM TO 5 PM
FARMS FRESH MILK
SIDCO INDUSTRIAL COMPLEX LANE NO 6
PHASE 2 BARI BRAHMANA SAMBA
9796072413, 9796015532
REPORTER
REPORTER REQUIRED FOR A SOCIAL MEDIA CHANNEL. FRESHER MAY ALSO APPLY
CONTACT: 9018121168
TEACHERS REQUIRED
LORD SHIVA DB SCHOOL SHAMACHAK, NEAR HARI SINGH GHARAT JAMMU, REQUIRES TEACHERS FOR COMPUTERS, MATHS AND GENERAL LINE. GOOD SALARY.
WALK IN FOR INTERVIEW ALONG WITH CERTIFICATES BETWEEN 12 TO 2 PM ON 19TH OF NOVEMBER, 2022.
M.NO 7006920321,9796201111
WANTED FOR
GUEST HOUSE
1. RECEPTIONIST CUM CARETAKER AT JAMMU
CALL 8492911156
MALE ONLY
AGE 20 TO 30 YRS
JOB VACANCY IN SHANKER INDUSTRIES SAMBA
NAME OF POSTS
1. ACCOUNTANT :- 2 POST FEMALE.
INTERVIEW DATE AND TIME
DATE 17/11/2022, 18/11/2022, AND 21/11/2022
INTERVIEW TIME 3:00 PM TO 5:00 PM AT I.G.C PHASE-1 SAMBA
INTERESTED CANDIDATES MAY COME ALONG WITH RESUME/CV
FOR MORE DETAILS:-
SHANKER INDUSTRIES -1, SIDCO SAMBA
9906044364,
EMAIL: SAHIL17SHARMA@GMAIL.COM