EMPLOYMENT (17-09-2024)

REQUIRED
STAFF FOR PHARMACY SHOP
LOCATION: UDHAMPUR
CONTACT: 6005874984
MEDCAN HEALTHCARE SOLUTIONS
NEAR GOVERDHAN PALACE, WARD NO. 8, UDHAMPUR
MALE REQUIRED FOR OFFICE WORK
SALARY NEGOTIABLE
MINIMUM QUALIFICATION: 10TH
EVEN YOU CAN DO PART TIME
IF ANYONE IS INTERESTED
PLEASE CONTACT ME ON
9622808910
(URGENT REQUIRED)
VACANCY
SALESMAN : MALE CANDIDATE REQUIRED FOR FURNISHING SHOWROOM. PERSON SHOULD BE HARDWORKING.
SALARY – 9500+ INCENTIVE
CONTACT :BETWEEN 2 PM- 4 PM
THE FURNISHING MALL
GULAB SINGH MARG
REQUIRED
*EXP ACCT STAFF – 3 PERSONS*
*(QUALIFIED FULL TIME- SALARY- 15K TO 25K)*
*BILLING CUM MIS – 2 PERSON*
*(GRAD WITH EXCEL & FORMULAS KNOWLEDGE)*
(PREF TO PERSON FROM NEARBY AREA WITH CONVEYANCE)
CONTACT WITH RESUME
FAIRDEAL SALES CORP
NEAR SHRI RAM SCHOOL JAKH
JAKH ROAD 9419177785/ 9419153300
REQUIRED
A CARETAKER (MALE) REQUIRED FOR AN OLD AGE PERSON FOR 24 HOURS INTERESTED PERSON MAY CONTACT AT MOBILE NUMBER
9419145228
HIRING AT CITROEN JAMMU
GENERAL MANAGER-3. (M/F)
TEAM LEADER – 6 (M/F)
SALES CONSULTANT – 12 (M/F)
CRM – 2 (F)
FLOOR MANAGER – 2 (M/F)
RECEPTIONIST – 2 (F)
INSURANCE EXECUTIVE – 2 (M/F)
EDP EXECUTIVE – 2 (M/F)
ACCOUNTANT -2 (M/F)
9541901842/ 8491912030
HR@VW-WOCAUTOMOBILE.CO.IN
WANTED STAFF
B. PHARMA
AT
SHRI NANAK MEDICAL INSTITUTE
OF HEALTH SCIENCES JAMMU
CAMPUS : SHAHPUR BRAHMANA
TEHSIL BISHNAH DISTT JAMMU
PH. 9697010063, 7006117143
REQUIRED
REQUIRED FEMALE CHILD CARE
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT: 9910108617
TEACHERS REQUIRED
LSDB HIGH SCHOOL,
GHO MANHASAN, JAMMU
REQUIRES: ENG, SST, GEN LINE, P.E.T AND SPORTS TEACHERS.
WALK IN FOR INTERVIEW
ALONGWITH CERTIFICATES ON 19.09.2024 AT 10 AM.
REQUIREMENT
1. OFFICE EXECUTIVE (3)
ELIGIBILITY: GRADUATE OR POST GRADUATE
EXCELLENT KNOWLEDGE IN MS OFFICE.
SALARY: 10K – 15K
2. ACCOUNTANT (2) EXPERIENCE IN BUSY SOFTWARE
SALARY: 15K+
3. SALES EXECUTIVE (2)
ELIGIBILITY: MIN. B. SC. AGRICULTURE
SALARY: 10K – 15K
WALK-IN FOR INTERVIEW AT
THE JK FARMERS COOP. LTD.
HOUSE # 17, SECTOR 7, TRIKUTA NAGAR, JAMMU-180012
TIMINGS: 11:00AM TO 4:00PM CONTACT – 7006272853
JOB OPPORTUNITY
FEMALE TEACHERS – 2
NANNY’S / MAIDS- 2
FEMALE COMPUTER OPERATOR -1
FOR A REPUTED KINDERGARTEN SCHOOL AT GANDHI NAGAR JAMMU
FOR MORE INFORMATION
CONTACT. 9419194034
REQUIRED TEACHERS FOR INSTITUTES
1) HV INSTITUTE (RAYA MORH) TEACHERS REQUIRED (PRIMARY), MIDDLE, HIGHER CLASSES FOR ALL SUBJECTS.
2) SCIENCE TEACHER (9TH & 10TH CLASS) AT SATWARI TIME (4.30 TO 6.30 PM) SALARY RS. 7500/-
3) ENGLISH/SOCIAL STUDIES TEACHERS FOR (8TH, 9TH & 10TH) AT CHANNI INSTITUTE TIME (2.15 TO 5.00 PM) SALARY 8000 P/M
CONTACT : 7889715827
SEND YOUR RESUME ON WHATSAPP 6006734561
JOB OPPORTUNITY
REQUIRED
ARCHITECT ENGINEER FOR CONSTRUCTION OFFICE
CONTACT: 7006747401
KESAR MAID SERVICES
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1) PART TIME MAIDS
TIMING 9 AM TO 5 PM
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TIMING 24X7
3) FULL TIME BABY CARE TAKER
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TIMING 24X7
M: 6005514473
REQUIREMENT
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DEAL IN CORPORATE SALE OF STEEL SAIL
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