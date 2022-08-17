EMPLOYMENT (17-08-2022)

JOBS @ BANK
RM/DM: RELATIONSHIP MANAGER/ DEPUTY MANAGER.
SALARY : 20K-40K/M
QUALIFICATION: GRADUATION MIN.
AGE BAR: 20-28 YEARS
JOB LOCATIONS: JAMMU -8 NOS., SAMBA – 3NOS., AKHNOOR, REASI, RAMBAN, R S PURA, KATRA, NAGROTA, KATHUA, POONCH, RAJOURI, PATHWAL, BANIHAL, ANANTNAG, SRINAGAR ETC..
QUICKERJOBINDIA2020@GMAIL.COM
7889846668, 7006223526
REQUIRED
PETROL PUMP MANAGER
AT UDHAMPUR. MUST
HAVING KNOWLEDGE OF COMPUTER
MOB.: 7006441048
URGENTLY REQUIRED
TWO MALE STAFF, QUALIFICATION MUST BE 10TH OR 12TH
OWN CONVENIENCE IS MANDATORY. INTERESTED CANDIDATE MAY CONTACT ON : 9419145106
WE ARE HIRING
COMPUTER OPERATOR
FOR CSC CENTER – 2 MALE
OFFICE BOY – 1 MALE
LOCATION – SHASTRI NAGAR, JAMMU
SEND THE RESUME ON
SKITHUBTECHNOX@GMAIL.COM
OR 91-9906277799
MANAGER REQUIRED
1) COLLECTION MANAGER – SALARY 15000- 22000 (DEPENDING ON EXPERIENCE)
2) BACKEND MANAGER – SALARY 12000- 18000 (DEPENDING ON EXPERIENCE)
EXPERIENCE MUST FOR BOTH POSITIONS.
CONTACT :-
9797706625, 7780954908
URGENTLY REQUIRED
J.K. FIRE SAFETY SERVICES
POST – OFFICE BOY / FRESHER
LOCATION : JAMMU (GANGYAL)
SALARY : 8500 + BONUS + PETROL
AGE : 18 TO 36 YEARS
TIMING : 9.00 AM TO 6.30 PM
A PERSON SHOULD HAVE VALID LICENCE & VEHICLE
MOBILE : 7006906171
JOB JOB JOB
REQUIRED SALE’S TEAM
IN JAMMU MALE – 5, FEMALE – 5
DOOR TO DOOR & RETAIL MARKETING
EXPERIENCED : PERSONS REQUIRED
SALARY : 15000 + INCENTIVES
FRESHER ALSO APPLY
CALL NOW : 9906155071
ADDRESS : 400/A, GANDHI NAGAR, JAMMU
REQUIREMENT
OF DOMESTIC HELPER IMMEDIATELY
SALARY, FOOD, ACCOMODATION WILL BE PROVIDED
CONNECT: 7780872925
MOUNT LITERA ZEE SCHOOL VIJAYPUR & KIDZEE VIJAYPUR
ADDRESS : WARD NO. 13, CANAL ROAD, VIJAYPUR, OPP.PARK
REQUIRED FEMALE STAFF ONLY – POST 3
PRE-PRIMARY TEACHER – ANY
GRADUATE TRAINED IN EARLY CHILD EDUCATION/ MONTESSORI TEACHER
PHONE : 9796733777, 7889636533
INTEVIEW TIMING : 10 TO 1 PM
WANTED
WANTED A TRAINED AND SKILLED INSTRUCTOR / DRIVER FOR
TRAINING PURPOSE FOR REPUTED DRIVING INSTITUTE
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT IMMEDIATELY 9419227569, 7006579919
REQUIRED REQUIRED
FEMALE RECEPTIONIST/
TELECALLER 50 NOS
COMPUTER OPERATOR M/F 20 NOS
HOME TUTOR M/F 100 NOS
S.V HOME TUTORIAL
MOB. 7889747922
CRESCENT PUBLIC SCHOOL
DISCO ROAD JANIPUR, JAMMU
EMAIL :- INFOCRESCENTPUBLICSCHOOL@GMAIL.COM
CONTACT NO. 0191-2535337/0191-4019424
WALK-IN-INTERVIEW
PRT/TGT (ENGLISH) B.A/B.SC/M.A WITH B.ED
PRT/TGT/(S.ST) B.A/M.A WITH B.ED
PTI TEACHER (MALE) RELEVANT DEGREE
VISIT THE SCHOOL OFFICE ON ALL WORKING DAYS FROM 9 AM-1 PM WITH YOUR RESUME AND TWO COLOURED PHOTOS
REQUIRED
NURSERY TRAINED/ KINDERGARTEN EXPERIENCED TEACHER REQUIRED AT RICH HERITAGE SCHOOL, BAKSHI NAGAR.
MINIMUM EXPERIENCE: 2 YEAR
MINIMUM QUALIFICATION: GRADUATION
SALARY NEGOTIABLE
WALK IN INTERVIEW ON 20TH AUGUST (SATURDAY)
TIME: 10:30AM
CONTACT: 9469308900
WANTED
INTERNATIONAL TRADING CO
SAINIK COLONY NEAR SAINIK FARMS JAMMU
WE WANT SALESMAN EXPERIENCE OR FRESHER BOTH CAN APPLY
ACCOUNTANT -1 NO.
LABOUR -1 NO.
SALARY WILL BE NEGOTIABLE
FOR CONTACT EMAIL YOUR DOCUMENTS ON
UAITC09@GMAIL.COM
OR CALL US ON :
9086362660, 7006246835
VACANCY
1. GEM SOFTWARE OPERATOR – 1
2. MARKETING EXECUTIVES – 2
(MUST HAVE SALES EXPERIENCE)
JOB LOCATION: GANGYAL
INTERVIEW CALL
TIMING: 10 AM – 5PM
CONTACT: 8899700777
SUN SHINE SERVICES
DEALS IN. PART-TIME MAIDS.
TIMING: 9 AM-5 PM.
FULL TIME SERVANTS
TIMING.24*7.
FULL TIME. MAIDS.
TIMING 24*7
CONTACT.7889741258