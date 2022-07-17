EMPLOYMENT (17-07-2022)

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL
SEC. D, SAINIK COLONY, JAMMU
CONTACT NO. 8716014024
WANTED STAFF
1. PRT-ENGLISH, HINDI, MATH, EVS
2. TGT-ENGLISH, MATHS, SCIENCE
3. RECEPTIONIST
4. COUNSELLOR, PEON DRIVERS WITH (HMVL)
5. COMPUTER OPERATOR, BCA, MBA
6. SPORTS TEACHER
7. MUSIC TEACHER
8. DANCE TEACHER
WALK IN INTERVIEW
TIMING : 9 AM TO 1 PM
SALARY : NEGOTIABLE
REQUIRED FACULTY
1. M.PHARM 02 NOS
2. B.PHARM 03 NOS
EXPERIENCED CANDIDATES SHALL BE PREFERRED. VISIT ALONG WITH CV & DOCUMENTS.
S.SIDHARATHA INSTITUTE,
JAMMU.
PH.9086979890
REQUIRES
CONSTRUCTION COMPANY REQUIRES FOR LEH LADAKH- ACCOUNTANT, STORE KEEPER, MECHANIC, ELEC ENGINEER.
JOBS@NKGUPTABUILDERS.COM
WANTED
1. HELPER/ATTENDANT
2. ACCOUNTANT
FOR PETROL PUMP AT GANDHI NAGAR JAMMU
HANDSOME SALARY
CONTACT:- 9419758318,7006681901
WATSAPP:- 9419758318
STAFF REQUIRED
1. HELPERS FOR PET GROOMING-4 NO. M/F
2. PET GROOMERS- 2 NO. M/F
3. HOUSE KEEPING- 2 NO. M/F
4. RECEPTIONIST -1 NO. M/F
INTERVIEW HOURS 12 AM TO 7 PM
(7 DAYS WEAK)
CALL FOR APPOINTMENT
7780858625, 9086511007
FRESHER ALSO CONTACTS
URGENT STAFF REQUIRED
REQUIRED TEACHERS WITH EXCELLENT COMMUNICATION SKILL AND COMMAND ON THE SUBJECT
* PGT : CHEMISTRY
* PRT
* SPORTS TEACHER ( FEMALE PREFERABLE)
* ACTIVITY TEACHER
* MAID
APPLY AT JKMONTESSORIE50@GMAIL.COM
JK MONTESSORIE BRITISH SCHOOL
50-TIRTH-NAGAR TALAB TILLO JAMMU
0191-2554433 & 8082029433
STAFF REQUIRED
REQUIRED COUNTER BOYS AND MANAGER FOR A RENOWNED BRAND OUTLET AT BELGIAN WAFFLES CHANNI HIMMAT, JAMMU
CONTACT –
NABHYA SARAF 9419199249
SEND CV AT
THEBELGIANWAFFLEJAMMU@GMAIL.COM
REQUIRED
DENTIST (FEMALE ONLY)
EXPERIENCED/FRESHER
FOR CLINIC AT
REHARI COLONY.
CONTACT: 9910617009
REQUIREMENT:
REQUIREMENT OF 10 EXPERIENCED SURVEYORS & AUTO CADD/GIS EXPERTS IN JAMMU @ OFFICE ADDRESS: K.S.CONSTRUCTION 245B, PURAN NAGAR, NEW PLOT, JAMMU-
PLEASE CONTACT 9419182533
GSJ SOFT TECH IT INSTITUTE
CHANNI HIMMAT, JAMMU
OFFERS JOB ORIENTED GOVT. CERTIFIED BASIC COMPUTER COURSES VALID FOR ALL SORTS OF GOVT JOBS WITH GOVT CERTIFICATE DIPLOMA. INCLUDING BCC AND CCC COURSE. SPECIAL SPOKEN ENGLISH COURSE. ADMISSION STARTS NOW. INTERESTED STUDENTS CAN CONTACT US AT 9419265746
ADDRESS: CHANNI HIMMAT, JAMMU FOR EXACT ADDRESS DETAILS CONTACT
(M): 9419265746
WEBSITE: WWW.GSJSOFTTECHITINSTITUTE.SOMEE.COM
WANTED
MARKETING EXECUTIVES : 3 NO, STORE ASSTT.: 2 NO, FIELD WORKERS : 3 NOS AND OFFICE BOYS : 2 NOS.
QUALIFICATION; UNDER GRADUATES, MATRIC & UNDER-MATRIC, SHOULD OWN CONVEYANCE.
EXPERIENCE & FRESHER CAN ALSO APPLY.
SALARY AS PER NORMS.
SEND RESUME : ADMIN@ADITYABUILDMART.COM
KESHAV@ADITYABUILDMART.COM
WHATSAPP : 9419185691, 9858666992
REQUIRED
REQUIRED TEACHER
TEACH BIO, CHEM., TO 10TH, 9TH, 8TH.
PAY 7000/- MONTH
NADAN TUITION
SUBASH NAGAR
9419114903
DURATION 2½ HOURS DAILY
4.30 TO 7.00 PM OR 4 TO 6.30 PM
REQUIRED
CANDIDATE FOR ESIC/
AYUSHMAN BHARAT/
ALLIED INSURANCE
&
OPTOMETRIST
FOR REPUTED HOSPITAL
PLEASE SEND RESUME TO
EMAIL ID:- HRRECRUIT418@GMAIL.COM
CONTACT:-7006442697
REQUIREMENT
OF DRIVER
WANTED A DRIVER FOR A CAR (ZEN ESTILO). HE SHOULD BE EXPERIENCED ONE AND HAVING LICENCE. INTERESTED MAY CONTACT AT PHONE NO. IN JAMMU CITY (KACHI CHAWNI).
M: 9419101628, 7889450290
VACANCY
COMPUTER KNOWING (10+2) QUALIFIED MALE/FEMALE CLERK. EXPERIENCE IN
OFFICE WORK.
PATEL HOUSE
AKHNOOR ROAD.
9622091258
PRE SCHOOL TEACHERS
REQUIRED AT ROOP NAGAR
(FEMALE ONLY)
QUALIFICATION : BA/BSC/BED
CONTACT NO.: 9419414811
WANTED
WANTED A COURIER BOY HAVING OWN TWO WHEELER, FUEL WILL BE PAID AS PER RUNNING OF THE VEHICLE.
FOR DETAILS CONTACT: 9419188398
JOB VACANCY
1. GRADUATE (BOYS & GIRLS)
SALARY UPTO 10,000/-
2. SALE’S BOY WITH DRIVING LICENSE
3. TAILORS
4.DRIVERS/HELPERS
PREF NEAR BY AREA.
UNIFORM STORE
TRIKUTA NAGAR EXT
BAGRI MANDI CHOWK
CALL: 9419181051
A.S.N HR. SEC. SCHOOL,
RESHAM GHAR COLONY
URGENTLY REQUIRED STAFF
1) PGT- S. ST- 2
2) PGT- ENGLISH-2
3) TRAINED COMPUTER TEACHER- 2
4) PGT- COMMERCE- 2
5) TRAINED KG TEACHER-2
CONTACT :
OFFICE : 01913596161
MOB. 7838050040
REQUIRED
REQUIRED SALESMAN/HELPERS FOR FOOTWEAR SHOWROOM AT APSRA ROAD GANDHI NAGAR SALARY 8000-12000 PER MONTH+ INCENTIVES. INTERESTED CAN CONTACT – STEPS FOOTWEAR
OPPOSITE APSRA-THEATRE GANDHI NAGAR JAMMU BETWEEN 1 PM-7PM
MOB NO. 9419183679
WANTED DENTAL ASSISTANT
WANTED DENTAL ASSISTANT FOR A DENTAL CLINIC IN NEW PLOT, JAMMU
TIMING : 10.00 AM-04:30 PM
SALARY NEGOTIABLE AS PER EXPERIENCE
CONTACT :
7006642296
TINY TOTS PUBLIC HIGH SCHOOL
KUNJWANI TALAB JAMMU
(RECOGNISED BY J&K GOVT/AFFILIATED TO J&K STATE BOARD OF SCHOOL EDUCATION)
STAFF REQUIRED
S. ST- BA. B.ED/M.A B. ED
MATHS- B.SC B.ED (NON MED)
SCI. – B.SC B.ED
HINDI- B.A B. ED/M.A HINDI
PRIMARY- NTT/D. ED
FOR ENQUIRY PLEASE CONTACT AT SCHOOL OFFICE BETWEEN 9 AM TO 1 PM DURING ALL WORKING DAYS.
PRINCIPAL
REQUIRED
MALE /FEMALE TEACHERS FOR INSTITUTE(SATWARI)
SCIENCE AND MATHS (6,7,8TH CLASS) – 5 NOS.
SALARY START FROM 7000/-
SOCIAL STUDY AND ENGLISH (6,7,8)-5 NOS.
SALARY START FROM 7000/-
PRIMARY TEACHERS (UPTO 5TH) – 5 NOS.
SALARY START FROM 6000/-
SV EDUCATIONAL GROUP
INSTITUTE TIME IS 3:30 TO 7:00 PM
CONTACT:-8899838981
SEND UR RESUME ON WHATSAPP NO:
8899838981,6005627575
JOB VACANCY
FULL TIME COMPUTER OPERATOR WITH BASIC KNOWLEDGE OF TALLY REQUIRED FOR ACCOUNT BOOKS MAINTENANCE IN A RENOWNED JEWELLERY SHOWROOM. EXPERIENCE 1 YEAR +. INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT AT 7006136536
REQUIRED
J&K WOMEN SOCIETY, A WOMEN SOCIAL ORGANISATION REQUIRES :
COUNSELLOR : QUALIFICATION : MA PSYCHOLOGY/SOCIAL WORK,
SALARY – RS 10,000/- PM
SUBMIT RESUME TO PRESIDENT, J&K WOMEN SOCIETY, 70-A/P 2ND EXTENSION, GANDHI NAGAR, JAMMU WITHIN A WEEK.
CONTACT NO. 9796000400
9419184287
WANTED SALES MANAGER
AND DISTRIBUTOR
WANTED DISTRIBUTORS AND SALES OFFICERS FOR THE SALE OF HDPE PIPE(BLACK PIPE) USED IN AGRICULTURE,IRRIGATION PURPOSES AND PHE DEPARTMENT IN J & K REGION.
CONTACT:-
+91-9034290341
+91-9034290354
SPSONS1@GMAIL.COM
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1) INDUSTRIAL ACCOUNTANT -01
2) LABOUR/HELPER -05
ADDRESS
M/S KASHMIR HANDLOOM INDUSTRIES
INDUSTRIAL AREA, LANE NO. 12, PHASE II, NEAR POLICE STATION, GANGYAL, JAMMU
MOB : 9419186549, 7889610837
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REQUIRED MALE / FEMALE CANDIDATE FOR OFFICE PURPOSE / TELECALLING ( HAVING BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER) / CAMERAMAN
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231/ A GOLE MARKET GANDHI NAGAR JAMMU
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RESTAURANT USED FURNITURE AND KITCHEN ACCESSORIES
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TOP NOTCH CO. REQUIRES
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