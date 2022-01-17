EMPLOYMENT (17-01-2022)

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STAFF REQUIRED FOR
DDU-GKY JAMMU
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1) TRAINER (HOSPITALITY) – DEGREE IN TOURISM & HOSPITALITY
2) TRAINER (ELECTRONICS)- DIPLOMA/DEGREE IN ELECTRONICS
3) TRAINER (ENGLISH/PD)- GRADUATE
4) PLACEMENT OFFICER- GRADUATE (2 YEAR EXPERIENCED)
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RESUME SHARE ON M NO. 7042540458
CONTACT NO. 7006878847
JSM IT SOLUTION
URGENT REQUIREMENTS SUPERVISOR, ACCOUNTANT, COMPUTER OPERATORS, JUNIOR EXECUTIVE, TELLE CALLER, OFFICE ADMIN, SECURTY GUARD , B PHARMA, STORE MANAGER, PHARMACIST , MARKETING EXECUTIVE, JUNIOR EXECUTIVE, BCA, RECEPTIONIST
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