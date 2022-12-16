EMPLOYMENT (16-12-2022)

JOB VACANCY
STAFF REQUIRED IN THE MOST REPUTED GYM
IN TOWN
SALES EXECUTIVE – 4
TELECALLERS – 2
GENERAL TRAINERS – 4
HOUSEKEEPING – 2
(SALARY NO BAR FOR RIGHT CANDIDATE)
SHIFT TIMINGS – 6.00 AM TO 2.30 PM & 2.00 TO 10.30 PM
ANYTIME FITNESS
NARWAL, JAMMU
PH – 80822 41444
NARWAL.JAMMU@ANYTIMEFITNESS.IN
VACANCY
REQUIRED FULL TIME
1. ACCOUNTANT TALLY PRIME
2. SALES PERSON
TRIKUTA AGENCIES
OPP DOUBLE IRON BRIDGE
BSF AKHNOOR ROAD PALOURA
9419109960
REQUIRED
REQUIRED PERSONAL SPECIAL EDUCATOR (SPEECH THERAPIST) SALARY BASED ON
EXPERIENCE AND QUALIFICATION CONTACT 6006702584 FOR INTERVIEW DISCUSSION
URGENTLY REQUIRED
FEMALE TELE CALLERS-
(FIXED SALARY + INCENTIVES)
(SITTING JOB + PERKS)
SALES EXECUTIVE-
(MARKETING & SALES)
BIKE/TWO WHEELER MUST
SALARY BEST IN INDUSTRY
7 STAR AKSA HOSPITALITY
BAHU PLAZA
7780839908, 9149932493
REQUIRED
1. ASSISTANT HR FOR A SECURITY AGENCY IN JAMMU. CANDIDATE SHOULD BE FULLY KNOWLEDGE OF COMPUTER, FLUENTLY SPEAKING ENGLISH AND KNOWLEDGE OF DEPOSITING ONLINE COMPLIANCE LIKE ESIC AND PF OF OUR WORKERS.
SALARY- NO BAR FOR THE RIGHT CANDIDATE
CONTACT : 8803511283, 8803511290
PLEASE SEND RESUME ON MAIL ID
CAPTAINUANDH@GMAIL.COM
(PREFERENCE TO FEMALE CANDIDATES)
CAPTAIN SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
ROOP NAGAR, JAMMU.
8803511283, 8803511290
URGENT REQUIRED
1). VISA FILING OFFICER – (M/F)
2). TELE CALLER – (F)
3). RECEPTIONST – (F)
4). COUNSELOR – (F)
5). COMPUTER EXPERT (M/F)
JKCC IMMIGRATION SERVICES
LAST MORH GANDHI NAGAR
9086282435, 9541411480
URGENTLY REQUIRED
1.TELLY CALLER, RECEPTIONIST, COUNSELLOR
2.STORE INCHARGE, OFFICE STAFF, HR.MANAGEMENT.
3.BILLING OPERATOR, CASHIER, SALESMAN
4.TEACHER, SCHOOL & TUTORIAL, OFFICE ASSISTANT.
5.FRONT DESK EXECUTIVE
6.DRIVER, SECURTY GUARD, HELPER PEON
INTERVIEW CALL 6006796637
FRIDAY TO SATURDAY
JOB VACANCY
REQUIRED COMPUTER OPERATOR (MALE)
FOR BILLING SOFTWARE
(BAZAR BY KAPSONS)
FOR REPUTED RETAIL
SHOWROOM IN JAMMU CITY.
CONTACT: 9419182096