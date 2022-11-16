EMPLOYMENT (16-11-2022)

REQUIRED
FOR FOOTWEAR SHOWROOM IN GANDHI NAGAR-APSRA ROAD JAMMU- SALEMAN EXPERIENCED SALARY BETWEEN 10000-15000+INCENTIVES AND HELPER
SALARY 8000-11000 FRESHER CAN APPLY FOR HELPER
CONTACT TIMING 11 AM TO 4 PM
9419183679- 7006625613
REQUIRED
@MADR-E-MEHARBAN CAMPUS OF HEALTH SCIENCES
OFFICE ASSISTANT
10+2 WITH DIPLOMA IN COMPUTER & EXP.
MAIL YOUR CV AT MEM.IN.HEALTH@GMAIL.COM
CONTACT
7006783546/9419225567
URGENT REQUIRED STAFF
1) WEB DESIGNER/PHOTOSHOP EXPERT (M)
2) TELE CALLER (F)
3) COUNSELLOR (F)
4) PEON (M/F)
JKCC IMMIGRATION SERVICES
LAST MORH GANDHI NAGAR
9086282435, 9541411480
JOB ALERT
OPENING FOR CANDIDATES HAVING NECESSARY KNOWLEDGE IN E-PROCUREMENT, HANDLING GEM, PROFICIENT MS OFFICE, VERBAL & WRITTEN COMMUNICATION, ACCOUNTING (BUSY, TALLY)
CALL : 7006014495, 9419140496
TIMINGS : 9.30 AM TO 6.00 PM
SALARY AS PER SKILL & EXPERIENCE
TEACHERS REQUIRED
FEMALE/MALE TEACHERS
REQUIRED FOR HOME TUITIONS
FOR ALL CLASSES…
INTERESTED TEACHERS CAN
CONTACT AT :-
7006735125
REQUIRED
TELECALLER
(FEMALE)
INTERESTED CANDIDATES MAY
WHATSAPP THEIR CV @ 9055580001
REQUIRED
(TELECOMMUNICATION)
(ONLY FOR JAMMU)
1. TELLECALLERS (GIRLS) 6
2. BACKEND EXECUTIVE 3
3. FIELD EXECUTIVE 4
(FIX SALARY + INCENTIVE)
CONTACT NO. 7006659008, 7006283684
ADDRESS : MINI MARKET TRIKUTA NAGAR JAMMU
NR ANIMAL CARE CENTER
REQUIRED
1. ACCOUNTANT (MINIMUM EXPERIENCE 5 YEARS WITH COMPUTER KNOWLEDGE)
2. KITCHEN SUPERVISOR
CONTACT : 9797394446
REQUIREMENT
FIELD OFFICER: HAVING EXPERIENCE IN SECURITY/ HOUSEKEEPING AGENCY. (SALARY: 15K+)
DRIVER: HAVING DRIVING EXPERIENCE OF AUTOMATIC CAR. (SALARY: 12K+)
COMPUTER OPERATOR: HAVING COMPUTER DIPLOMA WITH 1YEAR EXPERIENCE. (SALARY: 16K+)
(CANDIDATE MUST BE LOCAL/ NEARBY AREA OF JAMMU/ BARI BRAHMANA AREA.)
CONTACT: 06005154671, 9622478114
EMAIL: NIMBUSJAMMUANDKASH@GMAIL.COM
NIMBUS, FIRST FLOOR, 93-A, SECTOR B, SAINIK COLONY, OPP. XTREAM MOTORS (ROYAL ENFIELD SHOWROOM), NEAR CAR BAZAR, NATIONAL HIGHWAY, JAMMU, J&K-180011
URGENTLY REQUIRED
1) BOILER ASSISTANT, STORE KEEPER, COMPUTER OPERATOR.
2) SALESMAN, OFFICE ASSISTANT, ACCOUNTANT.
3) RESTAURANTS & HOTELS STAFF, HELPER, ROOMBOYS, CAR WASHING.
4) TELECALLER, RECEPTIONIST, COUNSELLOR.
5) SECURITY GUARD, PACKING BOYS, INDUSTRY BOYS.
8TH, 10TH, 12TH PASS & GRADUATE CAN ALSO APPLY
INTERVIEW 16/11/2022 TO 17/11/2022
PH.: 9086172757
REQUIRED STAFF FOR TAWI GAS
REQUIRED MALE & FEMALE SHOW ROOM STAFF GRADUATE & COMPUTER KNOWING.
SALARY NEGOTIABLE
WALK IN FOR INTERVIEW WITH BIO-DATA ON THURSDAY 17-11-2022 BETWEEN 12:00 NOON TO 3:00 PM.
CONTACT: TAWI GAS PACCA TALAB
NEW PLOT NR REHARI CHUNGI.
PHONE NO: 7889879382,
0191-2571313
REQUIRED
1. DENTAL SURGEON (FULL TIME 11-7:30 PM)
MAHA GOURI DENTAL CLINIC
OPP. PEER BABA LANE H.NO. 371, GANDHI NAGAR.
PREFERENCE TO FEMALE CANDIDATE
CONT. NO.: 8899942162, 9682548354
2. COMPUTER KNOWING FEMALE CANDIDATE FOR OFFICE AT MEDICARE ENTERPRISES, GOWERDHAN BUILDING, FIRST FLOOR, CITY CHOWK, JAMMU.
9419168135
REQUIRED
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)
– REAL ESTATE DEVELOPMENT
EXP .: 08 YRS & ABOVE
RETAIL BUSINESS HEAD / ZONAL HEAD / STATE HEAD / COUNTRY HEAD
CANDIDATE FROM FMCG BACKGROUND. EXP.: 7 YRS & ABOVE
HR HEAD – MBA (HR)
EXP. 5 YRS & ABOVE
EMAIL PEDUCATIONALTRUST@GMAIL.COM