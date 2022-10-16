EMPLOYMENT (16-10-2022)

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1.. SALES / MARKETING ASSOCIATE’S (M) FOR:-
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– BANKING (JMU,SAMBA)
SALARY(ONROLLS) 18K TO 30K +PERKS
2. BACKEND OPERATIONS/ADMIN(F)
SALARY 20K TO 30K + CAB
GRAD/PG HAVING EXP. MUST APPLY!
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DREAM MAKERZ #8713000033
NAND PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
DOGRA NAGAR, LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
PH. 7889812215, 7006027838
TEACHER REQUIRED
S. NO. POST QUALIFICATION
1. S.ST TEACHER B.A/M.A
(FOR TEACHING UPTO
10TH CLASS)
INTERESTED CANDIDATES MAY APPLY WITH THEIR FULL BIO DATA W.E.F 17TH OF OCT TO 20TH OF OCT.22 B/W 9:00 AM TO 1 PM IN SCHOOL OFFICE.
PRINCIPAL
REQUIRED
WE REQUIRE A FULL TIME ACCOUNTANT CAPABLE OF HANDLING ACCOUNTS OF AN OIL CARRIAGE FIRM IN BUSY MODE INDEPENDENTLY; SHOULD HAVE GST KNOWLEDGE.
CONTACT : 9419206565
REQUIRED ACCOUNTANT
ARE YOU AN ACCOUNTANT WHO CAN HELP US IN FINANCIAL DECISIONS BY COLLECTING, TRACKING, AND CORRECTING THE COMPANY’S FINANCES. CAN YOU BE INVOLVED IN FINANCIAL AUDITS, RECONCILING BANK STATEMENTS, AND ENSURING FINANCIAL RECORDS.
YOU SHOULD BE GRADUATE WITH INDEPTH KNOWLEDGE OF TALLY AND WORK EXPERIENCE FOR ATLEAST TWO YEARS. WORK PLACE AT MARBLE MARKET JAMMU
MAIL YOUR RESUME AT:
SHARMAASHWANI9858120810@GMAIL.COM
MOBILE: 7006647810
REQUIRED
APPLICATIONS ARE URGENTLY INVITED FOR THE FOLLOWING CATEGORY OF POSTS IN LBM SCHOOL FOR SIGHTLESS GIRLS AT ROOP NAGAR, JAMMU. ONLY FEMALES REQUIRED
1. WARDEN MINIMUM GRADUATION
2. HELPER MINIMUM 10TH PASSED
3. COOK MINIMUM 10TH PASSED
NOTE : 1. CANDIDATES HAVE TO SUBMIT THEIR APPLICATION WITH SCANNED DOCUMENTS THROUGH OFFLINE MODE OR ONLINE BY THE MAIL (NFBJAMMU@GMAIL.COM)
(9419134284)
TINY TOTS HSS
RESIDENCY RD & SAINIK COLONY
JMU TELE : 9419211958
WANTED TEACHERS FOR :
PHYSICS, PHYSICAL EDUCATION
MATHEMATICS, SCIENCE & KINDERGARTEN
THE CANDIDATE SHOULD BE A TRAINED GRADUATE (B.ED) AND FLUENT IN ENGLISH AND HINDI.
INTERESTED CANDIDATES SHOULD MAIL THEIR RESUME TO
DRVIKRAMHANDA@GMAIL.COM
OR
VISIT THE OFFICE WITH PRIOR APPOINTMENT
VACANCY
REQUIRED
1. SALES EXECUTIVES (MALE)
(MIN GRADUATE/EXPERIENCE IN MARKETING)
2. WORKSHOP SERVICE EXECUTIVES (MALE)
(HAVING EXPERIENCE IN SERVICE)
3. TELLY CALLER (FEMALE)
CONTACT: ROYAL ENFIELD,
NEW PLOT, JAMMU
# 9419352123, 7006532662
SALES@RELIANCEMOTORSJAMMU.COM
WE ARE HIRING!!
SALES EXECUTIVE REQUIRED FOR
M/S KAATSYS TECH. AT JAMMU CITY, 0-2 YEARS EXP., GRADUATED WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS.
SEND RESUME ON
SALES@KAATSYSTECH.CO.IN
CONTACT: 9686764587, 9536625796
MARKETING / ACCOUNTS
REQUIRED AN EXPERIENCED MARKETING EXECUTIVE FOR DISPOSABLE PRODUCTS LIKE PAPER CUPS, PLATES, SPOONS, NAPKINS AND MANY MORE ALLIED ITEMS. ALSO, AN EXPERIENCED FULL TIME ACCOUNTANT IS REQUIRED WHO CAN WORK ON TALLY.
CONTACT : MOB. 7006501922
REQUIRED
1. COUNSELLOR 15000/-
(POST GRADUATE IN PSYCHOLOGY/ SOCIAL WORK)
APPLY WITH COMPLETE BIO DATA WALK IN INTERVIEW ON 19TH OCT 2022
JKSPYM CENTER
VILL: PURKHOO, POST DUMANA
AKHNOOR ROAD, JAMMU. PH:9596750390, 9906388111
REQUIRED CIVIL ENGINEER FOR
1. SET OUT, LEVEL AND SURVEY THE SITE
2. CHECK PLANS, DRAWINGS AND QUANTITIES FOR ACCURACY OF CALCULATIONS
3. CARRY OUT DAY TO DAY MANAGEMENT OF THE SITE, INCLUDING SUPERVISING AND MONITORING THE SITE AND WORK.
QUALIFICATION CIVIL DIPLOMA/DEGREE HOLDER.
CONTACT 9622992355
STAFF REQUIRED
*TRAINED POST-GRADUATES & TRAINED GRADUATE CAN APPLY ON CONTRACTUAL BASIS FOR THE FOLLOWING POSTS
1. ENGLISH TEACHERS FOR MIDDLE AND HIGH CLASSES.
2. GENERAL LINE TEACHERS FOR PRIMARY AND MIDDLE CLASSES.
3. PRT/PRE-PRIMARY TEACHERS FOR ALL SUBJECTS.
PROFICIENY IN ENGLISH LANGUAGE SHALL BE CONSIDERED AS AN ADDITIONAL QUALIFICATION.
CANDIDATES CAN APPLY PERSONALLY ALONG WITH THEIR TESTIMONIALS WITHIN A WEEK’S TIME FORM 8:00 AM TO 12:30 PM.
PRINCIPAL
ORIENTAL ACADEMY SR. SEC. SCHOOL
AFGHAN STREET KACHI CHAWNI, JAMMU
MOBILE NO: 9419192270, 01912542646
EMAIL: ORIENTALACADEMY1960@GMAIL.COM
MOUNT LITERA ZEE SCHOOL VIJAYPUR
FEMALE EXPERIENCED TEACHERS FOR
COORDINATOR-1 POST WITH THREE YEAR EXPERIENCE IN REPUTED SCHOOL. APPLY WITH YOUR CV AND ACADEMIC DOCUMENTS ALONG WITH EXPERIENCE CERTIFICATE. CHOREOGRAPHER FOR ANNUAL FUNCTION
SEND RESUME /CALL AT THIS NUMBER 9796733777,7889636533
E-MAIL -KIDZEE.RANJEET04@GMAIL.COM
TRANSPORT AVAILABLE FROM KUNJWANI JAMMU
REQUIRED
WE DEAL ONLY IN BEVERAGES, WATER BOTTLE (MINERAL WATER), OTHER DRINKS AND PRODUCTS. WE NEED 25 SALESMAN FOR AREAS:- BAKSHI NAGAR, RESHAM GHAR, TALAB TILLO, JEWEL, CITY AREA, ANAND VIHAR, UDHEYWALA, REHARI & NEARING AREA.
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DISTRIBUTOR & FRANCHISEE STORE FOR A REPUTED DAIRY BRAND IN JAMMU.
INTERESTED MAY
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REQUIRED A GIRL
AS A RECEPTIONIST
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ONE GIRL AS A MAID
DR. BANGALI CLINIC
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SALES EXECUTIVE
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ONE MALE FULL TIME FOR OFFICE WORK
QUALIFICATION:-12TH
BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER APPLICATIONS AND INTERNET
EXPERIENCE:-2+ YEARS IN RELEVANT WORK.
ONE FEMALE HOME TUTOR FOR CLASS 3RD IN SECTOR-1 DURGA NAGAR NEAR ROOP NAGAR JAMMU
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT:-9796237866, 6005627575
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STAFF REQUIRED FOR MOBILE SERVICE CENTRE
AT PREM NAGAR AREA NEAR CHAND NAGAR GURDWARA.
SERVICE EXECUTIVE – 4 NOS
(WITH EXPERIENCE) COMPUTER KNOWING
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EMAIL- JAMMUHHPARELECTRONICS@GMAIL.COM
CONTACT- 9419185469
REQUIRED TEACHERS
FOR SATWARI INSTITUTE
PRIMARY TEACHERS (3RD, 4TH)
TIMING: 3.30 TO 6.30 PM.
ENGLISH/ S.ST TEACHER – 6TH, 7TH, 8TH
CLASS TIME: 3.30 PM – 6.30 PM.
CHEMISTRY – 11TH & 12TH
CLASS TIME – 4.00 TO 6.00 PM
HOME TUTORS CAN ALSO APPLY
FOR ALL AREAS.
CONTACT NO: 7889715827
TEACHER REQUIRED
FOR PHYSICS
(11TH AND 12TH ) FOR INSTITUTE AT
ROOP NAGAR
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5 NO. SALESMAN IN JAMMU, SAMBA, KATHUA, R.S. PURA, DRIVER – 1 NO. (FAMILY DRIVER) LOCATION REHARI
ACCOUNT – 1 NO.
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CONTACT NO.:
09833922195, 0990622195
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SAMBA – TUESDAY, JAMMU – MONDAY)