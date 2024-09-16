EMPLOYMENT (16-09-2024)

SATSHIV SECURITY &
G.D. SERVICES
REQUIREMENT
1. SECURITY GUARD & SO
(AREA – BARI BRAHMANA & GANGYAL AREA)
2. SECURITY GUARD & SO (SURAT GUJARAT) FOR RELIANCE COMPANY ONLY FOR EX-MAN
3. HR (GANGYAL AREA) 4. ELECTRICIAN (3 PHASE)
5. MAID (MALE/ FEMALE) 6. HOTEL WAITER
7. SALESMEN 8. DRIVER
9. GST ACCOUNT PERSON VACANCY
MOB: 9419090782, 9622340783
CONTACT PERSON: CAPT SUBASH CHANDER
REQUIRED
REQUIRED ONE STORE KEEPER PREFERABLY AN EX-SERVICEMAN WITH SIMILAR EXPERIENCE BY A C&FA DEALING IN FOOD PRODUCTS AT ITS OFFICE AT BIRPUR, JAMMU.
WALK IN INTERVIEW BETWEEN 11.30 TO 3.00 PM.
GLOBAL TRADING ASSOCIATES
PARMANDAL ROAD (BUCHRI)
BIRPUR JAMMU – 181133
MOB. NO. 9796209699
URGENTLY REQUIRED
FEMALE TELECALLERS
FIXED SALARY PLUS INCENTIVES (EXP PREFERRED)
ADD..
LAST MORH GANDHI NAGAR
JAMMU
9906941292, 8082654583
REQUIRED
REGUIRED EXPERIENCED PROFESSIONAL TALLY/BUSY OPERATOR HAVING COMPLETE KNOWLEDGE OF ACCOUNTS, BANK STATEMENTS RECONCILIATION NEAR HOTEL RITZ MANOR, CHANNI HIMMAT JAMMU.
TIMINGS – 10:00 AM – 7:00 PM
NOTE :- NOT FOR FRESHERS .
CONTACT:- 6006118511
JOB OPPORTUNITY
REQUIRED
ARCHITECT ENGINEER FOR CONSTRUCTION OFFICE
CONTACT: 7006747401
JOB VACANCY
MARKETING EXECUTIVES
VACANCY 10 POSITIONS (MALE/FEMALE)
SALARY -10K TO 20K PLUS INCENTIVES
MINIMUM QUALIFICATION 10TH STANDARD
FRESHERS AND EXPERIENCED
SHRIRAM FORTUNE SOL. LTD.
127 TRIKUTA NAGAR
ABOVE LAKME SALOON JAMMU
DATE OF INTERVIEW 16-09-2024
TIMING 12 PM ONWARDS
CONTACT: 9797299038, 9622101990
URGENTLY REQUIRED
1) BANKING SECTOR (AVAILABLE FRESHER ALSO APPLY)
2) SERVICES ENGINEER (IT FIELD)
3) ANAESTHESIA DOCTOR (MBBS)
4) DIETICIAN DOCTOR (FRESHER/EXPERIENCE)
5) ACCOUNT MANAGER (EXPERIENCE)
6) ASSISTANT MANAGER/GSR( EXPERIENCE)
7) SALES MANAGER/SALES EXECUTIVE (EXPERIENCE/ FRESHER)
CONTACT
BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
ADDRESS:- 669 SECTOR C SAINIK COLONY NEAR
SIGNATURE TOWERS CHOWADHI ROAD JAMMU
MOBILE:-9796733175, 9797721646
EMAIL ID -BSBRAVESEC@GMAIL.COM
STAFF REQUIRED
RECEPTIONIST (FEMALE) MARRIED ONLY (NURSING COURSE/10+2 OR GRADUATE)
INTERVIEW TIMING: 11 AM TO 5 PM
INTERVIEW DATE: TODAY/TOMORROW
“SALARY NO BAR FOR NEEDY CANDIDATE
CONTACT AT: 307-A, OPP. DOGRA HIGHER SECONDARY SCHOOL, SHASTRI NAGAR, JAMMU
9419198611 (HARSH MAHAJAN)
STAFF REQUIRED
PHYSICS LECT – M.SC PHYSICS
CHEMISTRY LECT – M.SC CHEMISTRY
BIO LECTURER – M.SC BIOLOGY
HINDI TR. – MA HINDI
OFFICE CLERK – GRADUATE
DR. AMBEDKAR CONVENT SCHOOL BANTALAB JAMMU
PH.NO: 7298107471, 8492012304
INTERVIEW: 18, 19, 20, 21ST SEPT 2024
JOB VACANCY
REQUIRED FEMALE CANDIDATE FOR COMPUTER SOFTWARE BILLING FOR LEADING PHARMACY / MEDICINE RETAIL STORE AT REHARI COLONY JAMMU.
#PREFER NEAR BY LOCATION ONLY
#SALARY NEGOTIABLE
#CONTACT/WHATSAPP
@ 8803500143
CITROEN JAMMY IS HIRING NOW.
GENERAL MANAGER-3.
TEAM LEADER – 6
SALES CONSULTANT – 12
CRM – 2.
FLOOR MANAGER – 2.
RECEPTIONIST – 2.
INSURANCE EXECUTIVE – 2
EDP EXECUTIVE – 2.
ACCOUNTANT -2.
9541901842/8491912030
HR@VW-WOCAUTOMOBILE.CO.IN