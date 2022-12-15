EMPLOYMENT (15-12-2022)

URGENTLY REQUIRED
1. NURSERY TEACHER
2.PEON/HELPER (FEMALE)
NOTE:- (LOCAL PREFERRED)
CONTACT IMMEDIATELY
ONLY DURING WORKING HOUR
9AM TO 1PM
PH.NO.9419124580, 01912531770.
PRINCIPAL
CAMBRIDGE PUBLIC HIGH SCHOOL PALOURA JAMMU.
AVAILABLE
FOR HOME PATIENT/ELDERLY
CARE
SKILLED NURSES
&
ATTENDANTS
DAY/NIGHT/24X7 SHIFTS
PACKAGE STARTS FROM
400/DAY-SHIFT ONWARDS
CONTACT : 8715866444
MEDIVISTA HEALTH CARE
5, RED CROSS BHAWAN KACHI CHHAWNI JAMMU
PIONEERS SINCE 2016
BUSINESS OPPORTUNITY
EARN EXTRA PART TIME OR BUILD A CAREER FULL TIME, IN THE WELLNESS INDUSTRY. FOR FREE PRESENTATION AND JOINING CALL TO FIX APPOINTMENT:
YUSUF AHMED
9871955884
PUJA JOSHI
9315359549
JOB VACANCY
STAFF REQUIRED IN THE MOST REPUTED GYM
IN TOWN
SALES EXECUTIVE – 4
TELECALLERS – 2
GENERAL TRAINERS – 4
HOUSEKEEPING – 2
(SALARY NO BAR FOR RIGHT CANDIDATE)
SHIFT TIMINGS – 6.00 AM TO 2.30 PM & 2.00 TO 10.30 PM
ANYTIME FITNESS
NARWAL, JAMMU
PH – 80822 41444
NARWAL.JAMMU@ANYTIMEFITNESS.IN
JOB OPPORTUNITY WITH KC OVERSEAS EDUCATION (MNC)
1 RECEPTIONIST (FEMALE) HAVING GOOD COMMAND ON ENGLISH AND PUBLIC DEALING AND VERY GOOD HAND ON COMPUTERS.
2 COUNSELLOR (FEMALE) REQUIRED
EXPERIENCED, SKILLED AND QUALIFIED IN STUDENTS VISA COUNSELLING
GRADUATE IN ANY STREAM WITH PLEASING PERSONALITY.
CONTACT : +916005450300
WALK IN INTERVIEW TIMING
11.00 AM TO 5.00 PM
FROM MONDAY TO SATURDAY
REQUIRED
COMPUTER OPERATOR & (BDA)
ELIGIBILITY: GRADUATION
COMPUTER KNOWING WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS
UNEMPLOYED YOUTH AND RETIRED PERSONS CAN ALSO APPLY
INTERESTED CLIENT CONTACT US
9541899815
JOBS@NO REGISTRATION
1. TELE CALLERS FOR INT BPO
FOR MORNING & NIGHT SHIFTS
WORK FROM HOME ALSO AVAILABLE
SALARY :15,000 TO 22,000 + INC
2. BACKEND OPERATIONS/ ADMIN (F)
HAVING EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS + RELATED EXP.
SALARY 18K TO 30K
FOR OTHER JOBS FOLLOW US ON FB ALSO
DREAM MAKERZ #8713000033
URGENTLY REQUIRED
1. OFFICE INCHARGE. TELLY CALLER. RECEPTIONIST.
2. COMPUTER OPERATOR M/F, SUPERVISOR. ACCOUNT ANT
3.MALLS.BOYS / GIRLS. SALESMAN.FLOOR EXECUTIVE.
4. OFFICE ASSISTANT. FRONT DESK EXECUTIVE.
5. DRIVER SECURITY GUARD. HOTELS & RESTURANT STAFF..
CALL 9086172757
INTERVIEW DATE THURSDAY TO SATURDAY
100, % JOB
URGENTLY REQUIRED
STAFF FOR RESTAURANT IN PATNITOP
1) 02 STEWARDS
2) 01 CHINESE + CONTI CHEF
3) 01 INDIAN CHEF
4) 01 BARISTA
CONTACT NO. 9990109714
EMAIL :- BCHPATNITOP@GMAIL.COM
JOB VACANCY
REQUIRED AN EXPERIENCED PERSON FOR E-TENDERING & SITE SUPERVISION IN JAMMU CITY FOR CIVIL CONSTRUCTION WORKS.
CONTACT :
212-B2 SOUTH BLOCK
BAHU PLAZA
7006870538
JOB JOB JOB
I AM FROM EASTMAN CAST & FORGE LTD. WE HAVE THE VACANCY FOR SERVICE ENGINEER CUM DRIVER (DEMO VAN) TO OPERATE IN JAMMU.
SALARY WE CAN OFFER IS BETWEEN 15K TO 20K.
PLEASE ADD BELOW NUMBERS IN THE JOB POST.
1. +91 99147 00535 (NITIN SHARMA)
2. +91 87250 88336 (SURINDER KUMAR)
VACANCY
REQUIRED FULL TIME
1. ACCOUNTANT TALLY PRIME
2. SALES PERSON
TRIKUTA AGENCIES
OPP DOUBLE IRON BRIDGE
BSF AKHNOOR ROAD PALOURA
9419109960
REQUIRED
AUDIT ASSISTANT – 3 NOS.
ACCOUNTANT FOR OUR CLIENTS – 4 NOS.
(2 MALES & 2 FEMALES)
WHO CAN HANDLE ACCOUNTS INDEPENDENTLY HAVING KNOWLEDGE OF BUSY & TALLY. EXPERIENCE OF MINIMUM 3 YEARS. SALARY NO BAR FOR RIGHT CANDIDATE.
CONTACT: M/S V.K. SURI & CO CHARTERED ACCOUNTANTS
6-7 DRY FRUITS MARKET JEWEL JAMMU.