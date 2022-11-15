EMPLOYMENT (15-11-2022)

JOB VACANCY
REQUIRED PROMOTERS FOR A REPUTED COMPANY
15 PROMOTERS FOR EACH DISTRICT
JAMMU, KATHUA, SAMBA, RAJOURI, POONCH, UDHAMPUR, DODA, KISHTWAR.
MINIMUM QUALIFICATION : 12TH
CONTACT : 9070946946
REQUIRED
SALES EXECUTIVE 1
DRIVER 1
MECHANIC 1
FOR E SCOOTY, E RIKSHAW. ONLY EXPERIENCED PERSON MAY CONTACT. SALARY NO BAR FOR DESERVING CANDIDATE.
TRIVENI E.V. MOTORS, KUNJWANI, JAMMU. (M) 9419110440,
EMAIL: TRIVENIELECTRONICS72@GMAIL.COM
REQUIRED
EXPERIENCED TALLY OPERATOR HAVING COMPLETE KNOWLEDGE OF ACCOUNTS AND BANK RECONCILIATION.
REQUIRED DRIVER EXPERTISE IN DRIVING WITH VALID DRIVING LICENSE
IN CHANNI HIMMAT NEAR HOTEL RITZ MANOR ,KINDLY CALL :-
60061-18511
JMC TOWER
URGENT REQUIRED STAFF:
1. OFFICE ASSISTANT FEMALE= (F) NO. 25, MINIMUM QUALIFICATION – GRADUATE AND EXPERIENCE OF MINIMUM 1 YR. OF OFFICE WORK + COMPUTER KNOWLEDGE MUST
2. MARKETING EXECUTIVE NO. 55 (M/F), MINIMUM QUALIFICATION = 12TH AND ABOVE
3. COLLECTION BOY NO. 19 (M) MIN. 3 YEARS EXPERIENCE OF COLLECTION IN MARKET.
4. OFFICE BOY(PEON) NO. 3 (MALE ONLY)
CALL/WHATSAPP US: 84930-94333/97973-23565/ +91 191 355 9967
EMAIL: TOWERSJMC@GMAIL.COM
INTERVIEWS WILL BE CONDUCTED IN RADISSON BLU HOTEL NARWAL.
REQUIRED
REQUIRED HOUSEKEEPING STAFF IN
BLUE DART EXPRESS LTD.
LOCATION – NARWAL
SALARY – 10000
FOR MORE DETAILS
7051837275
SALES EXECUTIVE
REQUIRED 2 PEOPLE FOR THE JOB OF A SALES EXECUTIVE FOR A UPVC WINDOWS COMPONY BASED IN SIDHRA OPPOSITE TAWI VIHAR COLONY,
RESPONSIBILITIES:- GOING TO THE FIELD AND GETTING SALES ORDERS .(INSENTIVE BASED)
CONTACT NO:- 7006060213 EMAIL :-
KAFEEMASOUDI@GMAIL.COM, CALL US NOW!!
WANTED
1. SALESMAN -2
MINIMUM EDUCATION:10+2
MINIMUM WORK EXPERIENCE: 2 YRS
2. MARKETING EXECUTIVE FOR DEALER NETWORK- 2
3. HELPERS- 2
EXPERIENCED CANDIDATES SHALL BE PREFERRED.
SEND RESUME TO: DELHIBUILDERS@DBMC.IN
CONTACT: 9149982621
PART TIME/ FULL TIME
BECOME A FINANCIAL CONSULTANT OF THE MULTINATIONAL COMPANY AND EARN HANDSOME INCOME WITH REWARDS AND RECOGNITION. CAREER PATH IS ALSO AVAILABLE TO BECOME THE BRANCH HEAD. NO JOINING FEE.
QUALIFICATION – 12 TH PASSED ( MINIMUM)
RETD PERSON, BANKERS, HOUSEWIVES, CAS , TAX CONSULTANT, EX-SERVICEMEN ETC CAN APPLY.
CALL OR WHATSAPP – 9419222643
STAFF REQUIREMENT
GODOWN HELPER
SALARY – RS. 8,000
PHARMA DEPOT
TIMING – 10 AM TO 6 PM
AREA – CHANNI RAMA
CALL – 7889772774
ABIBPL REQUIRED
1) OPERATION FRONT EXT 7 – MALE/FEMALE 50 10 TO 12K (QUALIFICATION – GRADUATE + COMPUTER KNOWLEDGE MUST)
2) RM SALES – FAMALE ONLY 10 TO 12K
(QUALIFICATION – 12TH/GRADUATE)
3) MARKETING EXT. – MALE/FEMALE 10 TO 12K
(QUALIFICATION – 12TH)
4) COLLECTION EXT – MALE BIKE MUST S.L. 10K
(QUALIFICATION 12TH)
INTERVIEW ON OCT. 16TH, 17TH NOV.
TIMING : 11 AM TO 4 PM
92 B/A GOLE MARKET, GANDHI NAGAR
CONTACT : 7605089497, 7889614596
MUNI KAMAL PUBLIC HIGH SCHOOL
(OPP. PNB BANK GANGYAL)
STAFF REQUIRED
1) ENGLISH /HINDI / S.ST TR (TO TEACH 6TH TO 10TH CLASSES) -03
2) ENGLISH / HINDI / MATHS TR (TO TEACH 2ND TO 5TH CLASSES) – 02
3) NURSERY TRAINED TR. – 01
4. GENERAL LINE TR. – 01
5) SPORTS TR – 01
EXPERIENCED TEACHER SHALL BE PREFERRED SUBMIT YOUR RESUME WITHIN WEEKS TIME IN THE SCHOOL OFFICE
M.NO: 9149657614, 7006557965
PRINCIPAL
REQUIRED
SALES EXECUTIVE – 02 NO
ELECTRICIAN – 02 NO
FOR E RICKSHAW COMPANY
SALARY NO BAR FOR EXPERIENCE CANDIDATE
CONTACT:
NARWAL BYE PASS, NEAR TOYOTA SHOWROOM
9419791893
JOB ALERT
OPENING FOR CANDIDATES HAVING NECESSARY KNOWLEDGE IN E-PROCUREMENT, HANDLING GEM, PROFICIENT MS OFFICE, VERBAL & WRITTEN COMMUNICATION, ACCOUNTING (BUSY, TALLY)
CALL : 7006014495, 9419140496
TIMINGS : 9.30 AM TO 6.00 PM
SALARY AS PER SKILL & EXPERIENCE
STAFF REQUIRED
1. ENGLISH TR. – MA ENG.
2. MATH TR – M.SC. MATHS
3. NURSERY TR. – TRAINED AND EXPERIENCED
WITH GRADUATION.
4. COMPUTER TR. – BCA
5. GATEMAN – 1
6. PEON – 2
DR. AMBEDKAR CONVENT SCHOOL
BANTALAB JAMMU
INTERVIEW DATE: 15,16,17TH NOV. 2022
PH. NO. 7298107471, 8492012304
REQUIRED
REQUIRED A FEMALE OFFICE ASSISTANT FOR COMPUTER DATA ENTRY, LOCATION: SHASTRI NAGAR, SALARY 8000, MINIMUM QUALIFICATION: GRADUATION.
CALL: 9086031255
REQUIRED
AN ACCOUNTANT/ COMPUTER OPERATOR FOR SHOP AT GANDHI NAGAR, JAMMU.
CONTACT : 9419121655, 7051389253