EMPLOYMENT (15-03-2024)

MAY FAIR INTERNATIONAL SCHOOL
LAXMIPURAM CHINORE, BANTALAB
STAFF REQUIRED
1. PGT’S WITH B.ED CLASS (11TH / 12TH)
SUB. ENG./EDU./P.SCI/SOC./PHE/BIO/PHY./MATHS
5 POSTS
2. PGT’S WITH B.ED CLASS (8TH – 10TH)
SUB.: ENG./SCIENCE/MATHS 3 POSTS
3. TGT’S WITH B.ED CLASS (1ST – 7TH)
SUB.: ALL2 POSTS
CANDIDATES WITH MIN 2 YEARS OF EXPERIENCE CAN WHATSAPP THEIR CV’S ON 9541243361
REQUIRED
NEET CHEMISTRY TEACHER REQUIRED FOR OFFLINE/ONLINE LESSONS IN VIJAYPUR.
MINIMUM EXPERIENCE 3 YRS (ONLY IN NEET).
CANDIDATES WHO HAVE QUALIFIED NEET WILL BE PREFERRED.
TO APPLY PLEASE SEND YOUR RESUME ALONG WITH A DETAILED COVER LETTER TO
SUSHILKUMAR638@GMAIL.COM
REQUIRED TEACHERS
1. HINDI (M/F) 02
2. MATHS (M/F) 03
3. SCIENCE (M/F) 02
4. SOCIAL SCI. (M/F) 02
5. OFFICE COORDINATOR (F) 02
BENCHMARK CLASSES
146/3 TRIKUTA NAGAR
7006465983, 9419211059
REQUIRED
STAFF
* FEMALE RECEPTIONIST CUM TYPIST
* HOME TUTOR ALSO REQUIRED (M/F)
2ND FLOOR, S. S. PLAZA,
OPP. IDBI BANK, JANIPUR
9858759377, 7889712507
REQUIRED
COOK 2
CHEF 1
FOR COMMERCIAL KITCHEN
WALK-IN FOR INTERVIEW
CONTACT 9596454444
JOB REQUIREMENT
ELECTRICIAN/NETWORK/
CCTV TECHNICIAN
IT PRODUCT SALES EXEC/MANAGER
(MUST HAVE EXP. DEALING
WITH GOVT. DEPTT)
7006432163
JKTECHNOCRATS@GMAIL.COM
REQUIRED ACCOUNTANT
EDUCATION QUAL: GRADUATE (MUST HAVE COMPUTER/ ACCOUNTING/ GEM PORTAL KNOWLEDGE)
FOR M/S STAPLES INDIA
CHANNI HIMMAT, JAMMU
SALARY: 11000/- (NEGOTIABLE)
CONTACT: 9906023111/9906389870
REQUIRED
FEMALE HOUSEMAID NEEDED FOR HOUSEKEEPING AND COOKING IN R S PURA (PREFERABLY LIVING IN R S PURA / MIRAN SAHIB AREA)
CALL: 8082163458
REQUIRED
CANDIDATES FOR GLOBAL CLIENTS
-EXCELLENT ENGLISH FLUENCY REQUIRED
-NIGHT SHIFT WORK
-SALARY: 20000 TO 30000 PER MONTH + INCENTIVES
-OFFICE LOCATION: JAMMU
SEND RESUME AT CAREERS@KLUVOR.CO
REQUIRED
REQUIRED MALE/HELPER/SERVANT WHO CAN COOK, WASH AND DO OTHER HOUSE HOLD ACTIVITIES AND ALSO REQUIRED NURSING MALE CARE TAKER FOR MIDDLE AGED MAN AT GANDHI NAGAR.
KNOWLEDGE OF TWO WHEELER IS MUST
M. NO 7006591450
REQUIRED
1) PROJECT MANAGER(CIVIL)MINIMUM 10 YRS EXPERIENCE IN PROJECTS FOR CENTRAL GOVT AT LADAKH.
2) SITE ENGINEER (CIVIL ) MINIMUM 5-7 YRS WORK EXPERIENCE IN PROJECTS FOR CENTRAL GOVT AT LADAKH
CONTACT: 8715933333
ADMIN@PARDEEPELECTRICALS.COM
REQUIRED URGENT
1, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK,
ON RENT BASIS IN AREA, TRIKUTA NAGAR, GANDHI NAGAR, CHANNI, SAINIK COLONY ETC, FOR NON LOCAL
CONT: 6006282651
TEACHERS/ STAFF REQUIRED
LORD SHIVA HIGH SCHOOL
GHO-MANHASAN, JAMMU
REQUIRES P.G / B.ED TEACHERS FOR ENG, SC., MATHS, S.ST, HINDI. NTT, COMPUTERS AND PET. COMPUTER KNOWING SCHOOL CLERK AND DRIVERS. SALARY NEGOTIABLE. APPLY ONLINE WITH FULL BIO DATA BY OR BEFORE 16.03.24.
E-MAIL: AADITYA.MAGOTRA@GMAIL.COM
WHATSAPP: 9796441111
JOB
FOR SALES PERSON
SALARY-RS 10,000 + COMMISSION + TRANSPORT
SHOULD HAVE TWO WHEELER
FIELD JOB
CONTACT – 9055451499