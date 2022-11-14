EMPLOYMENT (14-11-2022)

STAFF REQUIRED
GRAND KHANA KHAZANA
LOWER ROOP NAGAR MAIN ROAD MUTHI CAMP
RESTAURANT MANAGER
CASHIER, CAPTAIN, STEWARD
INDIAN COOK
CHINESE COOK
SOUTH INDIAN COOK
DISH WASHER, HOUSE MEN
CONTACT: 8899496083
URGENT STAFF REQUIRED
AT FMCG GODOWN NEW RING ROAD
SARORE
CHECKER – 6 NO.
(HAVING WORK EXPERIENCE IN HANDLING FMCG PRODUCT LOADING, UNLOADING & INVENTORY)
COMPUTER OPERATOR – 2
(HAVING EXPERIENCES FMCG LOGISTICS, REVERSE LOGISTICS AND SAP KNOWING GIVING PREFERENCE)
FRESHER CAN ALSO APPLY
SEND YOUR LATEST RESUME ON BELOW MENTION MAIL ID: SANCHETNA2008@YAHOO.CO.IN
MRAJAT94.RM@GMAIL.COM
VACCANCY
1. SHOWROOM SALES EXECUTIVE (M/F): CANDIDATES WITH GOOD COMMUNICATION SKILL & EXPERIENCE IN AUTOMOBILE/MACHINERIES/ ELECTRONICS SALES. QUALIFICATION: GRADUATION & BASIC COMPUTER.
2. ASST. SERVICE INCHARGE(M) : CANDIDATE FROM AUTOMOBILE/MACHINERY BACKGROUND WILL BE PREFERRED. QUALIFICATION: GRADUATION
ALL POSITIONS ARE REQUIRED AT JEWEL VICINITY, JAMMU.
SEND YOUR RESUME WITH RECENT PHOTOGRAPH AT: POWERTECHJMU1@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
1) COMPUTER OPERATOR – COMPUTER KNOWING, BILLING OPERATOR – M/F EXP.
2) DATA ENTRY OPERATOR – TELECALLER, RECEPTIONIST.
3) SALESMAN MEDICAL SHOP – 5 POSTS FLOOR EXEUTIVE.
4) TRAVEL AGENCY – EXP. M/F STAFF, OFFICE WORK, INCHARGE.
5) BUSY BILLING OPERATOR, DRIVER, SALES AND MARKTING EXECUTIVE
INTERVIEW CALL : 6006796637
MONDAY TO TUESDAY
IMMEDIATELY STAFF
JOB JOB JOB
A GOVT REGISTERED COMPANY IS LOOKING FOR YOUNG AND ENERGETIC STAFF. FRESHERS AND EXPERIENCED FOR DIFFERENT POSTS IN JAMMU AND KASHMIR.
QUALIFICATION : 10TH, 12TH AND ABOVE
POSTS : 32 BOYS AND GIRLS, ASST.MANAGER
FRONT OFFICE STAFF BDM AND ASM
MAX LIFE CARE CENTRE
824-A LAST MORH GANDHI NAGAR
JAMMU OPPOSITE VIP BAGS SHOWROOM
CONTACT NO.
9906029039, 9796256081
FREE ACCOMODATION
JSM IT AND ADVERT SOLUTIONS PVT LTD URGENT REQUIREMENT.
SUPERVISIOR, DIGITAL MARKETING, GEM PORTAL, HR EXECUTIVE, ACCOUNTANT, COMPUTER OPERATORS, MARAKATING EXECUTIVE, HOUSING KEEPING SUPERVISIOR, OFFICE ADMIN.
CALL 9055055628
ADDRESS GREATER KHALASH FAWARA CHOWK NEAR PETROL PUMP
REQUIRED
MARKETING EXECUTIVES
SALARY: RS 20,000
INCENTIVES & TA
MBA WITH GOOD
COMMUNICATION SKILLS AND EXPERIENCE
WHATSAPP CV: 9906006644
REQUIRED
PATIENT CARE/ELDERLY CARE
ATTENDANTS FOR HOME CARE
MALES/FEMALES
DAY/NIGHT/24X7 SHIFTS
BEST PACKAGE IN THE CITY
CONTACT OR VISIT FOR DETAILS
10 AM TO 1 PM
8715866444
MEDIVISTA HEALTH CARE
5, RED CROSS BHAWAN
KACHI CHHAWNI JAMMU
SHIV PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
SARI RAKWALAN GHOU MANHASAN ROAD JAMMU
MOBILE – 9419108539, 9797410087, 9682335217
STAFF REQUIRED
1. MSC CHEMISTRY – 2 POSTS
2. B.SC B. ED = 5 POSTS
3. NTT TEACHER= 2 POSTS
4. COMPUTER TEACHER = 2 POSTS
5. M. COM = 2 POSTS
PAY NEGOTIABLE
REQUIRED
PHARMACIST (3 NO. M/F)
COMPUTER OPERATOR (3 NO. FEMALE)
FOR MEDICAL SHOP
ONLY EXPERIENCED CANDIDATES
WILL BE PREFERRED
SEND YOUR RESUME ON FOLLOWING EMAIL
CONTACT: 6005417210, 9541652188,
0191-4070090
EMAIL:- SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
URGENT REQUIRED
FEMALE TELECALLER
FIXED SALARY PLUS INCENTIVE
(SITTING JOB)
MYRAA HOSPITALITY GROUP
BEHIND V. MART JANIPUR
9906041292
REQUIRED
MEDICAL REPRESENTATIVE (MR)
& RUNNER BOY
(FOR MEDICINES)
MUST HAVE MINIMUM ONE YEAR MARKETING EXPERIENCE
SEND YOUR RESUME ON FOLLOWING EMAIL
CONTACT: 6005417210, 9541652188, 0191-4070090
EMAIL: SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
1) STORE MANAGER – EXP.
2) SALES EXECUTIVE – FRESHER/EXP.
3) FLOOR MANAGER –EXP.
4) ACCOUNT MANAGER – EXP.
5) SALES MANAGER – EXP.
6) RECEPTIONIST/ TELECALLER – FRESHER/EXP
7) B. TECH/M. TECH (JOBS)
8) SOFTWARE DEVELOPER – EXP.
9) SUPPORT ENGINEER/BDM
10) BANKING JOBS – FRESHER/EXP.
CONTACT: 669 SECTOR -C, SAINIK COLONY,
NEAR SIGNATURE TOWERS CHOWDHI ROAD JAMMU
MOBILE NO:- 9796733175, 9682601135
EMAIL ID:-BSBRAVESEC@GMAIL.COM
WANTED FOR GUEST HOUSE
RECEPTIONIST CUM CARETAKER AT JAMMU
CALL – 8492911156
MALE ONLY
AGE 20 TO 30 YEARS