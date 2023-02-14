EMPLOYMENT (14-02-2023)

WANTED
WANTED SALES GIRL FOR A BOUTIQUE IN GANDHI NAGAR
EXPERIENCE WOULD BE
PREFERRED
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT (9796652566)
STAFF REQUIRED
ELITE PUBLIC HIGH SCHOOL OM NAGAR UDHYWALLA
1 SCIENCE TEACHER- B.SC, M.SC, B.ED
2 MATH TEACHER- B.SC, M.SC, B.ED
3 HINDI TEACHER- M.A, B.ED
4 ENGLISH TEACHER- M.A, B.ED
5 ACTIVITY TEACHER- ART & CRAFT, DRAWING TEACHER
6 COMPUTER TEACHER- MCA/BCA
7 PEON
8 DRIVER
9 PRT TEACHER
CONTACT DURING OFFICE HOURS:
8715990888
E-MAIL: EPHSJAMMU@GMAIL.COM
(SALARY NO BAR)
ABN PERSONNEL NETWORK
URGENTLY REQUIRED OUTSOURCE MANPOWER
CENTER GOVT/STATE GOVT./PVT SECTOR, ETC
300 POST AVAILABLE
JUNIOR ASSISTANT/DEO, PLUMBER, MTS, CHEF, COOK, SWEEPER, HELPER, MALI, CHOWKIDAR, PEON, MAID, NURSE, LIBRARIAN, LIBRARY ATTENDANT/ASSISTANT WEB DESIGNER IT ENG. WARD BOY/GIRL ELECTRICIAN/ITI DIPLOMA, ACCOUNTANT, SALES/MARKETING (M/F), TELECALLER (M/F),
1ST FLOOR NORTH BLOCK BAHU PLAZA, JAMMU
PHONE NO. 0191-2478081/7780949391
ABNPERSONNEL@GMAIL.COM
JOB VACANCY IN
CA OFFICE
REQUIRED INTERNS/TRAINED STAFF FOR CHARTERED ACCOUNTANT(CA) OFFICE AT NORTH BLOCK, BAHU PLAZA, JAMMU.
PREFERENCE WILL BE GIVEN TO CANDIDATES WHO ARE FROM COMMERCE BACKGROUND AND HAVE A GOOD PRACTICAL KNOWLEDGE OF BUSY/TALLY/MS EXCEL.
CONTACT :- 9797959355
MODEL RAJA PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
VIKAS NAGAR (SUBASH NAGAR)
NEAR GOVT QUARTER BLOCK ’D’, JAMMU
TEACHERS REQUIRED
1. NURSERY TRAINED….01 NO.
2. B.SC/B.ED NON-MEDICAL—-01
3. B.A/B.ED GENERAL LINE …01 NO.
4. COMPUTER TEACHER FOR 1ST TO 9TH CLASS–01
APPLY WITHIN 05 DAYS ALONGWITH YOUR RESUME AND TESTIMONALS WITH EXPERIENCE, IF ANY, RETIRED TEACHERS BELOW 70 YEARS OF AGE CAN ALSO APPLY.
(O S MANHAS), MD
94191-96150, 70064-85954
PART TIME WORK
AT HOME
AD.
JEWEL CHOWK
JAMMU
CONT : 9103280254
REQUIRED SALESPERSONS
SALES PERSON REQUIRED
BOTH SALESMEN AND SALESGIRL REQUIRED FOR RETAIL CLOTHING STORE IN JAMMU. INDIVIDUAL WITH GOOD SPEAKING SKILLS WILL BE PREFERRED. FRESHERS CAN ALSO APPLY. ALL THOSE WHO ARE INTERESTED AND WILLING TO WORK WITH US CAN CONTACT US.
CONTACT: 9797692700, 9086666647
SALARY-NEGOTIABLE
IMMEDIATELY REQUIRED
I NEED INVESTORS FOR EDUCATION PROJECT
IF ANY BODY IS INTERESTED THEN CONTACT ON THIS NO: 9541899817
TUTORS REQUIRED
B.SC & 5 YRS EXP. OR
MASTERS IN (MATH/SCIENCE)
CLASS (8TH – 10TH)
CBSE/JK BOSE / ICSE
CONTACT : 9419371433
TUTORIAL AT NEW PLOT,
JAMMU.
REQUIRED
STAFF FOR 5 STAR HOTEL
IN LEH
1. HR (SHOULD BE MBA)
2. WAITERS (WITH HOTEL MANAGEMENT DIPOMA)
3. HOUSEKEEPING (WITH HOTEL MANAGEMENT DIPLOMA)
ACCOMODATION AND MEAL FREE
SALARY NO ISSUE FOR RIGHT CANDIDATE.
PLEASE SEND YOUR RESUME ON EMAIL ID-
CAPTAINLEHINDIA@GMAIL.COM
CONTACT :- 8803511290
SARVODHYA PUBLIC SCHOOL
POUNI CHAK JAMMU
STAFF REQUIRED
ACADEMIC COORDINATOR
PGT
TGT
PRIMARY TEACHERS
COMPUTER TEACHER (MCA/MSC-IT)
PHYSICAL EDUCATION TEACHER
MUSIC TEACHER
ACCOUNTANT
EXPERIENCE AT LEAST 3 YEAR
INTERVIEWS ON 26-02-2023 (SUNDAY) FROM 10 A.M
CONTACT: 8491064222
REQUIRED STAFF
FOR RESTAURANT
1) COOKS
2) DISHWASHERS
3) STEWARDS
CONTACT:-
MOB-9622620907
OPPORTUNITY
OPPORTUNITY FOR TAKING OVER OR PARTNERSHIP IN RUNNING A FULL SETUP BAKERY BUSINESS WHICH HAS 2 OUTLETS IN PROMINENT LOCATIONS IN JAMMU. INTERESTED PARTIES CALL: 9103537582