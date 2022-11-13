EMPLOYMENT (13-11-2022)

WANTED
IT PROFESSIONAL FOR WEBSITE
CONTENT MANAGEMENT
KINDLY EMAIL YOUR RESUME TO
RAHULDOGRA@DAILYEXCELSIOR.COM
TEACHERS REQUIRED
FOR HOME TUITIONS
AREA: SAINIK COLONY, CHANNI, KUNJWANI, BATHINDI, SIDHRA, BARI BRAHMNA, CITY, BANTALAB ETC.
MOB: 9596963573
VACANCIES
JAI DURGA CHEMICAL PVT. LTD
(SAKARNI PLASTER INDIA PVT LTD)
JOB VACANCIES
AREA SALES MANAGER-1
AREA SALES OFFICER-1
EXPERIENCE MINIMUM 5 YEARS IN PAINTS IND.
WALK IN FOR INTERVIEW ON
12TH AND 13TH NOV. 2022 AT
CLARKS INN EXPRESS BARI BRAHMANA JAMMU
TIMING 10.30 AM TO 4.30 PM
CONTACT PERSON :
MR. S. K. SHARMA +91-7982062679
EVERGREEN HR. SEC. SCHOOL
(ENGLISH MEDIUM RECOGNISED BY J&K GOVT.)
LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
(M) 9596658993
TEACHERS REQUIRED
GEN. LINE TEACHERS – 2
FOR TEACHING PRE-PRIMARY CLASSES – 2
COME WITH PHOTO COPIES OF DOCUMENTS FOR INTERVIEW FROM 8.30 AM TO 2 PM.
HIRING NOW !!
WORK FROM HOME
A LEADING INTERNATIONAL BPO IS CONDUCTING INTERVIEWS FOR THE POSITION OF SALES EXECUTIVES FOR AN AUSTRALIAN INBOUND AND OUTBOUND PROCESS. EXCELLENT ENGLISH COMMUNICATION SKILLS REQUIRED. NON ENGLISH SPEAKING PLEASE DONT WASTE TIME.
SALARY 15,000 TO 20,000 PLUS INCENTIVES.
MINIMUM QUALIFICATION: HIGHER SECONDARY AND EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS ARE A MUST. CONTACT: 7006477739
REQUIRED
REQUIRED COOK MALE/ FEMALE SALARY RS 10,000 PER MONTH FULL DAY WITH ROOM.
MOBILE NO: 9419188463
ADDRESS PURANI MANDI FOR HOME
INDIRA SAGAR SEC. SCHOOL
RAJPURA MANGOTRIAN, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. MATH SC. TR – 2 NOS.
FOR MIDDLE & HIGH CLASSES
(B.SC. NON-MED.)
2. MAI/MATE – 2 NOS.
*CANDIDATES ARE REQUESTED TO CONTACT PRINCIPAL BETWEEN 8 AM TO 1 PM ON ANY WORKING DAY.
*RESUME TO BE SUBMITTED IN PERSON ON WHATSAPP/E-MAIL
9797342071, 7006535369
EMAIL: JAMMUCONVENT@GMAIL.COM
SALARY NEGOTIABLE
STUDIO 11 PRO ACADEMY
URGENT REQUIREMENT :
CENTRE MANAGER- 2 NO. (FEMALE)
STUDENT COUNSELLOR- 2 NO. (FEMALE)
MAKE UP ARTISTS – 2 NO.
BEAUTICIAN – 2 NO.
LOCATION : CHANNI HIMMAT, NATIONAL HIGHWAY (JAMMU)
SALARY : 15000 (ONWARDS)
PREFERRENCE EXPERIENCED CANDIDATES
PH NO. 9149981110
ACCOUNTANCY BATCHES
ACCOUNTANCY AS EASY AS NEVER.
AVAILABLE FOR CLASS 11TH/12TH (COMMERCE)
B.COM, BBA & MBA STUDENTS
BY JYOTSNA DHAR ZUTSHI
MBA (FINANCE & MARKETING)
BBA (FINANCE) ICC R&HRM
PGDIBD, CFA (LEVEL 1)
ACADEMIC EXP – 14 YEARS
CONTACT : 9419193389
(NOTES FOR ALL CONCEPTS, SPECIAL DOUBT CLASSES TILL EXAMS, BOTH ONLINE/OFFLINE MODE OF TEACHING)
VACANCY
REQUIRED A FIELD BOY FOR MARKET RELATED WORK.
NO SALES/TARGETS, 12TH & ABOVE (M)
SALARY NEGOTIABLE, 2 WHEELER MUST
ADD : NEAR SHAKTI NAGAR PULLI, JAMMU
9419174750, 8825082774
JOBS@NO REGISTRATION
1. TELE CALLERS FOR INT BPO
FOR MORNING & NIGHT SHIFTS
INBOUND & OUTBOUND PROCESS
WORK FROM HOME ALSO AVAILABLE
SALARY :15,000 TO 25,000 + INC
2.SALES / MARKETING ASSOCIATE’S (M) FOR:-
– INDIA LARGEST CEASE FIRE CO & INTERNET TECH CO
SALARY(ONROLLS) 18K TO 30K +PERKS
FOR OTHER JOBS FOLLOW US ON FB ALSO
DREAM MAKERZ #8713000033
URGENT REQUIRED
WE HAVE URGENT REQUIREMENT OF
ACCOUNT ASSISTANT (MALE/FEMALE)
EXPERIENCE (2-3 YEAR)
M/S DELHI BUILDING MATERIAL CORPORATION
PICK AND DROP FACILITY FROM GANDHI NAGAR TO SARORE
CONTACT NUMBER 7889537483
MAIL ID BHUMESHMISRA@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED FOR
SDDM HOSPITAL,
CHANNI HIMMAT JAMMU
1. RMO (MBBS/BAMS)
2. TRAINED PARAMEDICAL STAFF FOR ICU
3. NURSING STAFF GNM/FMPHW
SEND YOUR CV WITH TESTIMONIALS TO
HR.SDDMHOSPITAL@GMAIL.COM
CONTACT : + 9419856419, 9419103519 & 01912464637/38/39/40
ADDRESS :
NH, SECTOR-2, CHANNI HIMMAT,
JAMMU -180015
WANTED STAFF
1. SALES MAN; 2 NO
PREFERENCE WILL BE GIVEN TO CANDIDATE OF OLD CITY AREA
MEDICAL SHOP
PACCA DANGA
JAMMU
MOB : 8899731230, 9086603365
REQUIRED STAFF
WALK IN INTERVIEW
DATE :- 14TH-15TH NOVEMBER-2022
1. SCIENCE TEACHERS.
2. MATHEMATICS TEACHERS.
SCIENTIA INTERNATIONAL SCHOOL
OPP. RADIO RELAY STATION, BANTALAB,
JAMMU 9419304662, 9419140419.
E-MAIL:- SISJAMMU@GMAIL.COM
REQUIRED
PHARMACIST (3 NO. M/F)
COMPUTER OPERATOR (3 NO. FEMALE)
FOR MEDICAL SHOP
ONLY EXPERIENCED CANDIDATES
WILL BE PREFERRED
SEND YOUR RESUME ON FOLLOWING EMAIL
CONTACT: 6005417210, 9541652188,
0191-4070090
EMAIL:- SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
ACCOUNTANT REQUIRED
M/S NEW JAMMU KASHMIR ROLLING MILLS, GANGYAL
ACCOUNTANT REQUIRED HAVING KNOWLEDGE OF TALLY ERP 9
MUST HAVE EXPERIENCE 5 TO 7 YEARS
SALARY NEGOTIABLE
SUBMIT YOUR CV AT
NEWJKROLLING@GMAIL.COM
WANTED
1. SALESMAN -2
MINIMUM EDUCATION:10+2
MINIMUM WORK EXPERIENCE: 2 YRS
2. MARKETING EXECUTIVE FOR DEALER NETWORK- 2
3. HELPERS- 2
EXPERIENCED CANDIDATES SHALL BE PREFERRED.
SEND RESUME TO: DELHIBUILDERS@DBMC.IN
CONTACT: 9149982621
REQUIRED MAID
FOR CHILD AND MOTHER CARE (FOR FEW MONTHS)
TIMING 12 TO 7 PM
NEAR PANAMA CHOWK GANDHINAGAR
CONTACT US @
9906852084 & 7087929266
REQUIRED
REQUIRED AN EXPERIENCED CANDIDATE FOR A TRAVEL AGENCY IN GANDHI NAGAR. WORKING EXPERIENCE IN TRAVELING INDUSTRY IS MUST.
MALE OR FEMALE WITH MINIMUM OF TWO YEARS OF EXPERIENCE.
SALARY RANGE: 12,000 TO 15,000 PLUS INCENTIVES.
CALL OR WHATSAPP
TATKAL TRAVELS
9906262044, 9622608800
REQUIRED OPTOMETRIST
REQUIRED OPTOMETRIST HAVING MINIMUM EXPERIENCE OF 1-2 YEARS FOR OPTICAL STORE IN JAMMU.
RETIRED OPTOMETRIST CAN ALSO APPLY.
CONTACT
9419197305 (11AM-5PM)
REQUIRED
MEDICAL REPRESENTATIVE (MR)
& RUNNER BOY
(FOR MEDICINES)
MUST HAVE MINIMUM ONE YEAR MARKETING EXPERIENCE
SEND YOUR RESUME ON FOLLOWING EMAIL
CONTACT: 6005417210, 9541652188, 0191-4070090
EMAIL: SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
STAFF REQUIRED
4 BUSY BILLING OPERATORS
4 SALESMAN
4 HELPERS
FOR LOCATION
CHANNI HIMMAT
&
MARBLE MARKET
CONTACT 9018905212
WANTED
MARKETING SALES EXECUTIVE
( WITH OWN BIKE)
ACCOUNTS ASTT. WITH KNOWLEDGE OF TALLY
ACCOUNTANT WITH KNOWLEDGE OF TDS/GST RETURNS AND TALLY
INTERVIEW MONDAY ONWARDS 11 AM TO 5 PM
ELTRONICS 44-45A SOUTH BLOCK BAHU PLAZA JAMMU
6005187687-9419119944
URGENT STAFF REQUIRED
AT FMCG GODOWN NEW RING ROAD
SARORE
CHECKER – 6 NO.
(HAVING WORK EXPERIENCE IN HANDLING FMCG PRODUCT LOADING, UNLOADING & INVENTORY)
COMPUTER OPERATOR – 2
(HAVING EXPERIENCES FMCG LOGISTICS, REVERSE LOGISTICS AND SAP KNOWING GIVING PREFERENCE)
FRESHER CAN ALSO APPLY
SEND YOUR LATEST RESUME ON BELOW MENTION MAIL ID: SANCHETNA2008@YAHOO.CO.IN
MRAJAT94.RM@GMAIL.COM
STAFF REQUIRED
FOR PACKAGED DRINKING WATER PLANT AT BARI BRAHMANA INDUSTRIAL AREA.
QC CHEMIST – 1 NOS
SALARY NEGOTIABLE
DROP YOUR RESUME AT
EMAIL ID – DHUMRAVARNA.FAIPL@GMAIL.COM
CONTACT – 6005163312
REQUIRED
FEMALE
COMPUTER OPERATOR
FOR BILLING, ACCOUNTING
MUST BE FROM JAMMU LOCAL
KINDLY CONTACT
R.K. MEDICAL AGENCY
9419182628
TECHZAZ LLP
JOB OPPORTUNITY
1. DATA ENTRY OPERATOR TRAINER -3 NOS(DEGREE IN COMPUTER SC)
3.ELECTRICIAN TRAINER: 3 NOS. (BTECH/MTECH IN ELECTRICAL)
4. MOBILIZER: 2 NOS (GRADUATE)
SALARY: 12K TO 18K(TRAINER)
SALARY:10K TO 15K(MOBILIZER)
JOB LOCATION: UPPER GADIGARH SATWARI JAMMU
CONTACT: 7006867949
EMAIL CV ON:TECHZAZLLP@GMAIL.COM
SUN SHINE SERVICES
WE ARE PROVIDING…
1) PART TIME MAIDS
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CONTACT -7889741258
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SALESMAN FOR
FLOUR MILL (ATTA)
4 TO 5 YEAR EXPERIENCE
PH NO: 7889477820, 9419137109
REQUIRED
MECHANIC FOR ELECTRIC TWO WHEELERS AND THREE WHEELERS
DRIVER (FULL TIME)
COOK (FULL TIME)
EXPERIENCED WILL BE PREFERRED.
CONTACT AT TRIVENI ELECTRONICS, KUNJWANI, JAMMU.
M – 9419110440