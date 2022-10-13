EMPLOYMENT (13-10-2022)

REQUIRED
CIVIL ENGINEER B. TECH OR DIPLOMA HOLDER WITH BRIDGE EXPERIENCE OF MINIMUM 3 YEARS.
SALARY AS PER EXPERIENCE.
ONLY ELIGIBLE CANDIDATE WILL BE ENTERTAINED.
PLEASE SHARE YOUR CV WITH US.
TRBINFRATECH@GMAIL.COM
STAFF REQUIRED
1 PERSON REQUIRED FOR COMPUTER WORK AND OFFICE
MALE ONLY
MIN. QUALIFICATION 10TH AND MAX. 12TH
ADDRESS
ARORA LIFE SCIENCES
SUDERSHAN COMPLEX
PLOT NO -108, OPPOSITE YARD NO 6
NARWAL JAMMU
MOB -9086013196
REQUIRED ACCOUNTANT
ARE YOU AN ACCOUNTANT WHO CAN HELP US IN FINANCIAL DECISIONS BY COLLECTING, TRACKING, AND CORRECTING THE COMPANY’S FINANCES. CAN YOU BE INVOLVED IN FINANCIAL AUDITS, RECONCILING BANK STATEMENTS, AND ENSURING FINANCIAL RECORDS.YOU SHOULD BE GRADUATE WITH INDEPTH KNOWLEDGE OF TALLY AND WORK EXPERIENCE FOR ATLEAST TWO YEARS. WORK PLACE AT MARBLE MARKET JAMMU. MAIL YOUR RESUME AT:
SHARMAASHWANI9858120810
MOBILE: 7006647810
MARKETING/ACCOUNTS
REQUIRED AN EXPERIENCED MARKETING EXECUTIVE FOR DISPOSABLE PRODUCTS LIKE PAPER CUPS, PLATES, SPOONS, NAPKINS AND MANY MORE ALLIED ITEMS. ALSO, AN EXPERIENCED ACCOUNTANT IS REQUIRED WHO CAN WORK ON TALLY.
CONTACT : MOB. 7006501922
JOB REQUIRED FOR PIZZA DELIVERY
DRIVING LICENCE, PAN CARD, DOUBLE DOSE MUST
SALARY + PF + ESI + BONUS + INSURANCE
PART TIME CAN ALSO APPLY
CONTACT : 8968696492, 9780404092, 7006175019
REQUIRED
REQUIRED DELIVERY STAFF IN
BLUE DART EXPRESS LTD.
SALARY – 10000 P.M.+ PETROL
EXTRA + OTHER BENEFITS
LOCATIONS.
1.NARWAL. 2.RAJOURI
REQUIREMENT.
1.OWN BIKE 2.DRIVING LICENSE
ONLY INTERESTED CAN CONTACT.
FOR MORE DETAILS.
CONTACT NO. 7051837275
VACANCY
DRIVER
REQUIRED DRIVER TO RUN SMALL CAR IN JAMMU CITY. LICENSE HOLDER NEED APPLY.
SALARY 10,000/= P.M.
CONTACT :
70068-35100, 94191-22858
REQUIRED
AUDIT EXECUTIVES QUALIFICATIONS CA INTER /CS INTER OR GRADUATE HAVING EXPERIENCE IN AUDITS, INCOME TAX AND GST RETURN FILING FOR CA OFFICE AT TRIKUTA NAGAR. ALSO REQUIRED AN EXECUTIVE HAVING EXPERIENCE IN FILLING TDS RETURNS
CONTACT .
CA MANJEET SINGH 9419202611,
CA MOHIT KHANNA 9419180280.
REQUIRED
FOR SANITARY & TILE SHOP
1. SALES MAN 2 NO
2. ASSISTANT SALES MAN 4 NO
3. STORE KEEPERS 3 NO
4 SHOP ASSISTANTS 3 NO
SALARY AS PER PERFORMANCE & EXPERIENCE
CONTACT : SHIVAM BUILDERS,
MARBLE MARKET JAMMU
MOB. 7889765557, 9419191650
REQUIRED
APPLICATIONS ARE INVITED FOR APPOINTMENT AS HR BOTH MALE / FEMALE WITH MINIMUM 3YRS EXPERIENCE , ALONG WITH RESUME .
SALARY NEGOTIABLE
CONT : ANIL MAHAJAN
9622220596
DAYAL HOUSE MANUFACTURING DIVISION , BANTALAB ROAD , VILLAGE BARANAI , JAMMU.
REQUIRED
REQUIRED MALE BUSY SOFTWARE OPERATOR FOR KARIYANA RETAIL STORE BILLING.
SALARY: 10000.
LOCATION: REHARI.
CONTACT: 7889775756
VACANCIES
DESPATCH SUPERVISOR
12TH PASS WITH BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTERS.
DUTY HOURS (9:00 AM TO 9:00 PM)
ACCOUNTANT
COMMERCE GRADUATE WITH MINIMUM THREE YEARS EXPERIENCE IN TALLY/BUSY/SAP/NAVISON
FOR APPOINTMENT CALL: 0191-2481000, 9086000101
VISIT: NINDIYA FOAM AND MATTRESS
PLOT NO. 65, PHASE -III INDUSTRIAL AREA GANGYAL.