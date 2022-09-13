EMPLOYMENT (13-09-2022)

JMCT OPC PVT. LTD.
URGENT REQUIRED STAFF:
1. TOUR AND TRAVEL CONSULTANT= (F) NO.3 MINIMUM QUALIFICATION – GRADUATE AND EXPERIENCE OF MINIMUM 1 YR WORKING IN TOUR AND TRAVEL STREAM
2. TELECALLER = NO. 9 (F)
MINIMUM QUALIFICATION – GRADUATE WITH EXPERIENCE OF MIN 2 YRS
3. MARKETING EXECUTIVE NO. 50 (M/F)
MINIMUM QUALIFICATION = 10+2
4. OFFICE BOY(PEON) NO. 2 (MALE ONLY)
STARTING SALARY 7K TO 18 K
ADDRESS :- 1ST FLOOR, F8-C, TRIKUTA COMPLEX,
BC ROAD, JAMMU
CONTACT US AT: 8493094333,9797323565
REQUIRED FOR SHOP NEAR DELHI PUBLIC SCHOOL, SHAHEEDI CHOWK JAMMU
1) DRIVER FOR TATA MOBILE TIMING 9 AM TO 8 PM SALARY RS 12,000 PER MONTH
2) FEMALE OFFICER HELPER / COMPUTER OPERATOR TIMING 9.30 AM TO 7 PM.
SALARY RS 9000/- PER MONTH
9086000438, 9086000436
REQUIRED
1.REQUIRED DELIVERY STAFF IN BLUE DART EXPRESS LTD.
SALARY – 10000 P.M.+ PETROL EXTRA + OTHER BENEFITS
2. REQUIRED LOADERS
SALARY – 9000 + OTHER BENEFITS
LOCATIONS.
1.NARWAL
2.TOPH SHERKHANIA
FOR MORE INFO
CONTACT NO. 7051837275
VACANCY
STAFF REQUIRED FOR A PAINTS AND SANITARY WARE SHOWROOM AT TRIKUTA NAGAR, JAMMU.
1) COUNTER BOY/SALES PERSON – 2
2) HELPER – 2
3) DRIVER CUM SALESMAN – 1
(FOR RESIDENT VEHICLE)
4) ACCOUNTANT – 1
CONTACT AT : KRISHNA BUILDERS, SECTOR 3 EXT. TRIKUTA NAGAR, JAMMU
0191-2474568, 7006385783
WE ARE HIRING!!
HUGE OPENING FOR TELECALING IN JAMMU
FULL TIME CALL CENTER JOB – MALE / FEMALE BOTH WELCOME, DIRECTLY JOINING ON COMPANY PAYROLL : FRESHER & EXPERIENCE CAN BOTH ARE WELCOME
SALARY STARTED 7000 TO 10000 RS
ATTRACTIVE INCENTIVES – 2000 – 15000 RS (EVERY MONTH)
WORKING HOUR – 9:30 AM TO 6:30 PM
QUALIFICATION MINIMUM HSC PASSED
WALKING – ENSER COMMUNICATION PVT LTD. LANE NO-17, GREATER KAILASH, OPP TO CENTRAL BANK OF INDIA JAMMU.
INTERVIEW TIMINGS – 9:30 AM TO 6:30 PM
(MONDAY TO SATURDAY)
MOBILE NO : 7006176140/ 9769206275
IMMEDIATELY
REQUIRE : CENTRE HEAD
ELIGIBILITY: MININUM GRADUATE (FRESHER)
JOB LOCATION : JAMMU DIVISION
TOTAL NO. OF VACCANCY : 10 NO.
THE CENTRE HEAD WILL BE APPOINTED ON THE SHARING BASIS. AND FOR THAT SHARE THE CENTRE HEAD HAS TO INVEST.
FRESHER AND EXP. CAN ALSO APPLY
FOR FURTHER DETAILS : 9541899815
REQUIRED
REQUIRED SALESMAN FOR TILES SHOP IN BOHRI, JAMMU.
SHOULD BE EXPERIENCED
PH. 7889851114
10FTX35FT SHOP FOR SALE AT LALA DA BAGH.
7889851114
REQUIRED
COMPANY : CGI & CTS BOTH
TECHNOLOGY: JAVA 1+
QUALIFICATION:- ANY GRADUATE/ B.TECH. IN ANY STREAM B.SC./ B.COM CAN APPLY
LOCATION : BANGALORE
SALARY: 5-6.5 LPA
2 WEEKS PROCESS TIME
CONTACT: 7798846168
VACANCY
1. PAID ASSISTANTS
PE-II / IPCC QUALIFIED
(HANDSOME SALARY)
2. ARTICLED ASSISTANTS
(HANDSOME STIPEND)
GMR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
TRIKUTA NAGAR, JAMMU
MAIL YOUR RESUME AT
GMRJAMMU@GMAIL.COM
VISHWA BHARATI HIGHER
SECONDARY SCHOOL,
AKALPUR MORH JAMMU
REQUIRES CATERER
APPLICATIONS ARE INVITED FOR RUNNING A CANTEEN FOR EDUCATIONAL INSTITUTION.
APPLY WITHIN 7 DAYS
CONTACT : 0191-2505885, 7051002018, 9419363965
URGENTLY REQUIRED
1.SALES EXECUTIVE -2
MALE CANDIDATE REQUIRED FOR J&K
MUST HAVE EXPERIENCE IN MEDICAL FIELD
2. FEMALE COORDINATOR -1
FEMALE CANDIDATE REQUIRED HAVING GOOD KNOWLEDGE OF EXCEL, WORD, POWERPOINT AND INTERNET.
OFFICE LOCATED IN BAKSHI NAGAR
SEND RESUME AT : INFO.PUSHAP@GMAIL.COM
9858542480
JOBS
QUALITY ASSURANCE SUPERVISOR
EDUCATION/TRAINING :
* BACHELOR’S DEGREE IN AG BUSINESS, FOOD SCIENCE, ANIMAL SCIENCE, OR RELATED FIELD
COMMON RESPONSIBILITIES
* BE RESPONSIBLE FOR THE QUALITY CONTROL ASPECTS OF PRODUCTS
* ASSIST IN SETTING QUALITY STANDARDS * IMPLEMENT THE ORGANIZATION’S QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS.
* MAINTAIN THE CORPORATE QUALITY MANUAL AND QUALITY RECORDS.
* ARRANGE, COORDINATE AND PARTICIPATE IN EXTERNAL QUALITY AUDITS
KINDLY CONTACT RAJESH KUMAR-7006220915, 9419186052
MAIL ID- RAJESH.KUMAR2@MDLZ.COM
JOB IN JAMMU
THE CROWN INTERNATIONAL REQUIRED. 21 CANDIDATES
QUALIFICATION 10TH- PG
INCOME 8000-25000
FREE HOSTEL FACILITY
CONTACT
8493946443