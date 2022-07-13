EMPLOYMENT (13-07-2022)

REPUTED JOB
“EXCELLENT MARKETING EXPERT JOB FOR MAHAJAN AGRICULTURE STORE PLUS OTHER WORKS”
1. MUST BE GRADUATE IN ANY FIELD.
2. MUST HAVE VEHICLE FOR MARKETING.
3. MALE PREFERRED, FEMALE ONLY WHO LOVE TO DO AGGRESSIVE MARKETING IN THE FIELD.
4. SALARY IS RS 25000+ INCENTIVES.
5. TIMING 9 AM TO 7 PM.
GOLE PULI TALAB TILLO, JAMMU
CALL @ 9682142769,
9149528850, 9419203350
CALL AT ANYTIME
REQUIRED
REQUIRED SALESMAN/HELPERS FOR FOOTWEAR SHOWROOM AT APSRA ROAD GANDHI NAGAR SALARY 8000-12000 PER MONTH + INCENTIVES. INTERESTED CAN CONTACT
STEPS FOOTWEAR
OPPOSITE APSRA THEATRE GANDHI NAGAR
JAMMU BETWEEN 1 PM-7 PM
URGENTLY REQUIRED
FEMALE DOCTOR (BUMS/BHMS/BAMS)
MALE CANDIDATE WITH ANM/GNM/
DIP PHARMA QUALIFICATION
FRONT OFFICE EXECUTIVES- MALE
FOR A REPUTED DOCTOR’S CLINIC
IN GANDHI NAGAR
CONTACT : 8587962237
REQUIRED STAFF
S. NO. NAME OF THE POST QUALIFICATION
1. ENGLISH TEACHER M.A ENGLISH + B.ED
2. SCIENCE TEACHER M.SC/B.SC+B.ED
3. COMPUTER TEACHER MCA/BCA
4 HINDI TEACHER M.A HINDI + B.ED
SALARY NEGOTIABLE
DATE OF INTERVIEW 15-07-2022
TIME : 8:30 AM TO 12 PM
CONTACT NO. 9419190547, 7889896780
DIRECTOR
PRAGMATIC INSTITUTE OF EDUCATION
KRISHNA NAGAR MIRAN SAHIB
R S PURA JAMMU
STAFF REQUIRED
OUTREACH WORKER 10000/-+T.A
(QUALIFICATION 10+2)
WALK IN INTERVIEW WITH COMPLETE BIO DATA ON 15TH JULY 2022
J&K SOCIETY FOR THE PROMOTION OF
YOUTH & MASSESS
OFFICE ADDRESS.: H.NO.102, SARWAL ,
MANDIR MORH. OPP RIDHI MEDICOS, JAMMU
PH: 9682172597, 6005297793
URGENTLY REQUIRED
FEMALE TRAINED TEACHER
FOR A PLAY SCHOOL IN UPPER ROOPNAGAR
IF YOU ARE HARDWORKING, LOVE CHILDREN AND ARE WILLING TO LEARN NEW THINGS, WE ARE OPEN FOR AN INTERVIEW.
CANDIDATE MUST HAVE GOOD COMMUNICATION SKILLS
NON-TEACHING STAFF : FEMALE HELPER REQUIRED
CONTACT :
9845014916/9541087798
REQUIRED TEACHERS
REQUIRED WELL EDUCATED EXPERIENCED FEMALE TEACHERS FOR OUR PLAY WAY SCHOOL SITUATED AT REHARI COLONEY, JAMMU (NEAR INTERNATIONAL GYM)
WALK-IN-INTERVIEW =
13TH JULY (WEDNESDAY)
14TH JULY (THURSDAY)
FROM 10.30 AM TO 1 PM
CONTACT NOS : 94193-67393/
94694-49184
TENDER TOYS PLAY SCHOOL
325-BEHIND KRISHNA BUILDING
NEW PLOT, JAMMU
CONTACT NO. 9419198326, 01913558805
TEACHERS REQUIRED (FEMALE)
INTERVIEW WILL BE HELD ON 14TH, 15TH & 16TH JULY
(THURSDAY, FRIDAY, SAT)
FROM (11.00 AM TO 2.30 PM)
WE ARE HIRING !!
HUGE OPENING FOR TELECALING IN JAMMU
FULL TIME CALL CENTER JOB
MALE / FEMALE BOTH WELCOME DIRECTLY JOINING ON COMPANY PAYROLL
FRESHER & EXPERIENCE CAN BOTH ARE WELCOME
SALARY STARTED 7000 TO 10000 RS
ATTRACTIVE INCENTIVES – 2000 – 15000 RS ( EVERY MONTH )
WORKING HOUR – 9:30 AM TO 6:30 PM
QUALIFICATION MINIMUM HSC PASSED
WALKING – ENSER COMMUNICATION PVT LTD. LANE NO-17 , GREATER KAILASH , OPP TO CENTRAL BANK OF INDIA JAMMU.
INTERVIEW TIMINGS – 9:30 AM TO 6:30 PM (MONDAY TO SATURDAY )
MOBILE NO – 7006176140/ 9769206275
AVAILABLE
SERVANTS FOR
HOME/HOUSE WORK
AT LOW PRICES
KINDLY CONTACT:
7889650461
MIDAS HEALTHCARE LTD.
AN ISO 9001 : 2015 COMPANY
REQUIRED MEDICAL REPRESENTATIVE FOR JAMMU HQ
VACCANCY – ONE
MAIL ID: RAVIKUMARBENOY@GMAIL.COM
PHONE NO.: 8082350313
SEND YOUR RESUME BEFORE 18TH JULY 2022
ONLY EXPERIENCE PERSON SEND RESUME
URGENTLY REQUIRED
INTERVIEW WEDNESDAY TO THURSDAY
MOB 9086193986
1.SUPERVISOR. COUNSELLOR. ASSISTANT
2.GENERAL MANAGER ACCOUNTANT.TELLY CALLER.
3.SALES MAN. FLORR EXECUTIVE. DRIVER.
4.TEACHERS.8TH TO 12 TH ALL’S CLASS.
5.PRODUCTION INCHARGE. STORE INCHARGE. OFFICE INCHARGE.
( ADMISSION OPEN. 3 YEARS BSC HOTEL MANAGEMENT DEGREE PROGRAM
FOR 12TH PASS CANDIDATES
DELHI NCR LOAN FACILITY AVAILABLE )
HURRY UP
GLOBAL CONVENT HR. SEC. SCHOOL
OPP GURUDWARA, BYEPASS ROAD,
CHANNI RAMA, JAMMU
REQUIRED TEACHERS
KINDERGARTEN TEACHER 2 NO
PRIMARY TEACHER 1 NO
MATHS PGT /TGT 1 NO
SCIENCE TGT/PGT 1 NO
HINDI TGT/PGT 1 NO
INTERVIEW DATE: 13, 14, 15 AND 16 JULY. CANDIDATES WITH EXPERIENCE OF 5 YEARS AND ABOVE NEED TO APPLY.
FOR INTERVIEW CONTACT 9419191872, 01912460576
REQUIRED
REQUIRED MALE / FEMALE CANDIDATE FOR RECEPTIONIST HAVING MINIMUM 1 YEAR COMPUTER KNOWLEDGE
FURTHER DETAILS CONTACT :
9018383101 / 0191-2451622
JOB JOB JOB
REQUIRED SALES TEAM
MALE – 5
FEMALE – 5
SALARY 8000 TO 12000
ONLY MARKETING EXPERIENCED PERSON REQUIRED.
DOOR TO DOOR & RETAIL MARKETING
FRESHER’S ALSO APPLY
CALL NOW: 9906155071, 8899214699
ADDRESS: 400/A, GANDHI NAGAR JAMMU.
“EXCELLENT MARKETING EXPERT JOB FOR MAHAJAN AGRICULTURE STORE PLUS OTHER WORKS”
1. MUST BE GRADUATE IN ANY FIELD.
2. MUST HAVE VEHICLE FOR MARKETING.
3. MALE PREFERRED, FEMALE ONLY WHO LOVE TO DO AGGRESSIVE MARKETING IN THE FIELD.
4. SALARY IS RS 25000+ INCENTIVES.
5. TIMING 9 AM TO 7 PM.
GOLE PULI TALAB TILLO, JAMMU
CALL @ 9682142769,
9149528850, 9419203350
CALL AT ANYTIME
REQUIRED
REQUIRED SALESMAN/HELPERS FOR FOOTWEAR SHOWROOM AT APSRA ROAD GANDHI NAGAR SALARY 8000-12000 PER MONTH + INCENTIVES. INTERESTED CAN CONTACT
STEPS FOOTWEAR
OPPOSITE APSRA THEATRE GANDHI NAGAR
JAMMU BETWEEN 1 PM-7 PM
URGENTLY REQUIRED
FEMALE DOCTOR (BUMS/BHMS/BAMS)
MALE CANDIDATE WITH ANM/GNM/
DIP PHARMA QUALIFICATION
FRONT OFFICE EXECUTIVES- MALE
FOR A REPUTED DOCTOR’S CLINIC
IN GANDHI NAGAR
CONTACT : 8587962237
REQUIRED STAFF
S. NO. NAME OF THE POST QUALIFICATION
1. ENGLISH TEACHER M.A ENGLISH + B.ED
2. SCIENCE TEACHER M.SC/B.SC+B.ED
3. COMPUTER TEACHER MCA/BCA
4 HINDI TEACHER M.A HINDI + B.ED
SALARY NEGOTIABLE
DATE OF INTERVIEW 15-07-2022
TIME : 8:30 AM TO 12 PM
CONTACT NO. 9419190547, 7889896780
DIRECTOR
PRAGMATIC INSTITUTE OF EDUCATION
KRISHNA NAGAR MIRAN SAHIB
R S PURA JAMMU
STAFF REQUIRED
OUTREACH WORKER 10000/-+T.A
(QUALIFICATION 10+2)
WALK IN INTERVIEW WITH COMPLETE BIO DATA ON 15TH JULY 2022
J&K SOCIETY FOR THE PROMOTION OF
YOUTH & MASSESS
OFFICE ADDRESS.: H.NO.102, SARWAL ,
MANDIR MORH. OPP RIDHI MEDICOS, JAMMU
PH: 9682172597, 6005297793
URGENTLY REQUIRED
FEMALE TRAINED TEACHER
FOR A PLAY SCHOOL IN UPPER ROOPNAGAR
IF YOU ARE HARDWORKING, LOVE CHILDREN AND ARE WILLING TO LEARN NEW THINGS, WE ARE OPEN FOR AN INTERVIEW.
CANDIDATE MUST HAVE GOOD COMMUNICATION SKILLS
NON-TEACHING STAFF : FEMALE HELPER REQUIRED
CONTACT :
9845014916/9541087798
REQUIRED TEACHERS
REQUIRED WELL EDUCATED EXPERIENCED FEMALE TEACHERS FOR OUR PLAY WAY SCHOOL SITUATED AT REHARI COLONEY, JAMMU (NEAR INTERNATIONAL GYM)
WALK-IN-INTERVIEW =
13TH JULY (WEDNESDAY)
14TH JULY (THURSDAY)
FROM 10.30 AM TO 1 PM
CONTACT NOS : 94193-67393/
94694-49184
TENDER TOYS PLAY SCHOOL
325-BEHIND KRISHNA BUILDING
NEW PLOT, JAMMU
CONTACT NO. 9419198326, 01913558805
TEACHERS REQUIRED (FEMALE)
INTERVIEW WILL BE HELD ON 14TH, 15TH & 16TH JULY
(THURSDAY, FRIDAY, SAT)
FROM (11.00 AM TO 2.30 PM)
WE ARE HIRING !!
HUGE OPENING FOR TELECALING IN JAMMU
FULL TIME CALL CENTER JOB
MALE / FEMALE BOTH WELCOME DIRECTLY JOINING ON COMPANY PAYROLL
FRESHER & EXPERIENCE CAN BOTH ARE WELCOME
SALARY STARTED 7000 TO 10000 RS
ATTRACTIVE INCENTIVES – 2000 – 15000 RS ( EVERY MONTH )
WORKING HOUR – 9:30 AM TO 6:30 PM
QUALIFICATION MINIMUM HSC PASSED
WALKING – ENSER COMMUNICATION PVT LTD. LANE NO-17 , GREATER KAILASH , OPP TO CENTRAL BANK OF INDIA JAMMU.
INTERVIEW TIMINGS – 9:30 AM TO 6:30 PM (MONDAY TO SATURDAY )
MOBILE NO – 7006176140/ 9769206275
AVAILABLE
SERVANTS FOR
HOME/HOUSE WORK
AT LOW PRICES
KINDLY CONTACT:
7889650461
MIDAS HEALTHCARE LTD.
AN ISO 9001 : 2015 COMPANY
REQUIRED MEDICAL REPRESENTATIVE FOR JAMMU HQ
VACCANCY – ONE
MAIL ID: RAVIKUMARBENOY@GMAIL.COM
PHONE NO.: 8082350313
SEND YOUR RESUME BEFORE 18TH JULY 2022
ONLY EXPERIENCE PERSON SEND RESUME
URGENTLY REQUIRED
INTERVIEW WEDNESDAY TO THURSDAY
MOB 9086193986
1.SUPERVISOR. COUNSELLOR. ASSISTANT
2.GENERAL MANAGER ACCOUNTANT.TELLY CALLER.
3.SALES MAN. FLORR EXECUTIVE. DRIVER.
4.TEACHERS.8TH TO 12 TH ALL’S CLASS.
5.PRODUCTION INCHARGE. STORE INCHARGE. OFFICE INCHARGE.
( ADMISSION OPEN. 3 YEARS BSC HOTEL MANAGEMENT DEGREE PROGRAM
FOR 12TH PASS CANDIDATES
DELHI NCR LOAN FACILITY AVAILABLE )
HURRY UP
GLOBAL CONVENT HR. SEC. SCHOOL
OPP GURUDWARA, BYEPASS ROAD,
CHANNI RAMA, JAMMU
REQUIRED TEACHERS
KINDERGARTEN TEACHER 2 NO
PRIMARY TEACHER 1 NO
MATHS PGT /TGT 1 NO
SCIENCE TGT/PGT 1 NO
HINDI TGT/PGT 1 NO
INTERVIEW DATE: 13, 14, 15 AND 16 JULY. CANDIDATES WITH EXPERIENCE OF 5 YEARS AND ABOVE NEED TO APPLY.
FOR INTERVIEW CONTACT 9419191872, 01912460576
REQUIRED
REQUIRED MALE / FEMALE CANDIDATE FOR RECEPTIONIST HAVING MINIMUM 1 YEAR COMPUTER KNOWLEDGE
FURTHER DETAILS CONTACT :
9018383101 / 0191-2451622
JOB JOB JOB
REQUIRED SALES TEAM
MALE – 5
FEMALE – 5
SALARY 8000 TO 12000
ONLY MARKETING EXPERIENCED PERSON REQUIRED.
DOOR TO DOOR & RETAIL MARKETING
FRESHER’S ALSO APPLY
CALL NOW: 9906155071, 8899214699
ADDRESS: 400/A, GANDHI NAGAR JAMMU.